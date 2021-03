ERC avisa a Junts que no se entendería que rechacen que gobierne Aragonès

Madrid, 23 mar (EFE).- El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha advertido que no se entendería que JxCat no apoyará el acuerdo entre su partido y la CUP para garantizar la investidura del republicano Pere Aragonès, acuerdo sobre el que Miriam Noguera, de Junts, no ha querido adelantar su posición.

Se ha limitado a decir en el Congreso que "las negociaciones se hacen en la mesa de negociación y no a través de los medios de comunicación.

Para Rufián, las reticencias que está mostrando Junts sobre este preacuerdo alcanzado entre ERC y la CUP son "previsibles" en una fuerza que le cuesta asumir que esta vez han ganado otros las elecciones, pero tampoco ha querido ir más allá para evitar que este pacto pueda frustrarse.

"La mejor manera de que un acuerdo salga es no hablar", ha insistido Rufián, afirmando que "la gente está esperando y no se entendería otra cosa", tampoco por parte de los Comunes ya que, ha dicho, se trata de un preacuerdo "ambicioso" también en lo social.

Desde la CUP, Mireia Vehí ha dejado claro que este preacuerdo, que tiene que validar su militancia, apuesta por medidas sociales concretas como una compañía eléctrica pública o una banca pública, aparte de impulsar un referéndum de autodeterminación y la puesta en marcha de una mesa de diálogo.

Ha invitado a Junts a asumir el resultado de las elecciones, donde el resultado ha confirmado "más independencia y más políticas de izquierdas" y se ha mostrado convencida de que JxCat "será responsable" y se sumará al acuerdo como también espera que lo hagan los Comunes.