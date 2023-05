Feijóo, tras el adelanto electoral: “Mejor cuanto antes”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el adelanto electoral para el 23 de julio le produce “satisfacción” ya que responde a que “la mayoría de españoles lanzaron ayer un mensaje muy contundente acerca del rumbo que desean que siga su país”, en referencia a las elecciones municipales y autonómicas celebrada este domingo. “Mejor cuanto antes”, ha señalado en una rueda de prensa en la sede nacional del partido, en la que el anuncio de Pedro Sánchez le ha cogido en plena reunión del Comité de Dirección y tras haber hablado telefónicamente con el que será su principal socio a nivel local y regional: el presidente de Vox, Santiago Abascal.

El triunfo del PP el 28M lanza a Feijóo a por las generales sin desprenderse de Vox

Más

“España dio ayer el primer paso para abrir un nuevo ciclo político”. “Convoco a todos a culminar el ciclo político que finaliza el 23 de julio”, ha añadido, para asegurar que “anunciar elecciones no oculta lo ocurrido”. “Los españoles han dicho basta, hasta aquí hemos llegado”, ha concluido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este mismo lunes el adelanto electoral después del mal resultado del domingo en las municipales y autonómicas. La fecha elegida es el próximo 23 de julio. Un movimiento del secretario general del PSOE que busca movilizar a la izquierda desde el shock que ha producido el batacazo del domingo.

“Solo hemos empezado”, ha apuntado Feijóo. “El sanchismo no ha sido derogada todavía, España está convocada a hacerlo en 54 días. Es ahí donde habrá de expresar con nitidez qué camino quiere emprender”, ha señalado.

Para hacerlo, Feijóo ha pedido “desde ya una mayoría clara, incontestable, contundente para iniciar un nuevo rumbo”. “El primer paso” para hacerlo, ha dicho, “se dio ayer”. “El presidente quiere que los resultados” del 28M “pasen desapercibidos, yo no”, ha planteado. “El PP ha ganado en el conjunto de la nación, en 9 comunidades autónomas hemos superado al 'sanchismo', además de en 31 provincias y otras tantas capitales de provincia”, ha apuntado.

Feijóo ha dado muestras de cierta frustración ante el adelanto electoral cuando ha reprochado a Sánchez que no las hiciera coincidir con las de ayer. “Al presidente del Gobierno le pedí hace meses que diera el paso que hoy nos ha comunicado de adelantar las elecciones o hacerlas coincidir con las celebradas el día de ayer para no celebrar dos elecciones en 54 días”.

Un proyecto “moderado” de la mano de Vox

“Se han abierto alternativas de Gobierno en la práctica totalidad de los territorios”, ha dicho Feijóo en una comparecencia en la que ha admitido un turno de preguntas. Una “alternativa” que, salvo en Madrid y La Rioja, pasa por algún tipo de alianza con Vox.

Bien en coalición o con apoyo externo, el PP solo podrá gobernar de la mano de la ultraderecha en buena parte de los ayuntamientos y regiones que ya dan por suyos.

Feijóo ha planteado a los españoles que voten a su proyecto, que ha tildado de “moderado”. “Para esa España que aguarda una política mejor, ofrezco un gobierno preparado. Pido una oportunidad en nombre de la moderación, la serenidad y el respeto institucional”, ha planteado, mientras se ha abierto a pactar con Vox allí donde sea necesario.

Eso sí: la responsabilidad será de los barones autonómicos, en quienes ha delegado el líder del PP la responsabilidad de llegar, o no, a pactos. Este martes se reunirá la Junta Directiva Nacional para “analizar los resultados de todos los municipios, capitales, ciudades más importantes y comunidades”.

La Junta Directiva hará el “análisis grueso” y, luego habrá un “análisis más fino” en cada comunidad y ayuntamiento. La política de pactos, ha dicho Feijóo, “le corresponde a los partidos a nivel autonómico y sus juntas directivas”. El líder del PP se ha querido mostrar “respetuoso con las competencias de cada uno y con la realidad que se desprende de las urnas”.

Ciudadanos: petición de que no se presenten

Feijóo también ha hablado de Ciudadanos y de su debacle el 28M. “Hemos contactado con las personas, cargos y militantes que en cada territorio nos parecía que podían aportar”, ha recordado el líder del PP sobre los fichajes previos a las elecciones. El dirigente ha recordado que algunas “personas” de Ciudadanos “se han incluido en Andalucía, Valencia y Aragón”.

¿Y los que no?: “Los que no se han incorporado, porque no se lo hemos ofrecido o bien porque no lo han considerado oportuno, les toca la reflexión sobre si siguen siendo útiles al cambio político o pueden perjudicar el cambio político”.