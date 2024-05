Feijóo, ante la aprobación definitiva de la amnistía: “Asistimos al acta de defunción del PSOE por la ambición de un hombre”

“Hoy hemos asistido al acta de defunción del Partido Socialista Obrero Español. Hoy les decimos, desde la Constitución, quédense ustedes con la ambición de un solo hombre, a nosotros no nos han elegido para mentir”. Así ha cerrado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el último debate antes de la aprobación definitiva de la ley de amnistía, que verá la luz este jueves en el Congreso. Feijóo ha pedido hasta el último instante la retirada de la norma y la convocatoria de elecciones, a poco más de una semana de que los españoles voten en las europeas.

Feijóo ha cerrado el turno de posicionamiento de los grupos ante el veto del Senado a la ley de amnistía. La Cámara Alta, donde el PP tiene mayoría absoluta, rechazó el texto aprobado por el Congreso, que este jueves lo levantará con la mayoría de la investidura de Pedro Sánchez, menos un voto de Coalición Canaria.

El líder del PP ha centrado su discurso más en atacar al PSOE y a su secretario general, Pedro Sánchez, que en rechazar el contenido de una ley sobre la que se ha pronunciado muchas veces. “Procede preguntarnos cuánto valemos los españoles para el candidato Sánchez. Ya lo sabemos, siete votos”, ha dicho. ¿Cuánto vale la Presidencia del Gobierno? Lo que le pidan“, ha añadido.

Feijóo ha proseguido: “¿Cuánto vale la impunidad? ¿Cuánto vale no tener que responder ante los tribunales, no pagar ni con cárcel ni multas la presunta comisión de delitos?”. “Si alguien cogiese fondos públicos y se lo diese a políticos a cambio de hacerle presidente, diríamos que es corrupción; pero si le borra unos delitos, ¿qué es? No se atrevan a llamarle convivencia, no se rían de los españoles. No pretendan lavar el cerebro de los españoles”, ha espetado.

“Es un intercambio de poder a cambio de privilegios, de impunidad a cambio de poder”, ha sostenido el líder de la oposición.

Feijóo se ha dirigido en exclusiva a la bancada socialista en buena parte de sus siete minutos de discurso. “Voten 'no' a la amnistía”, les ha pedido como algo “mejor que esta legislatura de engaños y de una sola ley”. Para intentar convencerles, Feijóo ha dicho de los diputados del PSOE que “son tan siervos de tu amo que no se dan cuenta que insultan a los pocos socialistas que han alzado la voz” contra la ley. Ayer, en el Senado, el 'número dos' de Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Serrano, los tildó de “frutos siervos”.

El líder del PP ha dicho que “la Historia será mucho más generosa con el señor [Javier] Lambán [expresidente de Aragón] que con ustedes”.

Pero Feijóo también se ha dirigido a Sánchez, al que ha acusado de “ambicioso”. Y al que ha criticado por no haber acudido este jueves al debate. El presidente del Gobierno ha entrado en el Hemiciclo justo cuando su rival ha concluido su discurso.

“Nunca ha salido a dar la cara para defender la ley”, le ha reprochado. “Pregúntense por qué no se atreve a someterla al conjunto de los españoles”, le ha dicho a los diputados socialistas. “Pregúntense por qué es tan cobarde que no comparece aquí”, ha insistido.

“Si tan buena es, retírenla, inclúyanla en su programa, presuman de ella en toda España, convoquen elecciones y escuchemos a todos los españoles qué opinan de este fraude”, ha señalado, para asumir que ahora “será cuestión de los tribunales y de la UE derrotar la ley”, pero ha apuntado que “la derrota moral corresponde a la mayoría de los españoles”.