Duque condecora con la Orden de Boyacá al escritor Plinio Apuleyo Mendoza

Bogotá, 9 feb (EFE).- El presidente colombiano, Iván Duque, condecoró este martes con la Orden de Boyacá, la mayor distinción del país, al periodista y escritor Plinio Apuleyo Mendoza, al que calificó como un "maestro irremplazable" de las letras que ha luchado contra el populismo y la demagogia.

En una ceremonia virtual, Duque resaltó al escritor, de 89 años, como un gran comunicador que ha explorado los diferentes géneros periodísticos y literarios y aprovechó para destacar su labor en el Día del Periodista en Colombia.

"En este 9 de febrero les rendimos homenaje a todos los que a través de esa noble profesión trabajan intensamente por la verdad (...) Y creo que en este Día del Periodista no hay un colombiano que encarne más las virtudes y anhelos de esa profesión que usted, maestro Plinio", expresó Duque.

AMIGO CERCANO DEL NOBEL

Mendoza, quien fue uno de los amigos más cercanos del Nobel colombiano de Literatura Gabriel García Márquez, también fue destacado por su "espíritu voraz de leer, de analizar y de plasmar los análisis en todos los géneros posibles de la literatura".

Igualmente, dijo Duque, el escritor -nacido en Toca, en el departamento de Boyacá, el 1 de enero de 1932- dejó el nombre de Colombia "en alto" como diplomático, pues fue, entre otros cargos, embajador en Lisboa y Roma.

El mandatario también resaltó que en su faceta de escritor, Mendoza "fue capaz de transmitir con agilidad sentimientos y percepciones sobre momentos icónicos de la historia de los últimos 60 ó 70 años".

En su obra sobresale "El olor de la guayaba", un libro que escribió con García Márquez, así como las novelas "Años de fuga", con la que ganó en 1979 el Premio de Novela Plaza y Janés; "Cinco días en la isla" (1997), y "Entre dos aguas" (2010).

"Es también placentero, maestro Plinio, verlo a usted en el arte de la entrevista. Arte que no es fácil y en el cual muchos han tratado de florecer, pero no lo han logrado porque caen en la tentación en la que el entrevistador quiere desplazar al entrevistado en el protagonismo", añadió el mandatario.

Otro factor que destacó Duque fue su obra política, que cree que ha permitido entender lo que ocurre cuando "los profetas del caos invitan a la confrontación de clases, a deslegitimar la función empresarial de la sociedad".

"Estamos ante uno de los grandes de la literatura, de los grandes del periodismo, de los grandes de la polémica política, no solamente en Colombia sino en América Latina. Y por eso como presidente de la república me complace, me honra entregarle esta merecida distinción de la Orden de Boyacá", apostilló Duque.

Mendoza también es reconocido por haber escrito el "Manual del perfecto idiota latinoamericano" junto al cubano Carlos Alberto Montaner y al peruano Álvaro Vargas Llosa, en el que analizan con sátira la historia de América Latina.