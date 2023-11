La Faes de Aznar reclama a Feijóo pasar de las “palabras” a los “hechos” ante la amnistía

“El margen para las declaraciones de los que realmente se oponen a esta indignidad está ya más que agotado. Ya sólo cabe juzgar hechos, no palabras”. Así se ha expresado este viernes la fundación Faes, que preside José María Aznar, sobre el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez suscrito el jueves entre el PSOE y Junts, y que incluye, entre otras medidas, la aprobación de una ley de amnistía. Y quien debe ponerse al frente de esos “hechos” no es otro que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

La fundación de Aznar ha emitido un comunicado remitido a los medios en el que critica duramente el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, que ha completado esta misma mañana con el PNV la mayoría necesaria para ser reelegido para un tercer mandato como presidente del Gobierno. “El pacto entre el Partido Socialista y Junts causaría estupor si no fuera porque la ambición destructiva de Pedro Sánchez y la degradación acelerada a la que ha arrastrado a su partido hayan hecho verosímil cualquier locura”, arranca el texto. “¿Hay algo en lo que no haya cedido, alguna pretensión que el PSOE no se ha limitado simplemente a firmar?”, continúa, para considerar las explicaciones de los socialistas como “un monumento al cinismo”.

“La indignación, además de su expresión legítima y pacífica, no puede llenarlo todo”, apunta Faes. “Hay que hacer valer la institucionalidad democrática, española y europea”, asegura. La fundación advierte de “una amenaza a la integridad nacional y a la ciudadanía en igualdad” y tacha de “acuerdo destituyente” el pacto suscrito con Carles Puigdemont, que “no hace más que confirmar la gravedad de esta política patológica que se ha impuesto en nuestro país”.

La fundación considera ya perdido al PSOE. “Pensar en que existe 'otro' Partido Socialista a la espera de hacerse visible es simple voluntarismo” porque “el PSOE ha optado por alinearse con el secesionismo (...) en contra de los millones de españoles”.

“Es la hora de las instituciones del Estado de derecho, de la sociedad civil organizada, de la solidaridad de quienes no aceptan la deriva iliberal”, añade Faes. La fundación apunta que “la responsabilidad” es del PSOE, “cuya memoria democrática y cívica, la verdadera, queda convertida en un simple recuerdo del pasado, en un espejismo desmentido”.

Y concluye: “El margen para las declaraciones de los que realmente se oponen a esta indignidad está ya más que agotado. Ya sólo cabe juzgar hechos, no palabras”. Por eso, asegura, “la responsabilidad que adquiere el Partido Popular es, sin hipérbole alguna, verdaderamente histórica” que “está en condiciones de demostrar que las decisiones arbitrarias y lesivas que afectan a todos los españoles no pueden ser suplantadas por los dañinos arreglos partidistas guiados por la ambición y la venganza”.

Faes zanja: “Con toda serenidad, el PP bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo está en condiciones de hacerlo”.