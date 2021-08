Gobierno y PP se reprochan mutuamente la histórica subida del precio de la electricidad

Nuevo cruce de acusaciones entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, en esta ocasión por la histórica subida del precio de la electricidad, que este miércoles batirá su tercer récord consecutivo situándose, en el mercado mayorista, en 113,99 euros/MWh. Desde el PP se preguntan "dónde está el escudo social" del que presume el Ejecutivo para proteger a las familias más vulnerables y acusan al equipo de Pedro Sánchez de no tener "ni una sola idea que resuelva el problema de la luz". El Gobierno, por su parte, ha responsabilizado a los ejecutivos populares de José María Aznar y Mariano Rajoy de la situación actual del mercado energético.

"Uno de los problemas más importantes que se encontró el Gobierno de Pedro Sánchez cuando llegó a Moncloa es que en materia energética no solamente no se habían hecho las tareas que correspondían para tener una viabilidad y sostenibilidad del sistema eléctrico en el futuro, sino que se habían dado incluso pasos en dirección contraria respecto a lo que se había promovido por Gobiernos anteriores", ha señalado este mismo miércoles la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en Los Barrios (Cádiz), según informa la agencia Europa Press.

En opinión de la ministra, "si la apuesta que en su día hizo el Gobierno de Zapatero se hubiera continuado con el Gobierno del señor Rajoy, hoy por hoy no se estaría asistiendo a este precio desorbitado de la energía porque ya se habría tenido capacidad de generar energía renovable, almacenarla y distribuirla como está trabajando en este momento el Gobierno". Montero ha insistido, por tanto, en que "no hubiera sido necesario que en la cadena eléctrica entraran otras fuentes de energía como el carbón, que es lo que está propiciando un incremento más alto porque ya la producción de energía alternativa hubiera sido una realidad".

El Gobierno sostiene que "el PP mandó un mensaje disuasorio al sector inversor" y ha considerado que "no tiene ningún sentido" que el PP "pida explicaciones" al Gobierno porque "desde el primer día se están impulsando los cambios" que los ejecutivos populares "debieron acometer para que el precio de la energía, en el corto y en el medio plazo, sea sostenible para los hogares y para la industria". También ha afirmado que "el sistema de protección de los vulnerables, el Bono Energético, está permitiendo que no se provoquen cortes de suministros a las familias vulnerables y, por tanto, que este bien básico sea sentido como tal por la gran parte de los ciudadanos de este país".

Apenas unas horas antes, en una entrevista en RNE, la vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, había pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se pronunciara sobre la subida del recibo de la luz, al considerar "algo tendrá que decir" el jefe del Ejecutivo, aunque confiaba en que como sucedió con el llamado "invierno energético" esta vez "no diga que la culpa es del PP. A su juicio, "no es de recibo que el Gobierno, que no iba a dejar a nadie atrás, esté de vacaciones y que el precio de la luz se haya triplicado en un año". Por eso se ha preguntado "¿dónde está el escudo social?" del que presume el Ejecutivo, al que ha pedido que "dé la cara".

Pastor ha advertido de que el encarecimiento de la luz afecta a las personas más vulnerables y con menos recursos y también a las empresas, ya que su competitividad "está directamente relacionada" con el coste de la energía. En esa línea, ha recordado lo que decían los ahora miembros del Gobierno cuando estaban en la oposición y el recibo subía un 3% mientras gobernaba el PP. “Ahora se triplica y no pasa nada", ha lamentado.