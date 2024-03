El Congreso aprueba la ley de amnistía y la remite al Senado

Era el segundo y último intento, y el Congreso ha aprobado la ley de amnistía. Tras meses de negociaciones al filo de la ruptura, y con acuerdos de última hora, la mayoría absoluta de la Cámara Baja ha aceptado el texto de la norma con la que el Gobierno quiere recuperar “la concordia” en Catalunya, en palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La ley va ahora camino del Senado, donde la mayoría absoluta del PP intentará retrasarla y zancadillearla todo lo que pueda.

La ley ha salido adelante este jueves con 178 votos a favor y 172 en contra. El PSOE ha logrado rearmar la mayoría de la investidura de Sánchez, especialmente el apoyo de Junts. Los de Carles Puigdemont ya tumbaron la proposición de ley el pasado mes de enero, lo que provocó una segunda y última ronda negociadora que se resolvió hace una semana en la Comisión de Justicia.

Una complicada negociación que se ha cerrado justo cuando la legislatura en Catalunya toca a su fin. El Govern de ERC no ha logrado sacar adelante los presupuestos autonómicos, y el president Pere Aragonés ha convocado elecciones para el próximo 12 de mayo.

Precisamente ERC ha celebrado, al margen de la actualidad política en Catalunya, que esta ley se encamine al Senado “después de muchos sustos”, para volver al Congreso y terminar “negro sobre blanco” en el Boletín Oficial del Estado. “Cuatro años llevamos diciendo que esta ley tiene que existir”, ha dicho la diputada republicana Pilar Vallugera, que ha agradecido a Junts el tono de su intervención durante el debate.

“Esto sí que implica que hoy pueda ser un gran día”, ha celebrado. Y no como hace unas dos semanas, cuando los posconvergentes rechazaron el texto que había acordado el PSOE con el resto de sus socios parlamentarios. Junts ha defendido que esta ley sí, y no la de hace quince días, “está ajustada al derecho internacional y preparada para el encaje europeo”.

Con este nuevo redactado, entienden en el partido de Carles Puigdemont, estarán cubiertos todos los encausados por el procés, incluso los que algunos jueces han comenzado a investigar por supuesto terrorismo.

“Desde el inicio de su recorrido dijimos que era preciso enmendar [la ley] para disponer de una norma con más garantías”, ha dicho Josep Maria Cervera, que ha defendido en la tribuna la posición de Junts. Cervera ha asegurado que las recomendaciones de la Comisión de Venecia, que visitó España hace unas semanas a petición del PP para evaluar la legalidad de la ley, a petición del PP, han ayudado a mejorar la norma.

No obstante, ambas formaciones independentistas han coincidido en que esto no es un punto final. Cervera ha afirmado este jueves que la ley abre una oportunidad para negociar “de tú a tú” el futuro de una Catalunya que quieren, ha dicho, que sea “libre”.

Y Esquerra Republicana ha dicho que este paso es una “condición de posibilidad” pero no “suficiente”. “Seguiremos en el camino de la liberación nacional por los caminos democráticos, pacíficos y dialogados”, ha dicho Vallugera.

En el turno de los populares ha tomado la palabra el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que ha utilizado el debate parlamentario de este jueves sobre la ley de amnistía para hacer un discurso de campaña tras la convocatoria de las elecciones autonómicas el próximo 12 de mayo. “Esta será la primera ley importante de la legislatura, y probablemente la última”, ha dicho Feijóo en la tribuna desde la que ha defendido el 'no' de su partido. “La convocatoria de Catalunya demuestra cómo gobiernan”, ha planteado. “Son el mayor agente de inestabilidad política. No piensan en los problemas de los españoles ni de los catalanes. Defienden sus intereses y actúan con chantajes”, ha añadido.

“De aquí al 12 de mayo habrá un partido que defienda los intereses de la mayoría, y no solo de los políticos; que defienda una política mejor. Y no va a pedir el voto constitucionalista para entregárselo a los independentistas. El PP de Catalunya, que por cierto ha sacado más votos que ustedes en las generales, no vamos a dejar a los catalanes que usted quieren borrar como si no hubiese pasado nada ni sufrido nada”, ha dicho.

Feijóo ha defendido además que “las elecciones catalanas marcarán el inicio del final de este Gobierno” porque “cuando Sánchez deje de ser útil, le dejarán caer”. Pero también ha advertido a Junts de que “a lo mejor ERC y el PSC han querido engañarles para que la amnistía no llegue a tiempo”.

Antes, el portavoz del grupo parlamentario socialista ha hecho una defensa encendida de la ley de amnistía. “La política es ofrecer alternativas, buscar entendimientos, desinflamar los conflictos, devolver a los que viven en la confrontación permanente la esperanza de la reconciliación. Teníamos la obligación de arreglar lo que ustedes estropearon”, ha expresado.

Feijóo ha negado en su turno que la norma vaya a propiciar la “reconciliación” en Catalunya porque, ha dicho desde la tribuna, “esta ley divide a Catalunya y a España en dos”. “¿Qué reconciliación ven en las amenazas del independentismo?”, ha sostenido, en referencia a que tanto Junts como ERC han defendido que su proyecto político seguirá reclamando la autodeterminación de Catalunya.

“No es reconciliación, es sumisión”, ha dicho Feijóo. “Pedro Sánchez depende de lo que diga el señor Puigdemont, y de lo que haga el señor Ábalos. Nada más”, ha sostenido. “Lo que hay por delante no es una legislatura, es una agonía”, ha planteado.

Feijóo ha anticipado que el Senado rechazará la ley de amnistía gracias a la mayoría absoluta del PP, por lo que la norma tendrá que volver al Congreso para su refrendo final. Para ello hay un plazo aproximado de dos meses, pero la derecha intentará prolongarlo al máximo en la Cámara Alta por lo que lo más probable es que la norma no sea aprobada de forma definitiva hasta después de las elecciones catalanas.