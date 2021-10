Feijóo, abierto a un debate "serio" sobre descentralizar instituciones aunque no lo ve "el principal problema"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado abierto a participar y opinar en cualquier debate "serio y sosegado" sobre la descentralización de las instituciones, si bien ha rechazado "ocurrencias" y ha manifestado su convicción de que no es "el principal problema de España.

Preguntado por la postura del Ejecutivo estatal y la postura expresada por la presidenta madrileña, su compañera popular Isabel Díaz Ayuso, de que se fomenta "el odio a Madrid", Feijóo ha respondido que "sería bueno un debate serio, riguroso y sosegado para saber de lo que se está hablando".

"No es la primera vez que el PSOE habla de transferir instituciones, normalmente a Barcelona, y no es la primera vez que de lo que se dice y se hace no hay nada", ha reflexionado el mandatario gallego, antes de advertir: "ocurrencias, las justas".

Eso sí, si bien ha matizado que no cree que este sea "el principal problema de España", ha añadido que "debates serios y sosegados, todos los que se quieran dar".

"Si hay alguna propuesta nos pronunciaremos al respecto. Si la cuestión es transferir de Madrid a Barcelona, nada tiene que ver con transferir instituciones en el conjunto del país, sino una bilateralidad Gobierno-Generalitat", ha reflexionado, antes de pedir que "no se use al resto de comunidades" para "solventar problemas" entre PSOE y ERC.