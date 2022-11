Feijóo pide ante Ayuso hacer oposición “con serenidad” y “moderación”

“Debemos trabajar para que el cambio sea una realidad. Os propongo hacerlo con serenidad, por mucho que nos provoquen; con moderación, por mucho que se alteren; con la centralidad que une a la mayoría de las españoles”. Así se ha dirigido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a su Comité Ejecutivo Nacional celebrado este lunes en Madrid. Feijóo trata de devolver el foco político a la reforma de la sedición anunciada la semana pasada por el Gobierno y ha alentado incluso la deserción de los diputados del PSOE en el Congreso. Lo que no ha mencionado es la masiva manifestación del domingo contra la política sanitaria de Isabel Díaz Ayuso, presente en la reunión, ni la moción de censura que reclaman Ciudadanos y Vox

Abascal insta a Feijóo a presentar una moción de censura para desalojar a Sánchez

Saber más

Feijóo ha centrado su alocución en el anuncio realizado por Sánchez el jueves pasado y que comenzará a concretarse la semana que viene con un Pleno extraordinario para comenzar a tramitar la reforma de la sedición. “La democracia necesita ser defendida y cuidada todos los días, ahora en mayor medida”, ha arrancado el líder del PP. “No es ninguna novedad que el independentismo quiera debilitar la nación que somos desde hace 500 años”, ha continuado, para concluir: “Lo novedoso y lamentable es que esta idea haya sido asumida por este Gobierno y este PSOE”.

El líder de la oposición ha apuntado que “ya no hay unidad” en el socialismo. Se ha apoyado en las declaraciones de algunos barones del PSOE, como Emiliano García Page y Javier Lambán, quienes este fin de semana se han posicionado en contra de la iniciativa de reforma del Código Penal. Pero a Feijóo le parece poco y quiere hurgar en esa herida, máxime con los titulares centrados en una posible modificación del delito de malversación que el gallego ha considerado “el colmo”.

“El PSOE del señor Sánchez ya no es fiel a algunos de los valores constitucionales”, ha señalado. “No existen convicciones profundas tras la metamorfosis socialista. No han cambiado su ideario ni se han convertido los militantes”, quienes, ha añadido. “saben que se acepta desproteger el Estado por una única razón: la necesidad imperiosa de que una persona se mantenga en el poder. Todo es por intereses particulares”.

Por eso, ha reclamado a los diputados socialistas “de Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Asturias y Baleares” para que rompan la disciplina de voto en el Congreso. También planteará “propuestas” (sin definir) en “las cámaras” (sin concretar en cuáles) “para que la sedición se mantenga y se introduzca como delito cualquier convocatoria ilegal para separar cualquier comunidad autónoma de España”.

Feijóo incluso ha deslegitimado la posible mayoría parlamentaria que aprobará la reforma del Código Penal y ha puesto el foco en las “mentiras” de Sánchez: “Hace dos semanas decían que no iban a derogar la sedición. Hace una, que no tenían votos. Hace unos días, que no tenían la iniciativa en elaboración”. Luego, según Feijóo, “cuando ya no hubo forma de ocultarlo buscaron nuestra complicidad, pero ni la tienen ni la tendrán”.

El líder del PP ha reafirmado su intención de dar la batalla al Gobierno de coalición y ha reiterado su apuesta por un proyecto político alejado de la crispación. “Lo dije en Sevilla, y estoy más convencido que nunca. No estamos aquí para insultar a Sánchez, para combatir el radicalismo con más radicalismo ni para darle a España más histrionismo y ocurrencias”, ha sostenido.

Ante él, Isabel Díaz Ayuso, junto a otros barones del PP como Juan Manuel Moreno y Alfonso Fernández Mañueco. Esta misma mañana, la presidenta de Madrid ha reiterado la acusación de que Pedro Sánchez busca un cambio de régimen y ha arremetido con fuerza contra los convocantes de la manifestación que recorrió el domingo Madrid.

Feijóo no ha mencionado siquiera la palabra sanidad, mucho menos las manifestaciones. Sí se ha referido a la tragedia de la valla de Melilla, por la que el PP ya ha pedido la comparecencia en el Pleno del Congreso del propio Pedro Sánchez, a quien quieren poner contra su propio electorado, así como devolver al PSOE la bronca política alentada en 2014 tras un suceso similar ocurrido en Ceuta y con Mariano Rajoy como presidente.

“Lo dije en Sevilla [en el congreso que lo encumbró como líder], estoy más convencido que nunca”, ha apuntado en el cierre de su discurso en abierto. “No estamos aquí para insultar a Sánchez, para combatir el radicalismo con más radicalismo ni para darle a España más histrionismo y ocurrencias”, ha añadido.

El dirigente gallego no ha mencionado, como tampoco hiciera el viernes pasado, la posibilidad de una moción de censura por la reforma de la sedición. Ni ha anunciado movilizaciones, como las alentadas por el líder de Vox, Santiago Abascal. La ultraderecha no tiene intención esta vez de presentar una moción de censura, pero sí ha dicho que apoyarían la que pudiera encabezar Feijóo.

Feijóo ha zanjado, por si alguien pensaba que no estaba convencido: “Hemos venido a ganar. Estoy más decidido que el primer día de Sevilla porque casi cada día tenemos un motivo más. Y creo que podemos lograrlo hoy más que nunca. No tengo ninguna duda, no tengáis ninguna duda España nos necesita y nos convocará, estaremos a la altura de lo que se merece”.