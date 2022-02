El Gobierno presume de gestión frente al “ruido” en el PP y pone el énfasis en las posibles “irregularidades” de Ayuso

"Los hechos frente al ruido. Un incremento del Salario Mínimo Interprofesional del 33% y un incremento de becas del 45%. Incontestable". La frase de la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, resume las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros, pero sobre todo evidencia la estrategia de Moncloa, que presume de gestión frente a un PP en guerra. A partir de ahí, y a la espera de que Pablo Casado abandone el liderazgo del PP, siguen considerándolo el líder del partido y, por tanto, teniéndole en cuenta para cuestiones de Estado como la crisis en Ucrania. "De momento sigue siendo el interlocutor que el PP tiene y absoluto respeto a los procedimientos internos", ha sido la respuesa de Rodríguez, que ha insistido: "El Gobierno está en lo importante, gobernando, aportando estabilidad".

El mensaje ha sido idéntico por parte de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz: "El Gobierno de España está centrado en mejorar la vida de las personas de forma cotidiana". "Somos el Gobierno de la igualdad frente a otros ruidos ajenos al Gobierno. Nosotras seguimos trabajando, sin distraernos, en mejorar la vida de la gente", ha dicho la líder de Unidas Podemos en el seno de la coalición.

En lo que no han querido entrar desde la mesa del Consejo de Ministros es en el futuro de Casado o su posible sustitución por Alberto Núñez Feijóo, que es a quien mira la dirigencia del PP. Preguntada por si al Gobierno le inquieta la posibilidad de que un relevo en el PP y el liderazgo del presidente gallego pueda pasarle factura electoral al PSOE, Rodríguez ha cambiado de tercio: "Lo único que inquieta en el Gobierno desde el punto de vista de la calidad democrática es que no se desprenda de la corrupción".

Y es que la intención del Gobierno es centrar el tiro en el contrato del que se benefició el hermano de Isabel Díaz Ayuso y que desató la guerra interna por las sospechas de Génova. "Nos preocupa aquello que tiene que ver con irregularidades o causas de corrupción", había dicho la portavoz unos minutos antes.

En esa dirección se pronunció, con mayor claridad, el líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ante la alianza inesperada entre Feijóo y Ayuso, dos perfiles radicalmente opuestos en el PP. "Ayuso y Feijóo quieren pactar que se tape la corrupción", afirmó el portavoz socialista.

Después de que la mayoría de barones y diputados del PP hayan abandonado a Casado, la incógnita es si presentará su renuncia y si lo hará antes del 'cara a cara' semanal con Sánchez este miércoles. ¿Cómo prepara el presidente la sesión de control de este miércoles? Ha sido una de las preguntas en la rueda de prensa. "La prepara como cada semana con absoluto respeto al Congreso que representa la soberanía nacional", ha despejado Rodríguez.

Lo que está confirmado es que el secretario general, Teodoro García Egea, no formulará la pregunta a Yolanda Díaz, que ha evitado también hacer 'sangre' tras dos años de agrios enfrentamientos. "Soy muy respetuosa con todo el mundo, con las organizaciones y con las personas. Es un momento de extremada delicadeza. No me toca inmiscuirse", ha dicho la vicepresidenta: "Respeto al señor García Egea y más allá de nuestros debates acalorados y de nuestros cruces de datos [ha dicho sobre su tradicional respuesta al diputado conservador] insisto: mi respeto absoluto". "Le compete al PP decidir lo que hace no solo con su futuro sino con las personas que han de formular preguntas", ha rematado.