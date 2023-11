Cospedal declarará como testigo el 28 de noviembre por las presuntas presiones al abogado de Bárcenas en favor del PP

La ex secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal declarará el próximo 28 de noviembre como testigo por las presuntas presiones al abogado Javier Gómez de Liaño, cuando éste representaba a Luis Bárcenas, en favor de la formación conservadora. Cospedal declarará en el marco de la pieza 36 del caso Villarejo, que instruye el juez Manuel García Castellón.

El instructor de la causa ha citado igualmente como testigo al comisario José Manuel Villarejo para ese día. En la jornada anterior, el 27 de noviembre, declarará como investigado el abogado Javier Aliste, imputado en un juzgado de Madrid por una trama de policías y jerarcas venezolanos con las maniobras contra Podemos como telón de fondo. Ese mismo día, el 27, está citado como testigo el también abogado Óscar Jiménez Rubia.

García Castellón se negó a imputar a Cospedal por el acoso al abogado Gómez de Liaño, que de demostrarse, constituiría una nueva maniobra para sabotear las causas judiciales que perjudicaban al PP por corrupción. El magistrado se ha negado reiteradamente a imputar a Cospedal también en la pieza 7, o caso Kitchen, pese a los indicios de que ella conocía, si no dirigía, el espionaje parapolicial a Bárcenas.

La Audiencia Nacional ordenó a García Castellón que citara a Cospedal en un auto de la Sala de lo Penal dictado la semana pasada.Esa pieza, que había permanecido en secreto, fue abierta y cerrada por orden del instructor, Manuel García-Castellón, y en febrero de este año la Sala de lo Penal corrigió una de sus decisiones y le obligó a seguir indagando.

En la investigación se tuvo acceso a unos audios que, según dijo el fiscal, “pondrían de manifiesto de manera indiciaria un encargo realizado por terceras personas vinculadas al PP a fin de conseguir, mediante presiones a Luis Bárcenas y a su letrado entonces en el sumario conocido con Gürtel, Javier Gómez de Liaño, que no salieran a la luz informaciones comprometedoras o perjudiciales para el PP vinculadas con dicho sumario”.

La Sección Tercera de la Audiencia Nacional atiende al recurso del abogado, Gómez de Liaño, después de que el magistrado rechazase en principio citar a Cospedal y a otras tres personas porque los consideraba “meros testigos de referencia” que solo habían sido mencionados en las grabaciones.

La Sala señaló que la ex secretaria general del PP y el resto de testigos “pudieron participar en reuniones y situaciones” que les permitieron “conocer directamente” los hechos y pueden aportar “información relevante”. “Que no hayan intervenido en las conversaciones grabadas no los coloca” en una posición de referencia si, “como se señala por los intervinientes y se refleja en las notas, estuvieron en reuniones, situaciones u otras circunstancias que les permitieron conocer directamente los hechos investigados”, decía el auto.

En este punto, los magistrados se refieren a la decisión del juez que, en la resolución por la que rechazó llamar a Cospedal y Villarejo, decidió citar al letrado Javier Iglesias. “Al igual que la persona que tampoco participó en las conversaciones y cuya declaración ha sido admitida podrían aportar información relevante acerca de los hechos, lo que convierte a las diligencias denegadas en útiles y necesarias”, apostilla la Sala.