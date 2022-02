El PSOE incluye a la Iglesia en la comisión del Defensor del Pueblo que investigará los abusos sexuales

El PSOE ha registrado este lunes la iniciativa con la que pretende que el Congreso dé el visto bueno a su planteamiento de que sea el Defensor del Pueblo el que pilote la investigación de la pederastia en la Iglesia. La propuesta plantea que la institución que dirige Ángel Gabilondo se apoye en una "comisión independiente de asesoramiento" en sus trabajos que estará compuesta por "expertos, representantes de las administraciones públicas, de las asociaciones en defensa de los afectados, así como de la propia Iglesia católica", según reza en el escrito.

"La necesitamos porque una parte importante de la documentación tendrá que venir de la propia Iglesia católica", ha expresado la exvicepresidenta Carmen Calvo, que ha llevado al registro la proposición no de ley junto con el portavoz parlamentario, Héctor Gómez. "Nos habría gustado mucho que la Iglesia católica españoa motu proprio hubiera salido al paso de este asunto. El escenario en que la propia Conferencia Episcopal vaya ayudando con lo que pretendemos con esta iniciativa nos parece bien". La ahora diputada socialista, que como vicepresidenta era la encargada de las relaciones con los obispos, ha asegurado que se ha abordado este asunto con la Iglesia en varias ocasiones.

También el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que es el que tiene ahora los contactos con la Conferencia Episcopal ha asegurado que le reclamó la semana pasada que participe en esta investigación. “Se lo pedí con la buena fe de quien cree que no solo es bueno para la sociedad en su conjunto, es bueno para la Iglesia católica porque esto no va en contra de la iglesia, al revés, queremos que pueda colaborar en destapar a personas que han cometido delitos, estamos hablando de delitos, de delincuentes, de pederastas, de eso estamos hablando”, ha afirmado en una entrevista en la Cadena SER. La respuesta de los obispos, según Bolaños, fue que “tendrían que reunir los órganos competentes de la Conferencia Episcopal, analizarlo y pensarlo”.

La propuesta no tendrá respuesta inmediata por parte de la Iglesia, al menos teniendo en cuenta la agenda de los obispos, que esta semana están inmersos en retiros espirituales y no tienen una reunión ejecutiva prevista hasta dentro de aproximadamente 10 días. Los obispos amenazaron con boicotear la comisión de investigación en el Congreso que plantearon Unidas Podemos, ERC y EH Bildu. "Apelamos al entendimiento y a la participación voluntaria", ha contestado Gómez a la pregunta de si hay alguna manera de forzar a los obispos a participar. No obstante, se ha mostrado convencido de que su colaboración "definitivamente se va a consumar". "Lo que antes era una laguna anonima se ha levanatdo por la firmísima decision del Papa Francisco", ha agregado Calvo, que considera que "ese es un elemento determinante para España, que que tiene los acuerdos con la Santa Sede".

El portavoz de la CEE, Luis Argüello, lanzó un críptico mensaje en redes sociales. En su perfil de Twitter, el obispo auxiliar de Valladolid ha lamentado que "cuando el relato es más importante que los hechos, la opinión pública más que la verdad, la emoción más que la razón y la estrategia del enfrentamiento más que el bien común, la confianza se resquebraja y el diálogo y la convivencia son difíciles". "Ahora más que nunca, testigos", cierra Argüello, con quien el ministro de presidencia ha hablado en varias ocasiones en los últimos días.

El portavoz socialista ha asegurado que le ha trasladado a su homólogo de Unidas Podemos, Pablo Echenique, la propuesta y que ha sido bien recibida. El PSOE rechazará la comisión de investigación planteada por sus socios. "Entendemos que este es el formato, esta es la iniciativa, este es el cuerpo", ha respondido Gómez. Los socialistas sostienen que la fórmula de que sea el Defensor del Pueblo el que pilote las pesquisas aporta "protección" a las víctimas y garantiza la "privacidad" de quienes deseen mantener el anonimato. "Intentamos abrir el espacio a todos los perfiles que puedan arrojar luz sobre los abuso a niños, niñas y adolescentes en el seno de la Iglesia. queremos hacerlo de la mejor de las maneras", ha expresado el portavoz socialista en una rueda de prensa en el Congreso.

También el PNV ha registrado este lunes su propuesta de que sea una comisión de expertos la que lleve a cabo la investigación. En su caso, mandatan al Gobierno para que constituya un grupo "que indague, redacte un informe y lo presente ante el Congreso en el plazo máximo de un año". Los socialistas no establecen un plazo determinado para la investigación. Gómez ha dicho que el "objetivo" es que el informe esté listo antes de que acabe la legislatura a finales de 2023 y Bolaños ha reconocido que están hablando de "años".

Los socialistas sostienen que su fórmula es la más adecuada dado que "el Defensor del Pueblo es el Alto Comisionado de las Cortes Generales, encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de la ciudadanía". "En el desarrollo de sus funciones, el Defensor elabora informes y estudios monográficos sobre diferentes cuestiones", recoge la iniciativa en su exposición de motivos en el que recuerda que en el pasado dichos informes "han servido para mejorar la protección de diversos colectivos sociales mediante la actuación por parte de los poderes públicos". "Así, por ejemplo, cabe citar los que realizó sobre las mujeres víctimas de violencia de género (informe de 1998, que fue pionero en la denuncia de la violencia de género en nuestro país), las víctimas del terrorismo de ETA (informe de 2016); consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica (informe de 2017), o sobre la población residente en la España vaciada (informe sobre la situación demográfica en España, efectos y consecuencias de 2019), entre otros muchos ejemplos", señala el texto.

El PSOE ha defendido, además, que sea Gabilondo quien pilote la investigación después de que varios medios le hayan acusado de haber conocido, y no haber actuado, contra los abusos durante su época como religioso corazonista, entre 1966 y 1979. Se trata de las fechas en que se concentra buena parte de los abusos denunciados y que ahora se pretende investigar. Gabilondo fue además profesor de Lengua, Literatura y Filosofía en los colegios del Sagrado Corazón de Vitoria y Madrid. Ambos centros aparecen destacados en los informes sobre abusos que manejan el papa Francisco y la Conferencia Episcopal.

"Me parece que el buen hacer las actitudes siempre tolerantes y respetuosas del señor Gabilondo le hacen justamente ser una pieza valiosa para que lleguemos a donde queremos ir", ha expresado Calvo, que ha destacado que se trate de un catedrántico en ética y que "juatmente por que antes ha sido lo que ha sido en su vida personal conozca estas cosas con mayor minucia que alguien que está muy ajeno por su profesión". La exvicepresidenta, que ha pedido respeto generalizado al "trabajo que realiza" el Defensor del Pueblo, ha recordado que en la institución están representados los grupos -en referencia al PP, que propuso a la adjunta- para que puedan plantear otras "perspectivas".