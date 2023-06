Cinco días de empleo y sueldo para el mando de la Policía que condecoró al líder ultraderechista de España 2000

La Unidad de Régimen Disciplinario de la Policía ha propuesto sancionar con cinco días de suspensión de funciones al inspector jefe José Manuel León Pujante por haber entregado un reconocimiento a José Luis Roberto Navarro, el ex presidente y fundador del grupo ultraderechista España 2000, durante los actos del Día de la Policía en Paterna (Valencia) del pasado año. La propuesta de sanción, a la que ha tenido acceso elDiario.es, considera a León Pujante autor de una falta grave recogida en el Régimen Disciplinario de la Policía.

El reconocimiento, avanzado por este medio en su momento, encaja según la Policía en “la omisión de la obligación de dar cuenta a la superioridad con la debida diligencia de todo asunto que, por su entidad, requiera su conocimiento o decisión urgente”, tal y como establece el artículo 8.c) de la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario.

Roberto Navarro es uno de los impulsores de la causa judicial contra la ex dirigente de Compromís Mónica Oltra, quien abandonó la política siendo consellera de Igualdad por los indicios de que había protegido a su ex marido en una causa de abuso a menores. Un reciente informe policial ha resuelto que Oltra no participó en ninguna maniobra de ocultación del caso que afectaba a su ex pareja. El reconocimiento a Roberto se produjo a los tres meses de la dimisión de Oltra.

La citada propuesta de sanción, que ahora deberá ratificar la Dirección General de la Policía, dice que José Luis Roberto es “persona públicamente conocida por su condición de ex presidente del partido político España 2000 y por su relación con la Asociación Nacional de Empresas de Locales de Alterne (Anela)”. También recoge que el episodio tuvo “eco en numerosos medios de comunicación social a nivel nacional con el consecuente menoscabo a la imagen de la Policía Nacional”.

La propuesta de sanción es la mínima que se puede hacer por una falta grave ya que el agente puede llegar a estar suspendido hasta tres meses. En la actualidad, el inspector jefe sancionado sigue en su puesto al frente de la comisaría de Paterna y el próximo agosto se jubilará.

Recibiendo galardón por la colaboración con la Policía Nacional el día del patrón pic.twitter.com/T7R9rEI0AV — José Luis Roberto Navarro (@JLRoberto1953) 4 de octubre de 2022

El inspector jefe José Manuel León Pujante, al frente de la comisaría de Paterna, otorgó la “metopa” al empresario ultra dentro de los reconocimientos que la Policía hace a personalidades ajenas al Cuerpo con motivo de la festividad de su patrón. Roberto es también abogado y ejerce la acusación particular de la menor tutelada por la Generalitat Valenciana que denunció los abusos del exmarido de Mónica Oltra, que dimitió tras ser imputada por la gestión de su conselleria de estos hechos. Además, también ejerce de abogado en la defensa de alguno de los procesados por las graves agresiones del 9 d'Octubre de 2017 en Valencia.

El propio líder ultra difundió en redes sociales la concesión de la “metopa”. La Delegación del Gobierno en Valencia no estaba al tanto del premio a Roberto, según aseguró tras conocerse el reconocimiento. Al acto en Paterna también asistió la teniente de alcalde de Seguridad, Nuria Campos. Al inicio de la ceremonia el primer edil socialista, Juan Antonio Sagredo, destacó la baja tasa de criminalidad de Paterna y agradeció a los agentes de la Policía Nacional “el enorme trabajo y esfuerzo que imprimen a diario en su labor por salvaguardar la seguridad de los paterneros y paterneras”.