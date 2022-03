Sánchez, sobre la guerra: “Va a costar, pero mayor sería el coste si no actuáramos en contra de Putin”

Unidad y fortaleza. Es lo que han querido mostrar el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg; el primer ministro canadiense, Justin Trudeau; el letón, Arturs Krišjānis Kariņš; y Pedro Sánchez en la base militar de Adazi en Letonia, donde se han reunido para enviar un mensaje a Vladimir Putin, que se resume en la determinación de la alianza atlántica en su apoyo a Ucrania y en la defensa de los aliados. "Va a costar, sin duda alguna, pero mayor sería el coste si no actuaramos en contra de Putin, en contra de quien no solo está infringiendo la legalidad internacional sino poniendo en riesgo la seguridad de todos los europeos que es lo que venimos aquí a garantizar", ha afirmado Pedro Sánchez en la rueda de prensa que han protagonizado los cuatro mandatarios en un frío escenario con carros de combate y militares de fondo a apenas 120 kilómetros de Rusia.

"Lo más importante es contar con la unidad de todos los países de toda la comunidad internacional", ha insistido el presidente, que ha recordado que la ONU "demostró que Putin está solo y la mayoría del mundo está con Ucrania". Eso, ha defendido, "se tiene que demostrar desde el punto de vista de las sanciones, aislando a Putin". A pesar de que ha asegurado que "las sanciones son uno de los medios más contundentes para poner fin a esta guerra injustificada", no ha querido pronunciarse sobre la posición que defenderá el Gobierno en la 'cumbre de Versalles' este jueves en la que, en principio, se analizarán nuevas sanciones y el paquete de medidas energéticas en el marco de la UE. Sánchez tampoco ha respondido a la pregunta de si es partidario de que los países europeos dejen de comprar gas a Rusia en un momento en el que EEUU lo ha planteado.

El motivo de la visita, explican en Moncloa, era mostrar “el compromiso de España con la OTAN”. Sánchez quiere pasar página de las discrepancias que el envío de armamento ha originado con Podemos. “Lo que tenemos enfrente es tan gordo y tan grave que la situación trasciende a las diferencias”, había dicho a los periodistas que le acompañan en el avión. “España va a estar donde tiene que estar y a hacer lo que tiene que hacer”, ha advertido de camino a Letonia. "Estamos aquí para apoyar a nuestros aliados y amigos bálticos en estos tiempos difíciles y para enviar un mensaje a Putin: los aliados de la OTAN están unidos y el vínculo trasatlántico es más fuerte que nunca. Nuestro compromiso es ante todo con la paz. La OTAN es una alianza defensiva y todas nuestras acciones hasta la fecha son esfuerzos de disuasión para evitar el enfrentamiento", ha expresado Sánchez, que ha asegurado que "España sabrá estar a la altura del desafío que plantea la crisis humanitaria".

"España, la UE y la comunidad internacional están en salvaguardar la paz y que no haya ninguna escalada bélica", le ha dicho Sánchez posteriormente a los militares españoles destacados en Letonia, a los que ha trasladado el "orgullo" del Gobierno. "El Gobierno y la comunidad internacional está en no escalar sino desescalar", ha reiterado tras pasar revista a las tropas. "Un ataque a la alianza tendría la respuesta de toda la alianza. El propósito no es provocar la guerra, es prevenir la guerra y preservar la paz", ha dicho Stoltenberg. "La OTAN no había estado nunca tan unida y determinada como ahora", ha agreado Trudeau que, al igual que Sánchez, considera que Putin minusvaloró a Ucrania al creer que era "débil" y que erró al pensar que la OTAN "estaba dividida".

La base militar de Adazi que han visitado Sánchez, Trudeau, Stoltenberg y el primer ministro letón, como anfitrión, está comandada por Canadá y España es la segunda contribuyente. De hecho, la OTAN reforzó la presencia en los países fronterizos con Rusia y el ejército español enviará 150 efectivos que se sumarán a los 350 que ya están en Letonia. 25 de ellos ya han llegado y el resto está previsto que lo hagan hasta el 18 de marzo, según fuentes gubernamentales. También Canadá ha incrementado su presencia en Letonia y Trudeau ha anunciado la renovación de sus compromisos con los aliados. “En este momento peligroso para nuestra seguridad estamos unidos por nuestra gente y nuestros valores”, ha expresado el líder de la OTAN, que ha agradecido a Sánchez y a Trudeau su “liderazgo personal”.

La OTAN ha activado por primera vez el Plan de Respuesta gradual ante la agresión de Rusia a Ucrania y se encuentra en la primera fase con el refuerzo en el flanco este. Fuentes gubernamentales no descartan que se llegue a pasar a la segunda etapa de ese plan, que consiste en que “las tropas de alta disponibilidad” están “listas” en un periodo de cinco a siete días por si el comandante solicita su despliegue. El cálculo es que se podría poner en marcha a 40.000 efectivos. “Esta es la fase de disuasión y es un mensaje claro a Rusia para que no tenga malas ideas porque estamos preparados”, señalan fuentes del Gobierno, que aseguran, no obstante, que la “disuasión está funcionando”.