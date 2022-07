Ferreras: “Nunca hemos publicado una información falsa sabiendo que lo era”

El director de la Sexta, Antonio García Ferreras, ha negado haber dado nunca una información falsa “sabiendo que lo era”. El periodista ha defendido este lunes en el arranque del programa Al Rojo Vivo que cuando tuvieron conocimiento de la información sobre una presunta cuenta de Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas, la cadena dio la noticia “citando al medio” y después llamó al exlíder de Podemos para que reaccionara en directo. “Claro que nos parecía extraño y hasta burdo, pero la Policía decía que tenía ese papel y lo estaba investigando. Mienten cuando dicen que dimos una información falsa sabiendo que lo era”, ha dicho.

Ferreras ha reaccionado de este modo a la publicación el domingo de una conversación grabada por el excomisario José Manuel Villarejo en la que participan junto a él el propio director de la Sexta y el directivo de Atresmedia Mauricio Casals. En los audios que han trascendido de esa reunión se destapa el origen de las informaciones falsas publicadas en varios medios de comunicación sobre una supuesta cuenta bancaria abierta por Pablo Iglesias y a la que habría transferido 272.000 dólares el Gobierno de Nicolás Maduro.

La información fue publicada el 6 de mayo de 2016 por Ok Diario bajo el siguiente titular 'El Gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014', y diferentes medios de comunicación, entre ellos La Sexta, publicaron después que la policía española estaba investigando esa supuesta transferencia bancaria tras recibir información de la DEA.

Ferreras ha defendido en su programa que los audios de su reunión con Villarejo son “posteriores” a la publicación de la noticia y que se encontró con él para conocer de dónde procedían los datos. “Llegamos más tarde a Villarejo, a quien señalaban que podía estar detrás de esa información. Teníamos que preguntar a una de las posibles fuentes, señaladas incluso desde Podemos. Era el primer encuentro de la Sexta con el comisario. Grabó la conversación como ha hecho siempre. Nos cuenta que él no era y que los documentos los tenía el DAO”, ha afirmado.

Con el DAO se refiere al entonces Director Adjunto de la Policía, Eugenio Pino, a quien en las conversaciones publicadas por el medio Crónica Libre Villarejo señala como el origen de la información falsa sobre la cuenta de Iglesias en Granadinas. Después de esa primera reunión –de las tres que tuvo Ferreras con Villarejo, según ha dicho–, el director de la Sexta le trasladó a Iglesias el contenido de las conversaciones con el excomisario: “Se lo trasladé personalmente a Iglesias. Le conté que el propio Villarejo nos había dicho que el creía que era un papel auténtico”.

“Hemos tenido una actitud muy crítica en relación a las informaciones sobre el informe PISA o la relación de ETA con Podemos. ¿Que hubo una operación contra Podemos? Vamos, es una verdad como u templo. Pero lo que hizo la Sexta en tiempo real fue resistirnos a esa operación. Aunque seguro que hemos aprendido. Cuando supimos que esa cuenta no era real, dijimos que no debíamos haber dado absolutamente nada. Pero en ese momento no lo sabíamos”, ha alegado Ferreras este lunes.

A continuación, el director de la cadena de televisión ha considerado que si bien “aquellas operaciones fueron una vergüenza”, ahora Podemos está haciendo “algo muy parecido”. “Nosotros hemos tenido ataques continuos de que Podemos llegó a ser lo que fue gracias a la Sexta. Esta televisión nunca entró en el veto a Podemos ni en esas campañas contra ellos. Entonces nos acusaron de crear a Podemos. Ahora nos acusan de lo contrario. Es delirante”, ha zanjado.