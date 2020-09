David Erguido no deja su acta como diputado en la Asamblea porque su puesto "lo han votado los ciudadanos"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El diputado del PP en la Asamblea de Madrid David Erguido no renunciará a su acta como parlamentario, pese a haberlo hecho en el Senado tras conocerse que el día 23 de octubre el juez de la Audiencia Nacional que instruye la macrocausa 'Púnica', según han informado a Europa Press fuentes del partido.

Estas mismas fuentes han explicado que los estatutos del PP no obligan a renunciar al acta y David Erguido ha decidido "voluntariamente" dejar su acta de senador y declarar ante el juez de forma voluntaria para aclarar cualquier cuestión que tengan en el juzgado en relación a este caso.

El hecho de que renuncie al Senado y no a la Asamblea es que el Senado es por designación autonómica y "depende de una decisión de la dirección nacional", mientras que como diputado autonómico "lo votan los ciudadanos" y en el caso de David Erguido "esta es su tercera Legislatura".

"Desde el PP de Madrid respetamos la presunción de inocencia y las decisiones que uno tome en cada caso. Recordamos que Erguido no está imputado", han trasladado.

En concreto, el juez de la Audiencia Nacional que instruye este caso le ha citado en calidad de investigado en el marco de la pieza separada número 7 relativa a contratos de distintos ayuntamientos madrileños con la empresa 'Waiter Music'.

La citación se produce después de que desde el Partido Popular se confirmara que David Erguido acudiría voluntariamente a declarar "a pesar de que no estar obligado a hacerlo" por ser aforado ante el Supremo.

"El senador no va a ponerse el escudo del aforamiento. No quiere un escarnio para el partido", habían asegurado a Europa Press fuentes del partido, que habían añadido que Erguido está "deseando aclararlo todo" ante la Audiencia Nacional cuanto antes porque "no tiene nada que ocultar".