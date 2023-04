Guillermo Fernández Vara: “El tiempo ha demostrado que Sánchez suma en esta campaña”

Guillermo Fernández Vara (Olivenza, 1958) es de esos socialistas de mirada limpia y verbo sereno cuyo sosiego incluso ha ido a más con el paso de los años. Tiene 64 y aspira el 28M a que los extremeños le otorguen su confianza para un cuarto mandato. Dice lo que piensa pero acostumbra a hacerlo con formas bien distintas a las de algunos de sus compañeros. Dentro y fuera de los órganos del partido. Quizá por eso es el único barón de cuantos no estuvieron del lado de Pedro Sánchez en aquellas desgarradoras primarias que partieron al PSOE en dos mitades en el que el hoy presidente del Gobierno tiene absoluta confianza, además de una relación personal sincera y fluida.

El presidente extremeño, que es además el responsable federal de política municipal de su partido, mira tanto por su tierra como Page o Lambán por las suyas, pero para defender sus intereses no precisa de desmarques tácticos, ni de palabras gruesas, ni de titulares fáciles. Se presenta a la reelección y las encuestas, que las hay de todos los gustos y colores, dicen que precisará de la izquierda a su izquierda para mantener el Gobierno. Vox irrumpe con fuerza en el tablero extremeño, pero no sumaría con un PP que en aquella tierra gobernó en democracia sólo cuatro años.

Está convencido de que el tiempo ha demostrado que Sánchez y sus políticas suman en esta campaña y que si el PSOE mantiene la mayor parte de sus plazas emblemáticas o todas, el PP y Feijóo tendrán un problema porque, como en todos los partidos, en el de la gaviota también hay dos almas y una de ellas está esperando al día siguiente a la noche del 28M para ¿ajustar cuentas? Respecto a las consecuencias que puedan tener los resultados en el Gobierno de coalición si para el PSOE vienen curvas, descarta por completo una ruptura porque la presidencia de la UE está a la vuelta de la esquina.

Usted suele decir que tiene mejores resultados en las urnas que en las encuestas. ¿Qué datos maneja esta vez para el 28M?

Es exactamente así lo que ha ocurrido tradicionalmente. En 2015, las encuestas nos dieron tres diputados menos de los que sacamos. En 2019, ocurrió igual. Y ahora, en línea con la encuesta que ha publicado elDiario.es, las nuestras nos dan 31 a nosotros; 26 al Partido Popular y cuatro a Podemos y a Vox. Las encuestas no dejan de ser fotos que marcan tendencia, pero en ningún caso son definitivas, entre otras razones porque todo el mundo sabe que ahora en las campañas y las precampañas se decide una parte del voto, algo que hace años no ocurría. Hace años, una encuesta hecha a un mes de las elecciones era inamovible prácticamente y ahora puede cambiar mucho.

¿Y qué pasaría si se confirman las encuestas actuales, el PSOE pierde la mayoría absoluta y necesita usted a Podemos para gobernar?

Buena pregunta. Habría que esperar a ver qué nos dicen los ciudadanos con su voto porque aparte de marcar o no la mayoría absoluta, no es lo mismo quedarte a uno de la mayoría absoluta que a cinco, obviamente. Dicho esto creo que la estabilidad política es fundamental como lo ha sido estos cuatro años. Y ese es el mensaje que voy a lanzar en estas semanas. Extremadura está dando un salto cualitativo enorme en su modelo productivo porque hemos podido cambiar más de 100 leyes en estos cuatro años en el Parlamento que nos han situado a la vanguardia de lo que significa representar la simplificación administrativa. Y eso lo hemos podido hacer porque teníamos mayoría absoluta. Eso es lo que yo voy a intentar trasladar a la ciudadanía. Si luego no se diera, pues ya hablaríamos.

¿El Gobierno de coalición de España sería un buen espejo en el que mirarse si se diera ese escenario que hoy reflejan los sondeos?

Ha sido una experiencia con elementos positivos en el sentido de que se han podido tomar importantes decisiones como las que han tenido que ver primero con la respuesta a una pandemia tan tremenda en forma de ERTE y de créditos ICO que han permitido que sobreviviera una economía que hubiera podido fallecer en el camino. Y luego, por otra parte, porque es verdad que tanto las pensiones como el ingreso mínimo vital o el SMI han sido decisiones que para regiones como la nuestra han sido muy importantes. Había por mor de la historia realidades con salarios y pensiones muy bajas. Y evidentemente esos 230.000 o 240.000 pensionistas que en Extremadura han visto revalorizar su pensión un 8% o los más de 100.000 trabajadores que cobran el SMI y que lo han visto incrementar durante todo este tiempo mirarán hacia las decisiones y las entenderán muy bien.

