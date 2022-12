Feijóo carga contra Vox por anunciar su 'no' a los Presupuestos de Ayuso para 2023: “Defienden intereses particulares”

Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso presumen de gestión y de estabilidad en los gobiernos del PP, en contraposición al lío continuo y la desunión en las que, dicen, está sumido el Gobierno central. Pero en este ciclo político son tres los ejecutivos autonómicos rotos antes de tiempo, los tres comandados por la derecha. Y uno de ellos, el de Madrid, se asoma también al abismo de ver sus Presupuestos prorrogados una vez más, después de que Vox haya anunciado su intención de votar en contra de las cuentas públicas de Ayuso para 2023, año electoral de vital importancia para Feijóo, quien ha salido este miércoles en defensa de su presidenta: “Vox vuelve a demostrar que su proyecto no defiende los intereses generales, sino los intereses particulares”.

CRÓNICA: Feijóo y Ayuso se regalan un año más del "tirano" Sánchez en Moncloa

El líder del PP ha respondido así al anuncio del partido que lidera Rocío Monasterio en Madrid y que, de confirmarse, provocará que Ayuso cierre sus cuatro años al frente del Gobierno con unos únicos presupuestos aprobados. Una carta de presentación no especialmente buena para la candidata a ser reelegida el próximo mes de mayo, pero tampoco para quien ha hecho de la promesa de estabilidad y de una suerte de tecnocracia infalible el eje de su discurso.

Tras participar en un congreso sobre familia y mujeres en el medio rural celebrado en Madrid, Feijóo ha asegurado que la decisión de Vox en Madrid “acredita que es un partido distinto al PP”. “Le ha negado a los madrileños un presupuesto lleno de inversiones, sobre todo para la Sanidad o para quienes no tienen accesibilidad a las calles porque no tienen ascensor”, ha apuntado, para zanjar con una dura acusación al partido ultra: “Vox vuelve a demostrar que su proyecto no defiende los intereses generales, sino los intereses particulares”.

Las palabras de Feijóo llegan un día después de que el presidente del PP sumiera a su partido en el desconcierto al abrirse a una abstención o un sí en la moción de censura que ha anunciado Vox después de que él mismo no la haya querido liderar. En una entrevista en la mañana del martes, Feijóo dijo que su partido “no se va a oponer” a la iniciativa para desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa, pese a que lo considera un error y cree que ayudará a “blanquear” al Gobierno. Incluso aunque la encabece con quien rivaliza por parte de un mismo espacio electoral, Santiago Abascal.

Una decisión que anunció en la radio sin previo debate ni en su Comité de Dirección, pero que este miércoles no ha querido refrendar en declaraciones a los medios. Feijóo ha vuelto al argumentario que el PP ha empleado desde el pasado mes de noviembre, y es que la moción de censura está condenada al fracaso y que para el PP la auténtica moción será “el 28 de mayo, para que voten todos los españoles”, en referencia a las elecciones municipales y autonómicas.

Preguntado expresamente por el sentido del voto si Vox presenta su moción, Feijóo ha concluido: “Cuando se presente, si es que se presenta algo, nos posicionaremos como partido democrático, después de saber en qué consiste y las condiciones”.