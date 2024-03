Feijóo: “Aquel que meta la mano en la caja, lo expulsaremos de nuestro partido y nos avergonzaremos de él”

“Y aquel que meta la mano en la caja en nuestro partido, saldrá de nuestro partido, lo expulsaremos de nuestro partido y nos avergonzaremos de él”. Así se ha expresado este viernes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto con cargos municipales del partido celebrado en Ávila. El jefe de la oposición ha arremetido contra el Gobierno de Pedro Sánchez por el 'caso Koldo', que implica a cargos del Ejecutivo en el cobro de comisiones ilegales durante la pandemia, mientras ha obviado el fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, a quien ha defendido sin mencionarla.

Feijóo ha clausurado unas jornadas organizadas por el PP bajo el nombre “Diputaciones, cabildos y consells: por un futuro en igualdad”. En su discurso, el líder de la derecha ha arremetido contra un Gobierno que, ha dicho, está cada día más a expensas de lo que decidan “los independentistas”. Feijóo ha recordado que esta misma semana se ha aprobado en el Congreso la ley de amnistía, una exigencia de Junts y ERC para la investidura de Sánchez, mientras el Ejecutivo daba por imposible la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2024 por el adelanto electoral en Catalunya.

Los socios del Gobierno han comprometido mantener su estabilidad, pero la incertidumbre sobre lo que pasará el 12 de mayo en las autonómicas convocadas por Pere Aragonés tras su propio fiasco con las cuentas públicas es real. Y el PP quiere poner ahí el énfasis. “Este Gobierno ya no da más de sí y esta legislatura durará lo que el señor [Carles] Puigdemont quiera”, ha dicho. “Se lo dijimos en el debate de investidura, dejará de ser presidente cuando Puigdemont quiera. El independentismo fue quien decidió iniciar la legislatura, es el que decide día a día cómo va la legislatura y será quien la cierre cuando no obtenga las prebendas que quiere y las prebendas que use”, ha señalado.

“La Legislatura está perdida para los intereses de los españoles”, ha añadido, cuando no se ha cumplido un año desde las elecciones generales. Frente a esta situación, Feijóo ha puesto en valor los gobiernos autonómicos y municipales del PP: “Vamos a cumplir nuestro mandato hasta el final. Vamos a estar en los ayuntamientos hasta el final. Vamos a gobernar las diputaciones hasta el final. Vamos a cumplir nuestra obligación hasta el final, porque no dependemos de nadie, dependemos de los ciudadanos y vamos a cumplir con los ciudadanos hasta el final”.

El líder del PP ha obviado que buena parte de sus gobiernos autonómicos y municipales dependen directamente de Vox.

Feijóo ha insistido en la corrupción que salpica al Gobierno a través de los exasesores de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes: “Cuando nos reunimos, nos reunimos no para ver si la trama te toca más cerca o más lejana. No para ver si hemos incumplido nuestro programa electoral y nuestros principios fundacionales. No para que nos relaten el número de mentiras y de engaños con constantes y continuos que le hemos contado al conjunto del país”.

El líder del PP ha enarbolado la “España olvidada, la ”España que va más allá de los pactos de investidura, la España que cada día levanta su país y tiene que levantar su hogar ante la desigualdad“. ”Vamos a construir un país en el que nadie es más que nadie“, ha sostenido. ”Ante la descomposición, vamos a seguir defendiendo los principios sólidos del servicio público, la decencia en la gestión política“, ha añadido.

Ha sido cuando ha lanzado un mensaje que no es la primera vez que un líder del PP sostiene: “Y aquel que meta la mano en la caja en nuestro partido, saldrá de nuestro partido, lo expulsaremos de nuestro partido y nos avergonzaremos de él”.

Feijóo, que vio como su patrimonio aumentó en apenas dos años en al menos 600.000 euros, ha hecho un alegato en favor de la austeridad en política. “No os olvidéis nunca”, ha iniciado. “Aquel al que no le guste la política puede irse. Aquel que crea que en la política no está suficientemente retribuido debe buscar una empresa o un proyecto profesional. Aquel que piense que la política no es una noble tarea, puede buscar una alternativa. Amigos, su degeneración no será la de España. Su decadencia no será la de España y su caída no será la de España. Es el compromiso de todos los que estuvimos en Córdoba, las presidentas y presidentes del partido”.

El líder del PP se ha referido así al retiro de hace una semana en la ciudad andaluza, donde se reunió con los presidentes autonómicos para definir la estrategia política del partido. Entre los presentes estaba la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien esta misma semana afirmó ser víctima de una cacería mientras defendía que su pareja no solo no había cometido fraude fiscal, sino que “sufría” la persecución de la Agencia Tributaria.

“Es falso que sea él quien debe a Hacienda 350.000 euros por fraude. No solo no le debe nada, sino que es Hacienda quien le debe los casi 600.000 euros a pagar por intereses”, dijo Ayuso en una comparecencia pública. Pero era mentira. El propio abogado de Alberto González Amador reconoció los delitos y pidió a Hacienda un acuerdo para intentar subsanarlos para librar a su cliente de la vía judicial. No ocurrió.

El líder del PP ha evitado en los últimos días referirse al caso que salpica a Ayuso. “Si hay un una inspección de la Agencia Tributaria que afecta a la pareja de la señora Díaz Ayuso, la pareja de la señora Díaz Ayuso tendrá que responder ante la Agencia Tributaria. Que yo sepa, Isabel Díaz Ayuso no tiene ninguna inspección de la Agencia Tributaria”, dijo el pasado día 12 en una entrevista.

Este viernes también ha defendido a su baronesa. “Todo lo despachan con mentiras, con insultos y con el ventilador. Con todo contra todos. Desde lo político hasta lo particular, hay un partido socialista a la desesperada que se quiere llevar a todos y a todos por delante”. Pero Feijóo también ha querido decir que no tolerará que nadie meta la mano en la caja. Por si acaso.

––––––

Nos atrevemos con los más poderosos porque sabemos que estáis ahí. La investigación periodística de elDiario.es es posible por el apoyo de nuestros socios y socias: más de 77.000 personas. Si eres uno de ellos, queremos darte las gracias: tu ayuda nos permite publicar noticias así, que casi nadie cuenta. Y si aún no nos apoyas, o dejaste de hacerlo, este puede ser un buen momento para echarnos una mano: necesitamos todo el respaldo posible. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.