No le voy a preguntar si le quitaría el sueño tener que gobernar en coalición con Podemos, pero ¿considera que Podemos es un socio fiable después de lo que ha ocurrido con la ley del 'solo sí es sí'?

En el año 2015, nosotros tuvimos un resultado muy parecido al que ahora mismo nos dan las encuestas, pero gobernamos solos. Es cuestión de tener cintura para poder sacar adelante los presupuestos y lo hicimos. Dos años con el PP y dos años con Podemos Unidas por Extremadura, que es como allí se llaman. No hemos tenido la experiencia nunca de hacerlo y por lo tanto no tengo razón para poder justificar una u otra posición porque no lo hemos vivido.

Según la encuesta de este diario, Vox irrumpe en Extremadura con hasta siete escaños. ¿La izquierda ha perdido el apoyo del mundo rural en favor de la ultraderecha?

Una parte importante del voto que tiene Vox procede del PP. El PP recibe el voto de Ciudadanos, pero al mismo tiempo pierde voto hacia Vox. Y también es verdad que en el medio rural hay una respuesta en estos momentos para lo que han sido políticas que tienen que ver con las costumbres y con las tradiciones, por ejemplo, con la caza. Nosotros en Extremadura no hemos tenido ningún problema con el sector, al contrario, ha visto cómo hemos desarrollado una ley de caza muy favorable para lo que significa y representa gente que creo que lo que hace es estar en permanente contacto con la naturaleza y defenderla. Pero sí es posible que haya un sustrato de voto que dé eso como resultado. A mí me parece un poco excesivo en relación con lo que nos dan a nosotros las encuestas, pero que evidentemente va a tener un resultado mejor que el que tuvo es indiscutible.

¿Sánchez suma o resta en esta campaña para los candidatos que se presentan a las elecciones?

El tiempo está demostrando que suma. Cuando la política se ve en todo su contexto y se analiza lo que ha significado para tantos jóvenes el aumento de las becas o lo que ha representado la respuesta que desde la sanidad se dio a la pandemia… De no haber tenido la respuesta que dimos desde el sistema sanitario público, desde el Gobierno de España y desde las comunidades autónomas, el número de fallecidos se hubiera multiplicado por 20 y hubiera sido una catástrofe, que ya lo fue obviamente porque murió mucha gente, pero hubiera sido todavía peor. Es decir, hay un montón de decisiones que el Gobierno ha ido tomando a lo largo de todos estos años, que algunas no le habrán gustado a una parte de la población, pero otras que afectan directamente, no solo han gustado, sino que sirven para que vivan un poquito mejor. Por eso yo he dicho siempre que hay que ver la película completa para entender todas las decisiones que el Gobierno ha tomado y cómo han afectado a todos y cada uno de los ciudadanos.

Las medidas del Gobierno son valoradas por la ciudadanía, pero tampoco se puede negar la impopularidad del presidente del Gobierno…

Yo esto lo he vivido ya. Es decir, esa impopularidad, entre comillas, la viví con Felipe, la viví con Zapatero y la vivimos ahora con Pedro [Sánchez]. Eso es una reacción que ha ocurrido siempre, no con los candidatos, sino con el PSOE en general. Y los que representan al PSOE en general son los que en ese momento reciben las críticas. Pero las críticas, por ejemplo en el Paseo de la Castellana el día 12 de octubre y los insultos, los oí en los 90, los oí en los 2000, en los 2010 y se vuelven a oír ahora. ¿Cuándo ocurre? Cuando gobierna la izquierda.

Pues su compañero de partido Emiliano García-Page insiste en dar plantón al presidente del Gobierno cada vez que va a su territorio a participar en un acto electoral. La última vez, el pasado viernes en Toledo.

Hasta donde yo sé, era algo conocido y creo que además está cerrada ya la fecha en la que van a coincidir próximamente en Castilla-La Mancha.

¿Quiere decir que representan lo mismo y tienen el mismo discurso Sánchez y Page?

En el PSOE podemos estar gente que tengamos coincidencia en algunos asuntos y algunas discrepancias en otras, pero coincidimos en lo más importante de todo, que es la concepción de país y la igualdad como un elemento fundamental para corregir las diferencias que la cuna impone. Y en eso no hay ninguna diferencia. Probablemente el PSOE ha podido gobernar en toda España porque es un partido abierto a entender y a comprender a todas las Españas. Es decir, a todos los españoles y españolas que pueden sentirse españoles como quieran, siempre que eso no signifique tener más derechos ni más deberes que nadie. En ese sentido, yo creo que en lo esencial hay una plena coincidencia.

¿El reconocimiento internacional del que goza el presidente del Gobierno cree que da votos en el ámbito nacional?

