Feijóo acusa a Sánchez de querer manejar a la Fiscalía y el presidente reprocha al PP su oposición “inflamable” y “tóxica”

El regreso del período de sesiones en el Congreso se ha retomado justo en el mismo punto en que se aparcó allá por el mes de diciembre: la ley de amnistía y la política de pactos del Gobierno con el independentismo catalán. En el cuerpo a cuerpo entre el líder de la oposición y el presidente durante la sesión de control de este miércoles, Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a acusar a Pedro Sánchez de ser rehén de Puigdemont y vivir políticamente por y para la amnistía.

“Lleva seis meses dedicado a la amnistía, pero cuatro años así no hay quien los aguante. ni siquiera usted”, le ha dicho Feijóo a Sánchez, al que ha achacado “vivir obsesionado” con Waterloo mientras deja “desatendidos” problemas de la “España real” como la sequía, la inmigración o los impuestos. “Los españoles sin antecedentes también requieren su atención, recuerde que gobierna para los que le pagan el sueldo y no para los que le han puesto en la Moncloa”, le ha espetado.

El líder de los populares ha llegado a señalar que, en relación a la ley de amnistía, el presidente del Gobierno se dedica a intentar “cambiar los criterios de la Fiscalía”. Una acusación a la que ha respondido Sánchez con ironía a cuenta del error de Feijóo al hablar de metanol como el gas que emiten las vacas. “Una propiedad del metanol es el combustible, como el que ustedes están intentando usar en Catalunya para avivar el fuego de 2017”, le ha dicho.

“Lo hacen con la guerra sucia durante el gobierno de Rajoy, lo hace su socio con el 155 permanente, y lo hacen ustedes cuando hablan de ilegalizar partidos políticos o cuando hablan de la Constitución y de la definición de terrorismo siempre para sus intereses políticos”, ha añadido Sánchez.

El presidente del Gobierno ha pedido a la oposición que entienda la diversidad de España y no juegue al enfrentamiento entre territorios. “O se entiende el pluralismo y la diversidad territorial o no se entiende España, que es lo que le pasa a ustedes”. Y ha vuelto a tirar de la metáfora del metanol para dibujar una oposición “incolora, inflamable y tóxica”.

“El metanol es incoloro, como su proyecto político para España; inflamable, como su afán por la hipérbole y el insulto; y tóxico como su catastrofismo económico y su afán por envenenar la convivencia en este país”, ha reprochado.

Pugna PP-Vox

En su turno, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha aprovechado las movilizaciones de los agricultores de los últimos días para cargar no solo contra el Gobierno sino también contra el Partido Popular, a quien ha acusado de aliarse con socialistas y verdes en Europa “en favor del dogmatismo ambiental”.

“Pacto verde, el de ustedes dos; la transición ecológica, la de ustedes dos; y la Agenda 2030, la de ustedes dos. Es una amenaza de muerte para el campo español y es un plan de despidos masivo, inexorable, silencioso, no solo para el sector primario, sino también para la industria y para el transporte”, ha dicho durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha reprochado en su respuesta su negacionismo climático. “A usted le da absolutamente igual hablar del cambio climático, hablar de las políticas de transición ecológica, también de un sector que está afectado en primera persona por los efectos del cambio climático. Es como hablarle de las vacunas. ¿Recuerda cuando hablábamos de la pandemia y de cómo hacer frente a la emergencia sanitaria?”, le ha dicho.

“Desde el año 2022, 4.000 millones de euros para el sector primario y 1.380 millones de euros en ayudas directas. Señor Abascal, 2.800 millones de euros para la modernización del regadío en España. 6.800 millones de euros que logramos en Bruselas a través de la PAC, de los cuales 4.800 son ayudas directas a las explotaciones agrarias y también ganaderas que benefician a 620.000 agricultores y ganaderos en nuestro país”, ha repasado Sánchez sobre la acción del Gobierno.

