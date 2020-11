Podemos denuncia una investigación “prospectiva” del juez que indaga en sus contratos con Neurona

La representación legal de Podemos acusa al juez de Madrid que indaga en sus contratos con la consultora Neurona, Juan José Escalonilla, de estar llevando a cabo una investigación “prospectiva” por solicitar diligencias sin “indicios racionales” que las motiven.

El juez archiva la investigación de la presunta 'caja B' de Podemos

Saber más

Los letrados hacen esta valoración en un escrito en el que solicitan que anule una petición de información que el magistrado formuló recientemente a la Junta Electoral Provincial de Madrid en relación a los gastos electorales que hizo la coalición —formada por Unidas Podemos e IU— en la campaña de las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid de mayo de 2019. En concreto, el juez pidió conocer “la identidad del administrador electoral designado por la coalición electoral Unidas Podemos–Izquierda Unida , así como sobre la cuenta o cuentas electorales designadas para la recaudación de fondos”.

En su escrito, los abogados de Podemos sostienen que la Cámara de Cuentas —el órgano fiscalizador de la Comunidad de Madrid— ya auditó estos gastos y no advirtió “irregularidad alguna”, por lo que no hay “indicios racionales” que justifique estas diligencias. Además, recuerdan que el propio Escalonilla acordó anular diligencias que él mismo solicitó encaminadas a indagar en los contratos del partido con la consultora portuguesa ADB Europa tras constatar que el Tribunal de Cuentas había acreditado que no había irregularidades en dichos contratos.

Hace una semanas, el juez sobreseyó por falta de indicios la línea de investigación abierta sobre la supuesta salida “opaca” de dinero del fondo al que los dirigentes del partido hacen donaciones para proyectos sociales, la llamada ‘caja de solidaridad’. El magistrado concluyó que no hubo administración desleal en el fondo que José Manuel Calvente, el abogado despedido que con su denuncia provocó la apertura de esta investigación, definió como 'caja B', una denominación que también hicieron suya los partidos de la oposición. Sí sigue abierta la investigación sobre el contrato el contrato con la consultora Neurona para las generales de abril de 2019 , que la Fiscalía sí ha pedido investigar.