Hay muchos ciudadanos a quienes les gusta que España sea un país que se tenga en consideración en el mundo y en Europa. Es algo que a mucha gente le gusta. Pero además de que a mucha gente le guste, es muy importante que la voz de España se oiga en el mundo. Es decir, la diferencia entre hace cinco años y ahora es que hace cinco años nuestra política económica era absolutamente dependiente del sudeste asiático y de lo que el centro de Europa decidiera y ahora todos los ojos están mirando hacia el sur porque el elemento básico de la política económica en este momento se llama energía. Y como consecuencia de ello, todo el mundo mira hacia el país que puede producir más energía renovable y en este caso es España. Por eso gran parte de la nueva industria verde y digital está viniendo a España. Y luego no nos podemos olvidar de algo que ha ocurrido, que es que Pedro Sánchez ha tenido mucho que ver con los recursos que están viniendo a España como consecuencia del Next Generation. No todo el mundo en Europa quería poner en marcha una política tan agresiva desde el punto de vista de la lucha contra la crisis. Y se hizo y se consiguió que vinieran muchos recursos que están cambiando nuestro país. Yo pongo siempre el ejemplo de que los que no están en las aulas no son conscientes de toda la tecnología que está entrando en los colegios y en los institutos españoles y que nos va a cambiar la vida porque va a conseguir que esos chicos sean mucho más competitivos en el futuro. Donde antes había pizarras y tiza, ahora hay pizarras digitales y robots, y eso necesariamente tiene que cambiar. El futuro de nuestro país, y eso ha sido la consecuencia de las políticas públicas que se han hecho desde Europa y con los fondos europeos. Y en esto tiene mucho que ver el papel que el presidente juega en la política europea y en la política mundial.

¿Un mal resultado el 28 de mayo para el Partido Socialista puede tener consecuencias a nivel nacional en el Gobierno de España?

No lo sé, no lo sé. No me represento en este momento que vaya a un mal resultado. Al contrario, creo que vamos a mantener un resultado incluso mejor del que nosotros pensábamos hace unos meses, con lo cual creo que vamos a poder mantener la mayor parte de los gobiernos o todos los gobiernos, y eso para quien es un mal resultado es para el Partido Popular.

Entonces sí son extrapolables los datos del 28 de mayo a nivel nacional.

En el estado de ánimo de la gente, sí. Es que la política es un estado de ánimo.

Pero todas las últimas convocatorias autonómicas han zarandeado el tablero político nacional. Las elecciones catalanas, las de Castilla y León o las de Madrid en su momento determinaron en buena medida la estrategia nacional tanto del PSOE como del PP. ¿Estas serán diferentes?

Hombre, yo creo que si hay un mal resultado para el PP con las expectativas tan altas que habían puesto será un problema para Alberto [Núñez Feijóo] y para el Partido Popular. Habían puesto las expectativas tan altas en diciembre y pensaban que esto iba a ser un paseo militar y que todo el mundo iba a votar como si aquí no existiera la comunidad autónoma y como si sólo existiera la Carrera de San Jerónimo. Y aquí existe un país plural, diverso, complejo, donde tienen que ver muchos factores y no siempre pasa lo que al Partido Popular le gustaría, que es que hubiera solo un factor que es sólo el factor Madrid. Hay muchos factores y en esos factores obviamente entran en juego muchos elementos que hacen una campaña como esta muy diferente. Ya no te hablo de la municipales, donde hay absolutas diferencias de cultura, de mentalidad y de decisiones. La gente cada día vota más a aquellos que van a gestionar su día a día, a su alcalde y a sus concejales. Se lo digo mucho a nuestros candidatos: elegid bien vuestros compañeros y compañeras de viaje porque para la gente es muy importante quién vaya a ser el consejero de obra, que va a ser el que maneje las cuentas públicas, el que vaya a manejar el deporte…

Cuando dice que un mal resultado puede tener consecuencias para el Partido Popular y para Alberto Núñez Feijóo, ¿se refiere a que puede cuestionarse su papel en las elecciones generales de diciembre?

Puede haber gente que lo plantee en esos términos. En todas las organizaciones existen varias almas y todo parece indicar que en el PP también.

¿Y una de esas almas del PP está esperando al 28 de mayo para ajustar cuentas con Feijóo o exigirle responsabilidades?

Y otras almas que están esperando al día siguiente.

Y respecto al presidente del Gobierno, ¿ve a Pedro Sánchez rompiendo con Podemos después del 28M?