En su competición con la extrema derecha por rentabilizar las movilizaciones, Feijóo también ha acusado este miércoles al Gobierno de un “dogmatismo medioambiental” que, su juicio, condena a la agricultura española.

Negociación del PP con “terroristas” y “traidores”

El ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, ha protagonizado este miércoles una batería de preguntas recibidas por el PP sobre las negociaciones del Gobierno con Junts, la ley de amnistía y sus consecuencias, que han trufado con las protestas de los agricultores que se están produciendo en los últimos días o alentando el miedo contra las personas migrantes. “Mientras apaciguan a Puigdemont, las costas de Canarias están desbordadas por las llegadas de inmigrantes”, le ha espetado la secretaria general, Cuca Gamarra, durante la sesión de control al Gobierno. “Llevan cinco años sin ocuparse del problema del agua y en Catalunya hay una emergencia”, ha añadido, para reprocharle “la situación de agricultores y ganaderos, la crisis profunda del campo español”.

El discurso, que ha abanderado la extrema derecha en los últimos años, ha sido replicado por Bolaños con una defensa de los acuerdos parlamentarios que ha tejido el Gobierno. “Esto es España”, ha dicho sobre la composición del Congreso. “Ninguno de los grupos tenemos apoyo para tomar decisiones por nosotros mismos. Y por eso tenemos que hacer una cosa revolucionara: acordar, hablar, negociar. Y ustedes no lo entienden, y como no entienden la realidad política del país no entienden España”, le ha dicho. Gamarra ha recogido el guante y ha respondido“La España real no es esta, está en las calles y en las plazas. Y esa usted no la conoce ni la visita”.

También ha seguido con la amnistía el portavoz del PP, Miguel Tellado, quien ha atacado a Bolaños por la decisión de la Junta de Fiscales del Supremo de investigar por terrorismo a Puigdemont. “Han ido demasiado lejos”, ha sostenido el portavoz de Feijóo. “Hace unos días Sánchez decía que lo del independentismo no era terrorismo, se ve que ahora es juez”, ha ironizado, para cuestionar: “Si aquello no fue terrorismo, ¿a qué viene el empeño de su Gobierno de incluirlo en la ley de amnistía?”. “Paren de blanquear al terrorismo porque gobiernan con los herederos”, ha sostenido sobre EH Bildu.

El ministro le ha replicado que “lamentablemente” en España se sabe “lo que es el terrorismo”. “Paren”, le ha pedido. “Paren de banalizar el terrorismo”, ha añadido. “En su boca no significa nada porque hace 10 años que la democracia venció al terrorismo. Es una desgracia para el país que el PP haga oposición sin utilizar el terrorismo”, ha planteado.

Pero Bolaños también ha recordado las negociaciones del PP con Junts para la investidura fallida de Feijóo: “¿Me puede decir por qué después de las elecciones ustedes se reunieron con partidos que hoy dicen que son terroristas para lograr la investidura del señor Feijóo? ¿O qué ocurre? ¿Esos partidos que son terroristas ahora en el verano no lo eran? ¿O son terroristas todos lo que no apoyan la investidura del señor Feijóo?”.

Y con las mismas claves ha preguntado Rafael Hernando. El diputado del PP ha aludido a la investigación de un juez de Barcelona sobre las supuestas relaciones de Junts con la Rusia de Putin. “El Kremlin ha estado utilizando la guerra híbrida para atacar nuestra soberanía nacional”, ha dicho, para preguntar: “¿Va a desactivar la investigación del juez con su autoamnistía?”.

Bolaños le ha respondido que la traición “ya está excluida expresamente de la ley de amnistía”. “Ya que usted tiene tantos problemas con los grupos catalanes, le diré: si son traidores a la patria, ¿por qué se sentaron en verano para lograr votos para la investidura de Feijóo? ¿Son traidores, son terroristas, o se sientan con quien haga falta y les llaman traidores y terroristas porque no les dan los votos para el señor Feijóo?”.