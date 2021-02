El CIS acertó con el 'efecto Illa' y el PSOE presume de que su cocina "es de estrella Michelin"

El Gobierno sostiene que la trayectoria profesional de Tezanos le acredita "sobradamente" para presidir el centro demoscópico público

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) acertó dando el PSC la victoria en las elecciones catalanas de este domingo y se aproximó mucho en el resultado de otros partidos como ERC, Vox, En Comú y la CUP, lo que ha llevado al PSOE a presumir de que su "cocina" es "de estrella Michelin".

Así, en la "encuesta flash" presentada a mitad de campaña, el CIS que preside el sociólogo socialista José Félix Tezanos situaba en cabeza al PSC de Salvador Illa con un porcentaje de entre el 22 y el 26%, y finalmente ha logrado un 23%. Y dos semanas antes, en la encuesta preelectoral, ya había augurado un empate entre ERC y el PSC en escaños, atribuyendo a los socialistas una horquilla de 30 a 35 diputados y a los republicanos entre 31 y 33. Al final, empataron a 33.

Pero el CIS también acertó en su cálculo de los porcentajes de voto de ERC (dijo que tendría entre el 19 y el 21% y ha sacado un 21,3%), de Vox (auguró entre el 5 y el 8% y ha obtenido un 7,69%) y de la CUP (estimaba un apoyo de entre el 6 y el 8% y ha conseguido un 6,67%) y ha quedado muy cerca con En Comu, que ha logrado un 6,87% y se le calculaba entre el 7 y el 10%. Además, su pronóstico de que el PDeCAT se iba a quedar fuera del Parlament se ha visto confirmado.

SU ERROR, DAR A PP Y CS MÁS VOTOS DE LOS OBTENIDOS

Por contra, los errores de los estudios del CIS se centran en haber augurado para Ciudadanos y para el PP más apoyo del que realmente han tenido en las urnas.

Con esos mimbres, el secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas, colaborador de Tezanos en la Fundación Sistema, ha presumido de la 'cocina' del actual equipo que dirige el CIS y la sugerido a los demás partidos que pidan "disculpas": "Nueva Estrella Michelín para la 'cocina Tezanos' --ha escrito en la red social Twitter--. ¿Disculpas?".

También el portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha celebrado el acierto del CIS difundiendo un logo en inglés: "Tezanos was right again" (Tezanos acertó otra vez).

El Gobierno también ha defendido a Tezanos frente a las preguntas de la oposición por haber incluido a Salvador Illa en sus encuestas antes incluso de que fuera nominado candidato. Según explica, el CIS incluyó en sus barómetros mensuales varias preguntas relacionadas con los comicios catalanes "en cuanto se dispuso de informaciones públicas sobre la puesta en marcha del proceso" electoral, entre ellas dos sobre la valoración de varios líderes catalanes.

En concreto, preguntaba sobre la valoración política de doce personalidades políticas catalanas, entre los que estaban Illa, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont (que no eran candidatos de sus partidos), y otra sobre la persona preferida como posible presidente de la Generalitat, en la que los encuestados podían añadir los nombres de cualquier otra persona que les pareciera pertinente, como así ocurrió.

DICE QUE PREGUNTÓ POR ILLA EN SUS ENCUESTAS PORQUE LO INCLUYÓ EL CEO

Y fue las respuestas a ambas preguntas las que, según el Ejecutivo, evidenciaron la pertinencia de incluir dichos nombres en las preguntas, "dado el alto número de encuestados que se pronunciaron sobre ellos, poniendo de manifiesto su carácter de personalidades políticas conocidas y muy relevantes en el ámbito de Cataluña".

Además, añade que en la elaboración de esta lista de líderes catalanes, el CIS tuvo en cuenta que estas habían sido las personas que incluyó su homólogo catalán, el CEO, en su encuesta de octubre (un mes antes que el CIS). Por ello, cree que habría sido "poco razonable" que el CIS enmendara los criterios utilizados por esta institución, e "improcedente" que censurase de sus encuestas los nombres de líderes políticos catalanes "muy notables","por el supuesto riesgo de que después pudieran presentarse como candidatos el 14F.

Con todo, el Gobierno señala que el hecho de que los datos de tales encuestas del CIS se hayan hecho públicos "inmediatamente y con total transparencia" evidencia que "no ha existido ningún tipo de privilegio ni comportamiento censurable".

En sus respuestas parlamentarias, a las que tuvo acceso Europa Press, el Gobierno destaca asimismo la trayectoria profesional de José Félix Tezanos, la cual le acredita "sobradamente", según dice, para asumir las responsabilidades de la Presidencia de este organismo demoscópico.