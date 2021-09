El Gobierno revalida la prórroga del escudo social entre avisos de sus socios y la marcha atrás del PP

El Gobierno ha logrado sacar adelante una nueva prórroga del denominado 'escudo social'. Hasta el próximo 31 de octubre se mantendrán la suspensión de los desahucios y la prohibición de los cortes de suministros energéticos para familias vulnerables. El Congreso ha avalado por una amplia mayoría el decreto ley que el Consejo de Ministros aprobó el 3 de agosto y que ha apoyado el PP, además de los aliados parlamentarios de la coalición de PSOE y Unidas Podemos. Vox se ha abstenido y Ciudadanos ha votado en contra.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido que las medidas del 'escudo social' logran proteger a 1,1 millones de ciudadanos. "Solo el título [del decreto] es una declaración de intenciones", ha expresado Bolaños, que ha insistido en que la recuperación de la crisis que deja el coronavirus será "justa" y la ha contrapuesto a la que gestionó el PP desde el año 2011. "La salida fue lenta, injusta e incompleta. Esta está siendo rápida y justa", ha dicho el socialista.

Los aliados parlamentarios del Gobierno han avalado el decreto entre advertencias ante el incremento del precio de la luz. Así, la mayoría de partidos ha coincidido en que las medidas son un "parche". Ha sido un término utilizado por otros portavoces, como al de Ciudadanos, que ha votado en contra de la iniciativa.

Incluso la portavoz de Unidas Podemos, Pilar Garrido, ha aprovechado su intervención para abordar el asunto de la luz, que es uno de los temas que ha dividido a la coalición en las últimas semanas. "Es la especulación la que se da por parte del oligopolio energético la que pone la factura por las nubes", ha defendido antes de referirse al sector inmobiliario, al que ha acusado del alza de los precios del alquiler -otro de los temas que distancian a los socialistas de su socio minoritario-. "Es hora de acabar con los mercados especulativos y la economía rentista", ha dicho Garrido, que ha apostado por "medidas eficaces que regulen el mercado energético de forma eficaz y una ley de vivienda que ponga por fin la vivienda como un derecho porque vamos en camino de que sea un lujo".

El PP, por su parte, ha cambiado su posición respecto a la que ha mantenido en votaciones anteriores del escudo social en las que los de Pablo Casado votaron en contra o se abstuvieron. La principal crítica del PP eran las condiciones para la suspensión de los alzamientos e incluso llevó el decreto aprobado por el Gobierno en enero ante el Tribunal Constitucional al considerar que "facilita las ocupaciones". El texto de sendos decretos del Gobierno establece que "en aquellos otros procesos penales en los que se sustancie el lanzamiento de la vivienda habitual de aquellas personas que la estén habitando sin ningún título habilitante para ello, el Juez tendrá la facultad de suspender el lanzamiento".

elDiario.es ha consultado al grupo popular a qué se debe el cambio de posición y se han remitido a las palabras de su portavoz, Rosa María Romero, que no ha hecho ninguna referencia al respecto más allá de criticar al Gobierno al considerar que el escudo social "ha fracasado", entre otras cosas porque “las ejecuciones de la vivienda principal se han duplicado y 11.000 familias se han quedado sin casa”. No obstante, ha anunciado que su grupo "por responsabilidad va a apoyar este decreto y la extensión de estas medidas sociales porque los ciudadanos no tienen la culpa de este mal Gobierno" e incluso ha advertido de que el Ejecutivo tendrá que preparar uno nuevo para ampliar la protección más allá del 31 de octubre.

Vox también ha cambiado el 'no' por una abstención, aunque la diputada Patricia de las Heras ha dedicado buena parte de su intervención a cargar contra el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en términos idénticos a los que usó la portavoz, Macarena Olona, en la comparecencia de la semana pasada. Ambas han calificado a Bolaños del "cerebro jurídico" de Moncloa. "Lo raro es que no esté sentado en el banquillo de los acusados; dimita, señor Bolaños", ha terminado De las Heras.

También PP, Vox y Ciudadanos han aprovechado el debate para lanzar advertencias sobre el incremento del precio de la luz. "Cada día bate un nuevo récord. Esto es un despropósito que no tiene fin", ha señalado la diputada conservadora, que ha asegurado que se trata de un "deshonroso récord" para Pedro Sánchez. También la diputada de la extrema derecha ha dicho que el precio de la luz ha crecido un "220%" y ha apuntado que el Gobierno debería tomar medidas sobre los peajes e impuestos que constituyen el grueso de la factura (ya se ha bajado el IVA). A pesar de su abstención, De las Heras ha asegurado que el decreto convalidado tiene una "medida comunista" que permite la "expropiación indirecta de las casas de los españoles" en referencia a la posibilidad de que un juez paralice un alzamiento de una vivienda para quienes no tengan un "título habilitante". "La situación se está volviendo insostenible", ha dicho la portavoz de Ciudadanos, Sara Giménez, en referencia al precio de la luz.