Ciudadanos abre su Convencion política reivindicando su vocación "liberal" y marcando distancias con los "conservadores": "No habrá fusión con el PP"

Ciudadanos ha dedicado su primera jornada de la Convención Política, que clausurará mañana domingo Inés Arrimadas, a insistir machaconamente en en su carácter "liberal" y en la necesidad de su existenia para hacer frente al "bipartidismo", al "independentismo" y "el populismo" en el futuro. El vicesecretario general y portavoz el partido, Edmundo Bal, que ha ejercido de maestro de ceremonias, se ha esforzado en dejar claro, tanto en su primera intervención ante los asistentes al cónclave como luego en una comparecencia ante los periodistas, que "no va a haber fusión con el PP". "Vamos a mantener nuestro partido con indepedencia y autonomía", ha remachado, porque su formación defiende, según ha dicho, "unos principios que solo encajan en Ciudadanos", "no están en el PP, que es el partido conservador". Por ello, ha reiterado que "es importante coservar nuestro espacio liberal y moderno". Además, Bal está convencido de que cuando termine este cónclave saldrán de allí " rearmados": "Somos necesarios, la gente tiene fe en nosotros y saldremos adelante para llevar la bandera del liberalismo tanto en España como en Europa".

Los dirigentes de Ciudadanos han contado, entre otros, con el apoyo entusiasta del director de El Español, Pedro J. Ramirez, que ha sido el protagonista de la ponencia "El centro necesario: el valor Liberal", y que en su intervención ha recordado al expresidente del Gobierno y líder de UCD y del CDS, Adolfo Suárez, como artifice del primer partido de "centro" y "liberal" de nuestra democracia. El periodistas ha hecho un parelelismo con ese espacio que intenta ocupar desde su nacimiento Ciudadanos. "Es imposible ser liberal sin ser progresista. No desistáis, no desfallezcáis", les ha animado. "Quienes os dan por muertos os verán renacer como Ave Fénix", ha vaticinado el Pedro J., que ha recibido un cerrado aplauso de los asistentes a ese ponencia, moderada por la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. La edil también ha apostado porque Ciudadanos siga siendo un "partido independiente", diferente al PP, algo que en su opinión es "más que evidente", ya que cree que en su formación la posición mayoritaria es contraria a una fusión con los de Casado.

Entre los invitados al evento, celebrado en el Palacete del Duque de Pastrana, en Madrid, también ha destacado Dacian Ciolos, exprimer ministro de Rumanía y líder de Renew Europe, el grupo liberal en el Parlamento Europeo del que forma parte el partido, que ha participado en la ponencia sobre necesidad de Renovar Europa. El debate ha sido moderado en esta ocasión por Luis Garicano y en él ha intervenido la propia Arrimadas que ha reconocido “errores” en estos meses que lleva al frente de la formación. El principal, el hecho de "no haber sabido explicar bien los éxitos" logrados por los dirigentes de su partido en los gobierno de coalición, que como en Madrid, que terminó saltando por los aires. Pero se ha mostrado convencida de que al final los madrileños y los ciudadanos se darán cuenta de las bondades de su gestión cuando pase el tiempo y se note la ausencia de su partido en el nuevo gobierno. La líder del partido ha remarcado, no obstante, que estaban "en la convención de Ciudadanos y no en la de otros partidos". "No tiene nada de malo ser conservador pero no tiene nada de liberal ser conservador", ha destacado, mientras remarcaba que Ciudadanos es un partido "limpio de corrupción".

"Hoy arranca la Convención con éxito", dice Bal

Otra de las ponencia celebradas esta mañana ha versado sobre Ciencia y Agenda Verde y en ella han participado como invitados, Isidoro Tapia y Eduardo Collazo, y ha sido moderada por el diputado malagueño Guillermo Díaz. En ninguna de las tres ponencias celebradas esta mañana ha habido despues coloquio o preguntas de los asistentes.

Bal ha comenzado su intervención de bienvenida con unas palabras de apoyo ysolidaridad con el pueblo cubano y sus protestas contra el gobierno Miguel Díaz-Canel, saludando a un grupo de invitados, naturales de la isla, que estaban presentes en el acto, “que me han contado cosas que me ponían los pelos de punta”, ha dicho el portavoz del partido. El número dos de Arrimadas ha reivindicado la supervivencia de la formación frente al bipartidismo o el populismo” y ha rechazado a los que les atacan, “menosprecian y vilipendian”. "Hoy arranca esta Convención con un éxito". "Ha quedado claro que ser liberal es defender a los demás y respetar a los demás; no creer en las etiquetas de buenos y malos y respetar la democracia", ha insistido el vicesecrteario general, que también ha añadido que no son "un partido sectario", sino una formación que se basa "en el sentido comuno y en el realismo" por lo que su supervivencia está asegurada.

En su intervención ante la prensa, el portavoz del partido se ha defendido de quienes les acusan de estar pactando con Vox en aquellas autonomías en las que mantienen gobiernos de coalición, como en Andalucía. "Nosotros no hemos firmado ni un solo acuerdo de Gobierno con Vox, solo con el PP y en algunas sitios con el PSOE", ha asegurado. "De lo que los otros partido hagan tendrán que responder ellos... hay que preguntarles a ellos", ha añadido, en referencia al PP de Juan Manuel Moreno Bonilla que tuvo que negociar y firmar con la formación de Abascal su propio documento para que apoyaran su investidura. Bal se ha jactado de que precisamente en Andalucia, gracias a Ciudadanos, "se ha sacado a los corruptos de la Junta [PSOE] después de casi 40 años gobernando. Yo no me voy a meter en lo que los otros partidos hagan", ha zanjado.

Entre sus própósitos, el número dos de Arrimadas ha adelantado que "el plan" del partido del partido para el futuro para corregir esos errores asumidos es " hacerlo mejor", comunicando mejor lo que están haciendo. "Pero lo que nunca vamos a hacer para que la gente lo vea es romper gobiernos, ni o ser desleales. Nosotros no vamos a hacer esas cosas que hacen otros con tal de salir en la foto o de ponernos una medalla". "Nosotros mantendremos los cuerdos de Gobierno con lealtad", ha zanjado, en un ataque velado a Isabel Díaz Ayuso.