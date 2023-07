Entrevista a Alberto Núñez Feijóo... que no podrás leer en elDiario.es

Alberto Núñez Feijóo (Os Peares, 1961) se la juega este 23J a doble o nada según las encuestas: presidente del Gobierno si suma con Vox, líder transitorio en el PP, el segundo después de Pablo Casado, si la coalición de izquierdas revalida el Gobierno. El candidato ha protagonizado otra de sus campañas personalistas, hecha a su medida, de las que ya testó en sus primeros años en Galicia. De allí ha importado y traducido el primero de sus lemas en 2009: Chegou o momento. Como entonces, Feijóo ha multiplicado su presencia en mítines y medios de comunicación y ha sido la cara del partido en todas partes. Semejante sobreexposición contrasta con su negativa a debatir en la Televisión pública en el formato a cuatro, junto a Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal.

No ha sido casual: el equipo de asesores que lo acompaña desde hace 30 años ha seleccionado cuidadosamente los platós y redacciones a los que acudía su candidato. Hasta el punto de que su gran patinazo en campaña tuvo lugar en TVE, cuando la periodista Silvia Intxaurrondo le corrigió uno de los datos falsos que venía repitiendo durante semanas: que el PP siempre revalorizó las pensiones conforme al IPC. Feijóo retó a la presentadora varias veces, preguntó de dónde había sacado los datos y le conminó a pedir perdón si se había equivocado. El error era suyo y las disculpas a la periodista de TVE nunca llegaron.

Miembros de la dirección del partido como Esteban González Pons y otros dirigentes del partido cargaron contra el ente público y la propia periodista de TVE, sin que nadie del PP los desautorizase.

En la larguísima ronda de entrevistas que ha protagonizado durante las dos últimas campañas electorales, Feijóo ha repetido platós y cabeceras con una línea editorial afín, mientras su equipo ha ignorado las peticiones de medios de comunicación que le resultan incómodos.

También en este punto el relato que hace el líder del PP choca con sus costumbres. El pasado 3 de julio en un acto de La Razón, Feijóo dijo literalmente: “El sanchismo lo ha manoseado todo, y mi compromiso es revertir estos modos desde el primer día hasta el último que tenga la responsabilidad de dirigir el Gobierno de España, si hay caso. Cambiaré las formas del sanchismo por otros mejores. Seguiré yendo a los medios de comunicación, ya lo anuncio, como he hecho siempre a lo largo de mi vida, me critiquen o no, es mi obligación, si ustedes me invitan, yo vengo”.

Las palabras de Feijóo sobre sus relaciones con los medios chocan con la realidad. El Partido Popular ni siquiera contestó a la petición formal de entrevista a su candidato formulada desde elDiario.es. Desde que llegó a la presidencia del PP, esta redacción pidió entrevistas a través de los cauces oficiales a los siguientes miembros de la dirección: desde el portavoz Borja Sémper, los vicesecretarios generales, Juan Bravo y Esteban González Pons, y la vicesecretaria de Políticas Sociales y Reto Demográfico, Carmen Fúnez. No hubo respuesta. Durante esta campaña, además de pedir entrevista con Alberto Núñez Feijóo, esta redacción realizó solicitudes, también a través de los cauces habituales, para entrevistar a los candidatos Pablo Vázquez, Marta Rivera de la Cruz y Cayetana Álvarez de Toledo. Tampoco hubo respuesta.

El candidato del PP tampoco ha dado entrevistas en esta campaña a El País ni a Infolibre ni al diario Público.

Durante sus años en Galicia ha sometido a un férreo control a los medios de comunicación, en los que ha invertido de forma discrecional decenas de millones de euros en ayudas directas y publicidad institucional. La primera jefa de informativos que nombró para la televisión pública nada más llegar al poder en 2009 era una periodista que había hecho de interventora para el PP en las elecciones. Desde entonces las denuncias sobre manipulación y represalias contra algunos periodistas incómodos en TVG y Radio Galega han sido constantes y la plataforma Defende a galega llevan cuatro años celebrando los venres negros para exigir unos medios públicos plurales y no partidistas.

Para la historia quedará la entrevista que hizo Radio Galega a Núñez Feijóo el día que el diario El País desveló sus años de amistad con el contrabandista Marcial Dorado en el momento más crítico para el entonces presidente de la Xunta. La radio pública gallega abrió el informativo con una entrevista al entonces presidente de la Xunta que incluyó tres preguntas: ¿Por qué se publican ahora estas fotos? ¿Quién cree que puede estar detrás de la filtración? ¿Contempla ejecutar acciones legales contra el medio que difundió las fotografías?

Cuando Mariano Rajoy llegó a La Moncloa en 2011, Feijóo fue uno de los barones que más insistieron para que cambiase cuanto antes la ley y poner al frente de RTVE a una dirección afín al Partido Popular, algo que también solicitó para la agencia Efe.

