Defensa calcula que los combates en Ucrania pueden durar entre cuatro y diez semanas y derivar en una “guerra de guerrillas” de meses

Los militares españoles creen que la resistencia ucraniana puede aguantar aún varias semanas en el nivel de enfrentamiento actual contra las tropas rusas. Así lo ha expresado la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su comparecencia en el Congreso en la que el portavoz del PNV, Aitor Esteban, se ha interesado por esa cuestión. El jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) le ha pasado una “nota” que ella ha procedido a leer para que quedara claro que no hay trasfondo político en su respuesta. "Es imprevisible la duración de los combates con la extensión actual. Quizás entre 10 y cuatro semanas más, luego una situación de conflicto de desgaste que puede dar lugar a una guerra de guerrillas durante meses", consideran los militares. "Pero es algo que no podemos saber, como siempre, en las guerras", ha precisado Robles. "Vamos a ver Putin hasta cuándo está dispuesto a continuar en esa locura, no olvidándonos que tiene armas nucleares con todos los riesgos que eso tiene", ha sentenciado en su intervención.

Que Volodímir Zelenski lleve catorce días resistiendo el ataque de la federación rusa es "el primer fracaso de Putin", según ha explicado Robles. Hace dos semanas, los informes que manejaban en el Gobierno es que apenas tardaría 48 horas en caer Ucrania ante una agresión de la potencia militar, según fuentes gubernamentales. Pero el escenario ha cambiado y por eso los aliados siguen mandando armamento a Ucrania. "El tiempo juega en contra de Putin", explicaban esas mismas fuentes. En el Gobierno están convencidos de que la pretensión de Putin es derrocar a Zelenski para establecer un "gobierno títere de Rusia", pero consideran que sería difícil para Putin controlar un país de la extensión de Ucrania. "No debemos concebir la situación actual como un escenario aislado sino como un eslabón más dentro de un diseño a largo plazo que no se limita solo a Ucrania", ha avisado la ministra de Defensa. Los aliados consideran que el presidente ruso busca desestabilizar el orden internacional.

Robles ha negado que las armas que se han enviado a Ucrania puedan acabar en manos de otros países en el "mercado negro", como han planteado los diputados de EH Bildu y la CUP. "Las armas que aporta España son de una única utilización, no hay riesgo de que caigan en manos de otro país", ha contestado al titular de Defensa, que ha explicado que "tienen carácter defensivo y pueden ser usadas por personas que no pertenecen al ejército" porque su manipulación es sencilla. No obstante, Robles no ha querido detallar todo el armamento que se ha enviado para no dar pistas a Rusia, aunque sí ha dado algunos modelos. "Ese material que es el que acababa de llegar sin estrenar para nuestras tropas, y que luego lo repondremos, es el que se ha dado", ha contestado visiblemente molesta por las acusaciones de que las armas estaban caducadas o en mal estado.

No obstante, en la comparecencia en la Comisión de Defensa ha primado el fair play que no acostumbra a verse en el Congreso e incluso ha servido para enterrar la polémica en el seno de la coalición por el rechazo de Podemos al envío de armas bilateral a Ucrania. "El Gobierno sabe que desde mi grupo tiene el apoyo en estos momentos duros porque tenemos claro lo que perseguimos y la magnitud del desafío", ha expresado el diputado de Unidas Podemos, Juan Antonio Delgado: "Por supuesto podemos tener alguna discrepancia sobre cuál es la mejor manera de lograrlo y no es solo algo legítimo y humano sino lo más honesto en democracia y lo que nos diferencia de regímenes autoritarios como el de Putin. No voy a alimentar ningún tabloide de los poderes mediáticos siempre ávidos de carnaza para fracturar el Gobierno de coalición progresista".

Algunos grupos, como EH Bildu o la CUP, han planteado sus dudas respecto a esa decisión que, en cambio, ha sido avalada por la derecha. "Que los países aporten esfuerzo de armas no es querer ser el que más colabore con el esfuerzo armamentístico sino que Putin vea que hay una unidad y que todos los países están en contra de su agresión inaceptable a un país independiente", ha dicho el diputado del PP Fernando Gutiérrez. Vox ha cuestionado que se tardara en tomar esa decisión ya que Pedro Sánchez lo rechazó inicialmente y apenas 24 horas después cambió de opinión. El parlamentario de la extrema derecha ha preguntado si se debe a un "complejo inferioridad" o a "tener comunistas en el Gobierno, como Putin". "Comunistas no ultraderechistas", ha precisado. Robles le ha preguntado en respuesta si cree que ella tiene algún complejo. Y es que la ministra de Defensa es la que mejor relación tiene con los partidos de la derecha. Lo ha dejado claro el portavoz de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, que ha dicho que su grupo le da a ella "un voto de confianza" que no le da a otros miembros del Gobierno, según ha expresado.

Robles: “Antibelicistas somos todos”

"Antibelicistas somos todos. Todos estamos a favor de la paz", ha respondido Robles a quienes critican en envío de armas que ha hecho el Gobierno. "La obsesión que teníamos los países de la UE y la OTAN era llegar a un acuerdo por vías diplomáticas. Se intentó por todos los medios posibles", ha dicho antes de recordar que Putin negaba que fuera a atacar y apenas horas después invadió Ucrania. La ministra ha sostenido que "cuando uno es injustamente agredido tiene el derecho a la legítima defensa y legítima defensa proporcional" y eso es en lo que cree que los aliados deben ayudar a Ucrania en su "heroica resistencia". "A la paz se la defiende con grandes declaraciones pero sobre todo trabajando cada por la paz con los más vulnerables y aquellos que más lo necesitan", ha dicho en su intervención inicial.

Robles también ha señalado que en España se ha incrementado a "nivel tres" el "estado de alerta en el ciberespacio". "Se han aumentado los medios de vigilancia de las redes básicas, especialmente las procedentes de Rusia y Ucrania", ha explicado antes de recordar que "se ha creado el comité de ciberseguridad bajo el comité de crisis de presidencia del Gobierno dirigido por el Centro Criptológico Nacional".

“La violación del derecho internacional merece la condena contundente y rotunda”, ha dicho Robles, que ha insistido en la necesidad de mantener la “unidad” de las fuerzas políticas y sobre todo de la UE y la OTAN como una “pieza clave” ante ese ataque. La ministra ha mostrado su confianza en que Vladimir Putin se tope con la “respuesta contundente y adecuada de los tribunales internacionales” por violar el derecho internacional con la invasión de un país soberano.

A partir de ahí, Robles, que ha comparecido a petición propia, pero también del PP y grupos como ERC o EH Bildu, a raíz de la guerra en Ucrania, ha desgranado las misiones en las que participa el ejército español. La titular de Defensa ha comenzado por las operaciones de “disuasión” que la OTAN lleva a cabo en el flanco este en países como Letonia, que este martes visitó Pedro Sánchez, en Lituania o en el Mar Negro. En total, esas misiones supusieron 168 millones de euros para las arcas públicas en 2021.