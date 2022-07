Iglesias critica el silencio de Sánchez y “gente de la izquierda” sobre los audios de Ferreras por miedo a la “mafia”

El fundador de Podemos y exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha aprovechado este lunes su intervención semanal en la emisora catalana Rac1 para manifestarse acerca de la conversación grabada por el excomisario José Manuel Villarejo, desvelada este fin de semana por Crónica Libre, que el policía corrupto comparte con el director de La Sexta, Antonio García Ferreras y el directivo de Atresmedia, Mauricio Casals. Se trata de un diálogo que ha destapado el origen de las informaciones falsas publicadas en varios medios de comunicación sobre una supuesta cuenta bancaria abierta por Iglesias y a la que habría transferido 272.000 dólares el Gobierno de Nicolás Maduro.

Este lunes, Iglesias ha considerado que Ferreras es “el periodista más importante” del país “porque supuestamente es de izquierdas y dirige una supuesta televisión de izquierdas”. Ello explica, según el politólogo, “algunos de los silencios” de las últimas horas acerca de los mencionados audios. “Hay muchos periodistas honestos que hacen bien su trabajo que entienden que sin la ayuda de Ferreras no van a llegar a ningún sitio”, ha asegurado, y “políticos de izquierda que dicen” que “sin el apoyo de Ferreras” no van “a ningún lado”.

En ese punto Iglesias se ha referido directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su silencio respecto al escándalo, recordando que cuatro presidentes latinoamericanos –los de Argentina, Chile, México y Colombia) sí le han expresado públicamente su apoyo en las últimas horas. “Está callado porque sabe que sin Ferreras se queda sin opciones electorales”, ha dicho el exvicepresidente sobre el jefe del Ejecutivo con el que compartió gobierno hasta marzo de 2021.

Iglesias también ha mencionado a “mucha gente a la izquierda del PSOE que no ha dicho esta boca es mía no porque les parezca bien” lo que se escucha en los audios antes citados, “sino porque entienden” que sus “expectativas electorales” dependen de una buena presencia en el programa de Ferreras. Todo ello es, a su juicio, un “problema de la mafia” y que “la mafia tenga a alguien que actúa” a su favor, en alusión al director de La Sexta. “Ferreras ha tenido mucho más poder que los ministros en este país”, ha remachado, además de involucrarle en “una estructura mafiosa” que “hace mucho daño a la democracia”.

Iglesias: “El periodismo no es dar una información falsa”

Además, Iglesias ha pedido directamente a Ferreras que le deje intervenir en su programa, Al Rojo Vivo, después de que este abriera el mismo defendiendo la labor periodística tanto suya como del medio que dirige. “Por dignidad periodística me debería dejar entrar”, ha dicho, aunque ha manifestado su “sospecha” de que el comunicador no va a “contestar a los mensajes” trasladados por el exvicepresidente. “El periodismo no es dar una información falsa y dar la palabra a todo el mundo”, ha añadido.

Es más, Iglesias ha hablado del director de La Sexta como un ejemplo de “la mayor degradación del periodismo en España”. “Parapetarte en tu televisión no es dar explicaciones”, ha añadido, antes de enfatizar que “lo que está haciendo” Ferreras “a la televisión” es, a su juicio, “muy grave.