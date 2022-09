El gerente de Madrid Salud desmiente a Almeida y eleva hasta 175.000 los test defectuosos de Medina y Luceño

El gerente de Madrid Salud, Antonio Prieto, ha asegurado este viernes ante el juez del caso mascarillas que el número de test de Covid defectuosos adquiridos por el Ayuntamiento a través de los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño asciende a 175.000 y no a 60.000 como defienden el Consistorio y el propio alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

Prieto, médico de familia especialista en salud pública, ha rechazado que la solución a la partida defectuosa de 115.000 test fuera el envío de unos reactivos por parte de la empresa malaya fabricante porque eso no podía mejorar su fiabilidad, tal y como ha defendido Martínez-Almeida desde que admitió que conocía el caso mascarillas.

Antonio Prieto ha ratificado así el contenido del correo que obra en la causa y que él mismo dirigió a la responsable de compras del Ayuntamiento, Elena Collado, y a la delegada de Seguridad y portavoz del Consistorio de Martínez-Almeida, Inmaculada Sanz. En ese correo, de 26 de mayo de 2020, el responsable del organismo Madrid Salud afirma que solo uno de los tres lotes recibidos, el de los 75.000 test, “es el que tiene una mayor sensibilidad y especificidad según datos del laboratorio del INIA”. “Es el que estamos usando en Policía, Bomberos, Samur, Servicios Funerarios y EM . Los otros lotes no se deben utilizar por su baja sensibilidad”.

Sin embargo, Prieto ha asegurado que se devolvió una partida de 60.000 test y no la de 115.000, con una fiabilidad que no era suficiente, según el especialista. El Ayuntamiento defiende que los comisionistas, tras las quejas del Consistorio, hicieron llegar unos reactivos que permitían utilizar esos 115.000 test.

“Por mi experiencia supe que el problema de los test no era el diluyente. Cuando me dicen que tienen una sensibilidad baja, por debajo del 80%, no lo uso. Y cuando me dijeron que me iban a mandar el bafer y me lo mandan, yo tenía otros productos mejores, así que no lo use”, ha afirmado Prieto, según informan a elDiario.es fuentes jurídicas.

Además, el gerente de Madrid Salud ha desvelado un dato que pone en un aprieto al Ayuntamiento y su tesis de los reactivos. Desde que elDiario.es desveló la existencia de una investigación secreta de Anticorrupción por las comisiones en el material sanitario el 31 de marzo pasado, el Consistorio se ha negado a ofrecer datos sobre el destino final de los productos adquridos a través de Medina y Luceño, la mayor compra de material EPI por parte del Gobierno de la capital en toda la pandemia. Prieto ha desvelado hoy que un total de 125.000 test siguen almacenados por el Consistorio sin que se les haya dado uso.

Idéntica situación se producen con los guantes defectuosos que enviaron Medina y Luceño. Inservibles para proteger a los ciudadanos, el Ayuntamiento aseguró a este medio que los repartió a otro personal del Consistorio con una exposición menor al virus que los médicos, como el caso de los conductores de la EMT. Según Prieto eso es falso y los guantes no tuvieron ningún destino.

Tras las quejas de Collado, Luceño accedió a una rebaja en los guantes, pero no a devolverlos. Finalmente, el Ayuntamiento se quedó con guantes hasta la muñeca por 2,5 millones de euros que, según ha declarado hoy el gerente de Madrid Salud, no tuvieron ningún uso.

A los seis millones de euros que se quedaron en comisiones Alberto Luceño y Luis Medina hay que sumar el perjuicio que supuso que una parte del material que adquirió el consistorio fuera “defectuoso” o “de ínfima calidad”, según las expresiones que utiliza en su querella la Fiscalía Anticorrupción. Ese material tuvo un destino aún por aclarar y supuso un desembolso de 4 millones de euros. La administración que dirige José Luis Martínez-Almeida nunca lo denunció.

“No sé de dónde saca Collado que las mascarillas eran buenísimas”

Por otra parte, Prieto ha mostrado igualmente la desconfianza que le produjeron las mascarillas que el Ayuntamiento compró a los comisionistas por 6,6 millones de dólares y a la pregunta de por qué Elena Collado, la alto cargo del Ayuntamiento, presumía de su calidad, el gerente de Madrid Salud ha dicho: “No sé de dónde sacó Collado que eran buenísimas”.

En la querella de Anticorrupción se refleja “gran parte de los test Covid-19 que recibió el Ayuntamiento eran defectuosos”. “Concretamente, de los 250.000 test recibidos, solo 75.000 tenían un nivel de sensibilidad aceptable”, añade Luis Rodríguez Sol. De acuerdo con las afirmaciones del fiscal, el Ayuntamiento pagó 3,06 millones de euros por pruebas diagnósticas que no tenían “un nivel de sensibilidad aceptable”. A esa cifra hay que añadir los 926.002,84 euros en guantes “de ínfima calidad y que solo llegaban hasta la muñeca”. En total 3.989.008,4 euros de un material sanitario sin explicaciones oficiales del uso que se le dio.