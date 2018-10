El europeismo, protagonista inesperado de las elecciones locales en Polonia

El debate sobre una hipotética salida de Polonia de la UE, bautizada en medios como "Polexit", centra las horas previas a las elecciones locales y regionales polacas de mañana, donde el partido gobernante, los nacionalistas de Ley y Justicia (PiS), aspira a recuperar la alcaldía de Varsovia doce años después de perderla.

Las últimas especulaciones sobre un posible "Polexit", debido al pulso que Varsovia mantiene con Bruselas a cuenta de la reforma de su Tribunal Supremo, podrían restar apoyos a Ley y Justicia, en un país donde el 70% de los ciudadanos consideran que estar en la UE es "algo bueno", según una encuesta del pasado septiembre.

Los polacos están llamados a las urnas este domingo para elegir a 47.000 representantes en municipios, distritos y consejos regionales, así como a cerca de 2.500 alcaldes.

Se pronostica una importante abstención, con la participación de alrededor de la mitad de los electores, a pesar de que los partidos de la oposición liberal han pedido hasta la saciedad durante los últimos la movilización de su electorado ya que, dicen, la abstención ha beneficiado históricamente a Ley y Justicia.

Según los sondeos, PiS, al frente del Gobierno de Polonia desde 2015, gana en intención de voto en zonas rurales y en el este del país, aunque se le resisten varias de las principales ciudades polacas, entre ellas Varsovia, donde el partido liberal Plataforma Ciudadana gobierna desde 2006.

Las últimas encuestas dan la victoria en la capital polaca al candidato liberal, Rafal Trzaskowski, con alrededor de un 40% de los votos, por delante del aspirante de PiS, Patryk Jaki, que gana terreno y podría superar el 30% de apoyos.

En los municipios en los que ningún candidato obtenga más del 50% de los votos, entre los que previsiblemente se encontrará Varsovia, se celebrará una segunda vuelta entre los dos más votados el próximo 4 de noviembre.

El detonante para que estos días se hable más que nunca de un hipotético "Polexit" ha sido la decisión del ministro de Justicia polaco, Zbigniew Ziobro, de pedir al Tribunal Constitucional que dictamine si es acorde con la Carta Magna polaca que sus jueces puedan solicitar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que se pronuncie sobre la validez de las leyes polacas.

La petición se produjo dos días antes de que el TJUE ordenase a Polonia que suspenda de forma cautelar su polémica reforma del Tribunal Supremo en lo que se refiere a la reducción de la edad de jubilación de los magistrados de esta corte, al considerar que no es compatible con el ordenamiento comunitario.

Aunque Ziobro dijo ayer que Polonia está dispuesta a cumplir con la legalidad europea, su consulta al Constitucional polaco cuestiona la supremacía de la legislación comunitaria sobre la nacional polaca, y podría esconder un pretexto para ignorar el veredicto de la UE sobre el asunto del Tribunal Supremo polaco.

Esta situación ha hecho saltar todas las alarmas ya que, según la oposición liberal polaca, la decisión del ministro de Justicia podría ser el primer paso hacía una revisión del estatus de Polonia en la UE e incluso al cuestionamiento de su adhesión al proyecto europeo.

"Si el Tribunal Constitucional de Polonia cuestionara la validez del Tratado de la UE, equivaldría a una salida de la UE", dijo días atrás el expresidente del Tribunal Constitucional polaco Jerzy Stepien, quien cree que Varsovia está "jugando con fuego" ya que sin la supremacía del TJUE se acabaría con el ordenamiento legal común de la UE.

En ese clima, el presidente del Consejo Europeo y ex primer ministro polaco con Plataforma Ciudadana, Donald Tusk, afirmó esta semana que "sería una catástrofe si Polonia saliese de la UE", unas declaraciones que no sentaban nada bien a Ley y Justicia, un partido que insiste en que no está a favor de abandonar la Unión.

"Esta idea (la de una hipotética salida polaca de la UE) responde sólo a un interés de propaganda que no perjudica a PiS, pero sí a Polonia", ha dicho el líder de Ley y Justicia, Jaroslaw Kaczynski, quien insiste en que su formación "siempre ha sido proeuropea y eso no va a cambiar".

Las elecciones locales y regionales de mañana son la antesala del intenso año electoral que vivirá Polonia en 2019 con los comicios generales y las presidenciales, en las que Ley y Justicia apelará a la buena marcha de la economía para mantener su hegemonía pese a sus polémicas reformas y su enfrentamiento con Bruselas.