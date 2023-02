El Gobierno se vuelca en zanjar la crisis del 'solo sí es sí' para volver a centrarse en la economía

La cuesta de enero política se le empezó a hacer empinada al Gobierno ya en diciembre y sigue sin dar tregua entrado el mes de febrero. Primero fue la reforma de la malversación, luego las rebajas de penas por la aplicación del ‘solo sí es sí’ y esta semana la negociación de la ley mordaza en el Congreso –que aún no cuenta con el apoyo de todos los socios– y la descafeinada cumbre marroquí. Ha sido una sucesión de tropiezos que han desbaratado los planes del Ejecutivo de convertir los buenos datos económicos en el eje de la precampaña que desembocará en las autonómicas y municipales del 28 de mayo.

24 horas en Rabat para restablecer relaciones con Marruecos sin Mohamed VI

La intención era encarar esa contienda en las urnas dándole lustre a un balance de gestión referenciado en las cifras de crecimiento y en la apuesta por revalorizar las pensiones o el salario mínimo interprofesional. Un terreno, el económico, del que además parece haber dimitido la derecha tras no ver cumplidas sus profecías catastrofistas. Pero nada más lejos de la realidad. En los últimos dos meses, tan solo los esperpentos del Tribunal Constitucional interviniendo las Cortes y del protocolo antiabortista de Castilla y León le dieron al Gobierno un par de respiros dentro de un calendario cargado de malas noticias.

Lo más urgente ahora para Pedro Sánchez es cerrar la grieta abierta a cuenta de las rebajas de condenas a agresores sexuales por la aplicación de la conocida ley del ‘solo sí es sí’. El presidente dio órdenes expresas a los ministerios implicados para encontrar una salida que, por el momento, no se ha concretado. Tras una semana de negociaciones a contrarreloj en el seno de la coalición, las posturas entre la propuesta del ministerio de Justicia y el de Igualdad siguen lejanas y sin visos de un entendimiento, atascadas desde el primer día en el mismo punto: Podemos defiende que la propuesta de su socio toca de facto el consentimiento y no piensan ceder en ese punto. Fuentes del Ministerio de Igualdad afirmaban este domingo que las conversaciones no habían avanzado en las últimas horas.

Los planes del PSOE pasaban por haber registrado esta misma semana en el Congreso una proposición de ley para aumentar las condenas a los agresores sexuales. Así lo anunció el lunes la portavoz socialista, Pilar Alegría, aunque los plazos se han ido ampliando a medida que pasaban los días y no se alcanzaba un acuerdo. La Moncloa pretende apurar los tiempos para que pueda presentarse un texto pactado con Unidas Podemos y evitar así la imagen de ruptura entre los socios en un asunto tan delicado. Fuentes parlamentarias aseguran que el objetivo ahora es seguir negociando una salida acordada durante el fin de semana para que la iniciativa pueda ser registrada el lunes.

De conseguirlo, el Ejecutivo trasladaría al fin un mensaje de rectificación en un tema que suscita tanta sensibilidad social, un paso muy demandado tras meses de inacción incluso por varios altos cargos socialistas que coinciden en que se actuó tarde. Por lo pronto, Igualdad se ha mostrado abierta a modificar la ley e incluso a tocar las penas, algo que hasta hace una semana rechazaban de plano. La ministra Irene Montero reconocía este domingo que estaban “dispuestas” a aceptar las condiciones de su socio, pero insistía una y otra vez en que ese acuerdo solo puede darse si no se toca el corazón de la ley.

En el PSOE admiten que no hay otro tema que les haya hecho tanto daño a lo largo de la legislatura. Eso es lo que perciben los dirigentes desplegados por los actos de precampaña que han tenido la oportunidad de testar el ambiente de la militancia en los distintos territorios y eso es lo que llega también a la calle Ferraz. La mayoría de esos dirigentes opina que, en cualquier caso, ya no será fácil pasar página de un problema político de una magnitud que califican de “incomparable”, por la gravedad, al desgaste sufrido con otras medidas como la reforma de la malversación.

Catalunya, enderezada

De hecho, piensan en la Moncloa que el de Catalunya es uno de los temas claramente enderezados gracias a la acción del Gobierno. Tras sufrir en el Congreso las réplicas de la inestabilidad política catalana por los vaivenes de ERC y después de afrontar la gestión de los indultos o de la reforma del Código Penal, el pacto presupuestario alcanzado esta semana entre el PSC y los republicanos hace ver a los de Pedro Sánchez las cosas de otra manera.

La ruptura oficial de la unidad de acción dentro del independentismo da pie a Moncloa a pensar que, en lo que respecta al final de la legislatura, se puede volver a estrechar la colaboración con ERC para desatascar reformas claves como la ley mordaza o la ley de vivienda, dos compromisos electorales que podrían servir de aldabonazo ante el electorado de izquierdas. Ante esos votantes, el Gobierno también confía en que la normalización política de Catalunya acabe suponiendo un activo electoral de mayor peso que el desgaste que puedan suponer reformas como la de la malversación y la sedición.

También intentará pasar página cuanto antes el Ejecutivo de la cumbre con Marruecos de esta semana, convertida vistos los resultados en un error de gestión de expectativas. La cita había sido presentada como “histórica” por la Moncloa por tratarse de la primera Reunión de Alto Nivel en ocho años y por el volumen y la relevancia de los acuerdos firmados.

Sin embargo, que el rey Mohamed VI despachara al presidente del Gobierno con una llamada y no lo recibiera como es habitual en este tipo de cumbres y que no se concretaran avances en las aperturas aduaneras de Ceuta y Melilla acabó por convertir la Reunión de Alto Nivel en una cita de resultados discretos, al menos desde un punto de vista político. Marruecos, mientras, sí consiguió que España volviera a ratificar de manera expresa su cambio de postura respecto al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, un viraje histórico a su política exterior que el Ejecutivo también acusa de cara a su propio electorado e incluso a la convivencia con Unidas Podemos en el Consejo de Ministros.

La semana que viene el calendario dará un respiro a Pedro Sánchez porque volverá a Bruselas para participar en un Consejo Europeo, un escenario sinónimo de buena acogida y de éxitos como la excepción ibérica que le permitirá retomar la senda de encuentros internacionales en los que se ha granjeado el reconocimiento unánime de sus colegas comunitarios. A esa cita aspira llegar con la política interna más ordenada para poder retomar el plan inicial: volcarse en la campaña para reivindicar los avances y la recuperación económica.