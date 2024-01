La exalcaldesa de Castelldefels Candela López será la nueva diputada de Sumar en sustitución de Verstrynge

Sumar ha ganado un escaño con la salida de Lilith Verstrynge de Congreso. Podemos contaba hasta ahora con cinco diputados en el Congreso, adscritos al Grupo Mixto tras su ruptura con la plataforma de Yolanda Díaz en diciembre. Pero la renuncia de su 'número tres' el pasado viernes hace que las listas corran y entre en su lugar la persona que iba en el sexto puesto por Barcelona. Catalunya en Comú confirmó este fin de semana que Candela López, exalcaldesa de Castelldefels, será la persona que ocupe ese escaño.

“Candela López, que también es coordinadora de los comuns, será diputada en el Congreso. Es un orgullo caminar a tu lado y sé que harás una tarea excepcional como haces siempre”, dijo la también coordinadora de los comuns Jéssica Albiach en un acto del partido este sábado en el Baix Llobregat. “Asumo la responsabilidad con el orgullo de representar a los comuns allá donde haga falta. Ahora con mis compañeros en el Congreso de los Diputados. Sumemos esfuerzos y hagamos crecer el proyecto para mejorar la vida de las mujeres y los hombres de este país”, escribió López en un mensaje en sus redes sociales.

La nueva diputada de Sumar nació en Lomas de Zamora (Provincia de Buenos Aires, Argentina), aunque vive en Castelldefels desde los tres años. Participa en política desde los 20 años, primero en el ámbito de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) y después en Catalunya en Comú. Antes ser alcaldesa de su ciudad, fue concejala en el gobierno tripartito que conformaron el PSC, ICV y CiU, entre 2007 y 2015.

Llegó a la alcaldía de la ciudad tras las elecciones municipales del 2015, como cabeza de lista de Movem Castelldefels, una lista de confluencias en la que estaban, además de ICV, Esquerra Unida, Movimiento de Izquierdas (MES), Equo y Entente, además de personas de la sociedad civil. Se repartió el gobierno con el PSC y estuvo los primeros dos años en el puesto para dejar el resto de la legislatura la alcaldía a la candidata del PSC, María Miranda.

Desde 2018 pasó a ser coordinadora de Catalunya en Comú junto con la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau. Tres años después se sumaría también a esa dirección colegiada Albiach. Desde julio de 2023 era también vicepresidenta tercera de la diputación de Barcelona.

Podemos pierde un escaño

La salida de Verstrynge supone un perjuicio para Podemos más allá de las cuestiones orgánicas. Aunque el partido se desvinculó de Sumar en diciembre para pasar al Grupo Mixto, las listas que tienen validez son las que se registraron para las elecciones del 23 de julio. Entonces la formación de Ione Belarra firmó un acuerdo con Sumar con diferentes puestos de salida y su entonces secretaria de Organización concurrió por las listas de Barcelona como número cuatro. Por esa circunscripción Sumar sacó cinco escaños. Y ahora que Verstrynge deja su acta, su escaño le corresponde a López por ir en el número seis de aquella lista.

De ese modo, el reparto de fuerzas en el Congreso cambia ligeramente. Podemos se queda con cuatro parlamentarios y Sumar gana uno para quedar con 27. Este cambio retoca también la mayoría del Gobierno y tiene efecto también en las votaciones en las que Podemos decida desmarcarse del bloque de investidura.

Si los de Belarra deciden pasar al no en cualquier votación, la oposición contará en el Congreso con 175 votos, los mismos que los de los socios del Ejecutivo. Podemos ya no tumbaría automáticamente las iniciativas en el pleno y la votación tendría que repetirse. Según el reglamento, si en una segunda votación persiste el empate se suspende durante el tiempo que estime la Presidencia y si en una tercera votación vuelve a darse un empate “se entenderá desechado el dictamen, artículo, enmienda, voto particular o proposición de que se trate”.

Aunque de facto no modifica los equilibrios parlamentarios, sí arroja mucha más incertidumbre a este tipo de votaciones, que dependen por un voto. En los últimos meses hay algún ejemplo de votaciones que se decantan por un voto, como la reforma laboral aprobada durante la pasada legislatura, que salió por un voto erróneo de un diputado del PP. Sin ir más lejos, este mes decayó un decreto del Gobierno precisamente por la negativa de Podemos. Otro de los decretos que se trataban ese día quedó en empate por un error de un diputado y tuvo que repetirse la votación.