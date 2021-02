Ciudadanos se hunde en Catalunya: pierde 30 escaños de los 36 que logró Arrimadas en 2017

Ciudadanos ha sufrido un descalabro sin paliativos en Catalunya muy similar al que ya encajó en las elecciones generales del 10N de 2019 cuando el partido bajo de 57 escaños a tan solo 10, lo que obligó a Albert Rivera a dimitir como presidente del partido y a abandonar la política. El resultado del 14F ha empeorado los malos augurios que pronosticaban todas las encuestas a la candidatura de Carlos Carrizosa. De los 36 escaños que logró Inés Arrimadas en los anteriores comicios de 2017, Ciudadanos se queda tan solo con seis -cinco por Barcelona y uno por Tarragona-, pasando de ser la primera fuerza política del Parlament a ser la séptima, tan solo por delante del PP, que ha sido otro de los grandes perdedores de la noche.

El batacazo ha sido mayúsculo: en 2017 Arrimadas logró casi un millón doscientos mil votos lo que supuso un 25,35% en porcentaje de apoyo, que ahora se han esfumado y ha ido a parar al PSC y a Vox. La baja participación, según lamentaron, ha sido un factor determinante para estos pésimos datos.

Los resultados son especialmente duros en Barcelona donde tenían 24 escaños. La candidatura de Carrizosa ha logrado mantener únicamente cinco, entre ellos el de la periodista y tertuliana Anna Grau, a la que ficharon como número dos convencidos de que atraería a los votantes "constitucionalistas y catalanistas moderados". También han salido elegidos la secretaria general, Marina Bravo, y el secretario de Comunicación de Catalunya, Nacho Martín Blanco.

En Tarragona en donde tenían cinco, ha sobrevivido solo el histórico Matías Alonso que encabezaba la candidatura. La lista de Girona, liderada por Jean Castel, pierde los cuatro escaños que tenía, e igual les ha ocurrido en Lleida en donde la candidatura de Jordi Soler no ha revalidado ninguno de los tres diputados que había logrado en 2017 por esta provincia.

La primera valoración en Ciudadanos de la noche corrió a cargo del secretario de Comunicación en Catalunya, Nacho Martin Blanco, -que iba como número cuatro por Barcolona- fue para lamentar la baja participación que ha caído un 22% con respecto al año 2017. “Los números de participación no son buenos, la verdad es que no esperábamos que cayeran tanto”, “No es una buena noticia para la democracia, nos hubiera gustado otra cosa”, reconoció en una breve comparecencia poco antes de la nueve de la noche. A las diez y media de la noche ni Carrizosa ni Arrimadas había salido aún a valorar el batacazo.

La tristeza por este nueva debacle ha sido doble porque Vox, el partido de extrema derecha de Santiago Abascal, les ha superado en cinco escaños lo que supone todo un varapalo para el liderazgo de Inés Arrimadas que se ha volcado en estas elecciones “como si fuera una candidata más”, según anunciaron al inicio de la campaña. El único dato de 'consuelo' para el partido es que el PP -con el que competían por el mismo espacio electoral- que fichó a la exportavoz nacional, Lorena Roldán, no ha logrado levantar cabeza. Se queda en la mitad de escaños que el grupo de Carrizosa, tres, uno menos que antes, lo que podría poner en riesgo la formación de grupo parlamentario.

Un resultado que pone en el punto de mira al director de campaña Carlos Cuadrado

La líder del partido, Inés Arrimadas, ha hecho este domingo un llamamiento a todos los miembros del Comité Ejecutivo de su partido para que acudan mañana, lunes, a las siete de la tarde, presencialmente en la medida que puedan a la sede nacional para analizar los resultados de las elecciones autonómicas de Catalunya. La convocatoria la cursaba la secretaria general del partido, Marina Bravo, que ha calificado la reunión como “urgente”, pese a que ya estaba prevista, como suele ocurrir todos los lunes, día en el que la dirección de partido se reúne para preparar los asuntos semanales.

Las críticas internas a la campaña, que ha dirigido el vicesecretario primero y extesorero del partido, Carlos Cuadrado, ya comenzaron a surgir los últimos días de campaña y tras este batacazo su cargo peligra. No obstante, las miradas también se han dirigido contra Arrimadas y contra el propio Carrizosa que sustituyó en la candiadtua a Lorena Roldán por decisión unilateral de la líder del partido y de su núcleo duro., lo que motivo un fuerte malestar interno.

El partido centró casi todos los actos de la campaña en las grandes capitales en donde tuvo que desmontar los carteles electorales 'del abrazo', al no tener autorizacion de la empresa para uso político ni electoral de esas imágenes que no gustaron a todos en el partido porque consideraban que no era el mensaje más opotuno en plena pandemia. El futuro de Ciudadanos con este nuevo desastre se complica cada vez más.