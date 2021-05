Colau no descarta presentarse a una reelección en 2023: "Ya se verá en su momento"

Ve "un cambio de tono y de voluntad" en el nuevo Govern de Pere Aragonès

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha dicho que la decisión de presentarse a una reelección en 2023 aún no está tomada, por lo que aún no descarta un tercer mandato al frente del consistorio barcelonés: "La decisión sobre si me presentaré a la reelección no está tomada, la verdad, ya se verá en su momento, tendré que hablarlo con la organización".

"Mi compromiso es de dos mandatos pero el reglamento interno prevé que pueda haber un tercero", ha dicho en una entrevista a La Vanguardia recogida por Europa Press este domingo, en la que ha defendido que ahora mismo se siente con fuerza e ilusionada con el proyecto de Barcelona de cara a los próximos dos años y con la salida de la pandemia por coronavirus.

Ha detallado que hay más de 20 grandes proyectos desarrollándose y que el Ayuntamiento es "el principal inversor de la ciudad" y quien más obra pública está licitando en Cataluña, según ella.

Ha erigido al Ayuntamiento como "la administración más estable en Cataluña y quizás en España" y ha destacado que la coalición municipal con el PSC es estable y también lo es el diálogo con ERC.

Ha expresado su agradecimiento al presidente del grupo municipal de ERC en Barcelona, Ernest Maragall: "Le agradezco su oposición muy constructiva, que haya sido el principal socio del gobierno y espero que siga así", y ha añadido que le habría gustado hacer un gobierno más amplio de izquierdas.

GOVERN DE ARAGONÈS

Pese a que considera que la Generalitat "lleva años de bloqueo, parálisis y falta de diálogo", se ha mostrado optimista con el nuevo Govern liderado por Pere Aragonès y afirma que esta legislatura podría ser el inicio de una nueva etapa que debería ser, en sus palabras, de larga duración, con estabilidad, diálogo y consensos.

"Lo pide una ciudadanía harta de la crisis y de las peleas políticas. La Generalitat ha estado muy bloqueada por el 'procés', pero a pesar de las diferencias con el presidente, veo un cambio de tono y de voluntad", ha añadido.

AEROPUERTO DEL PRAT Y MUSEO HERMITATGE

Al ser preguntada sobre la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, ha asegurado que tanto ella como el primer teniente de alcalde de Barcelona y líder del PSC en la ciudad, Jaume Collboni, apoyan la inversión.

"Aquí nadie ha dicho que no la queramos: sí a la inversión, sí a la mejora de la conectividad y de las infraestructuras pero sí también a reducir las emisiones, que es una obligación de la UE", ha recordado.

Respecto al proyecto del museo Hermitage en la capital catalana, que recibió la negativa del consistorio esta semana pasada, ha reconocido que el debate "se ha prolongado más de lo deseable" pero afirma que ha permitido que aparezcan nuevos actores y propuestas.

"Dejamos atrás la primera propuesta y trabajamos en positivo para acelerar el diálogo para que la nueva propuesta tenga elementos de cultura e innovación", ha defendido.