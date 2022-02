El Defensor del Pueblo podrá investigar los abusos al contar el PSOE con los apoyos suficientes

La propuesta del PSOE de que sea el Defensor del Pueblo quien investigue los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia católica parece que cuenta con el visto bueno de la mayoría parlamentaria necesaria para llevarla a cabo, pese a las diferentes iniciativas que hay en este momento en el Congreso de los Diputados. "Vamos a dialogar con todos y cada uno de los grupos parlamentarios para alcanzar la unidad y poder orientar todos los esfuerzos en esta propuesta que hemos presentado hoy", indicó el portavoz del grupo socialista, Héctor Gómez.

La Fiscalía General del Estado se hace cargo de la investigación de los abusos en la Iglesia

Saber más

El PNV ha presentado este mismo lunes una proposición no de ley para que sea un grupo de expertos quien investigue los abusos sexuales a menores en la Iglesia católica, como ya anunció a finales de enero. Con todo, fuentes del partido han indicado a Efe que "a priori" no ven mal la iniciativa del PSOE, que es similar a la suya. Se diferencia, eso sí, en dos puntos: que los jeltzales no incluyen al Defensor del Pueblo en su propuesta y que se marcan un plazo de un año para obtener las conclusiones.

Los socialistas, por su parte, tienen intención de tener listo el informe con los resultados de la investigación antes de que acabe la legislatura a finales de 2023, pero se trata "de un trabajo complejo, que llevará su tiempo y que por lo tanto debe ser minucioso", ha señalado Gómez en rueda de prensa. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha reconocido en una entrevista en la Cadena SER que se habla de "años" de investigación.

"Nos parece bien que tomen la iniciativa", dijo este mismo lunes el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens en una entrevista en TVE, que el jueves habló con el ministro de la presidencia, Félix Bolaños sobre el tema. "Le dije que para nosotros es muy importante que cualquier fórmula pasara por un mandato del Congreso y me aseguró que intentarían que fuera así", ha explicado.

Precisamente, Unidas Podemos, Bildu y ERC presentaron una propuesta para la creación de una comisión de investigación en el Congreso, que ya ha dado los primeros pasos. Fuentes de EH Bildu han dado la bienvenida a la iniciativa del PSOE y han señalado a Efe que la ven "compatible" con su propuesta. Una compatibilizad con la que ha coincidido el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, que ha considerado que "ambas vías pueden resultar complementarias".

Sin embargo, desde el grupo socialista, cuyos 120 diputados son imprescindibles para que prospere la comisión de investigación en el Congreso, prefieren centrarse en la vía del Defensor del Pueblo. "Entendemos que este es el formato", ha insistido Gómez, que ha argumentado que es la mejor forma de proteger a las víctimas y de poder "arrojar luz" sobre lo sucedido en el ámbito de la Iglesia católica. "Va a ser nuestra defensa, nuestra posición y el impulso está orientado a esta iniciativa", ha dicho.

También Más País se ha mostrado a favor de esta iniciativa. "Nos parece bien. Hemos hablado esta mañana con el grupo parlamentario socialista y le hemos trasladado que cuentan con nuestro apoyo", han trasladado a Efe fuentes de esta formación, que han añadido que esperan que el Defensor del Pueblo acuda en último término a las Cortes a explicar el informe final.

Por su parte, el vicesecreterio general de Ciudadanos, Daniel Pérez, ha afirmado que su partido está a favor de cualquier investigación sobre los abusos cometidos contra menores. "Todo lo que sea averiguar e investigar sobre hechos tan execrables, Ciudadanos va a estar ahí, pidiendo luz y taquígrafos, pero que nadie cuente con nosotros para estigmatizar a ningún colectivo o institución, ni para hacer discursos de trincheras. Afecte a quien afecte, hay que investigar los abusos a la infancia", ha señalado.

En la "comisión compuesta por expertos" que amparará al Defensor del Pueblo, el PSOE pretende incluir a la Conferencia Episcopal Española, para que, como ha pasado con la Iglesia en otros países como Reino Unido, Alemania o Francia, puedan colaborar con el Estado. En cualquier caso, esta colaboración es "voluntaria", aunque los socialistas entienden que "definitivamente se va a concretar y a consumar".

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, afirmó este lunes que está a favor de que se investigue "cualquier caso" de pederastia, "se haya producido en el seno de la Iglesia o en una comunidad autónoma como Valencia o Baleares". En la misma línea, acusó al PSOE de "hacer políticas para tapar los casos" de abusos a menores en las comunidades autónomas donde gobierna.