No lo sé. No estoy en su pellejo y por lo tanto no lo sé. Pero yo creo que no se va a producir esa ruptura porque además se da un hecho fundamental, que entramos en presidencia española de la UE. Y es muy importante que haya estabilidad política. La estabilidad para mí es un factor extraordinario. La estabilidad y la experiencia ante un mundo tan cambiante y tan sometido a transformación. Es muy importante tener gente con capacidad de seguir tomando decisiones desde la estabilidad.

¿Y no tiene la sensación de que todas las señales que se emiten desde la izquierda a la izquierda del PSOE apuntan en esa dirección, en la de dinamitar la coalición cuando pasen estas elecciones?

No creo. Los debates internos siempre ayudan a la movilización y yo creo que esto va a movilizar también. Si uno ve la última encuesta que ha salido, donde ya aparece Sumar, la izquierda suma más de lo que suma en estos momentos como consecuencia de ese fenómeno. Con lo cual es una realidad también evidente.

Bueno, los debates internos ayudan a la movilización y las divisiones internas pueden penalizar en las urnas y dejar a la gente en la abstención.

Siempre que se haga el debate y esté seguido finalmente de un acuerdo, evidentemente.

¿Valencia va a determinar en buena medida la resistencia del bloque de la izquierda?

Creo que eso forma parte un poco de las conclusiones que hace el periodismo de Madrid. Valencia es muy importante porque es una región de cinco millones de habitantes, obviamente, y como tal tiene su consideración. Y porque ha sido tradicionalmente un feudo a partir de los años 90 del Partido Popular. Y puede ser que se le quiera dar esa importancia, pero aquí todos los españoles contamos igual y todas las regiones deberían de contar igual porque al final todos sumamos. Una persona es un voto.

Le he puesto el ejemplo de Valencia porque es una Comunidad emblemática para el Partido Socialista, pero en realidad me refería a cualquier plaza de las que gobierna el PSOE…

Tendría que ser que perdiéramos muchas de esas plazas. Y eso no va a ocurrir. Preveo que el PSOE va a tener un excelente resultado en las elecciones porque se está produciendo una evolución muy positiva en los últimos tres meses y realmente la gente va a votar en mayo, no vota en diciembre.

¿No ve el cambio de ciclo del que habla el PP entonces por ningún lado?

No.

¿Su valoración de Feijóo ha cambiado desde que es presidente nacional del Partido Popular?

Me cuesta opinar de la persona porque siento aprecio por él. Nos conocemos hace muchos años pero evidentemente lo que ocurre es una parte de lo que yo creo que nos pasaría a cualquiera que viniéramos a Madrid. Cuando venimos de los territorios estamos acostumbrados a ecosistemas diferentes a lo que aquí ocurre. Y como consecuencia de ello es más fácil que sea capaz de moverse en este ecosistema madrileño el que lo conozca muy bien por dentro y al que viene de fuera le cuesta mucho. La verdad es que vosotros que estáis aquí desde hace muchos años, estáis muy acostumbrados. Para el que viene de fuera, es irrespirable. Cuando vienes aquí y ves cómo se entra en el cuerpo a cuerpo, parece como si las personas fueran casi lo último, ¿no? Y por eso creo que a él lo que le está pasando es sencillamente lo que nos pasaría a cualquiera de nosotros, que no estamos acostumbrados a este ecosistema mientras que el que lleva toda la vida aquí, acostumbrado a lidiar, es capaz de torear mejor –valga el símil taurino– que el que viene y debuta por primera vez en Las Ventas, que es muy complicado.

¿Eso quiere decir que Guillermo Fernández Vara no tiene ninguna intención de torear en Las Ventas?

Nunca. Ni se me va a pasar por la cabeza jamás.

¿La ley andaluza para regularizar los pozos ilegales en Doñana ha sido un regalo de la Junta de Andalucía a los socialistas en esta campaña?

Aquí hay de por medio una sentencia de los tribunales europeos y eso lo tendrían que haber medido bien. Probablemente no lo han medido bien. Nosotros le vamos a plantear a la Unión Europea una modificación de la zona ZEPA que sea consecuencia de un estudio profundo y muy serio de la situación que tenemos porque tenemos 25 municipios en los que todo el territorio es ZEPA. A partir del momento en el que el Tribunal Supremo y el Constitucional dijeron que en todo lo que es Red Natura 2000, ahí no se puede hacer nada, firmas la sentencia de despoblación o de despoblamiento. Creo que hay suficiente capacidad para poder hacer modificaciones, pero tiene que ser en diálogo con la Unión Europea y nosotros lo que vamos a hacer precisamente es eso. Estamos en exposición pública y queremos modificar las zonas ZEPA para poderlas adaptar a lo que creemos que es un equilibrio dentro del territorio entre la conservación y el desarrollo.

¿Qué le sugiere el debate interno que están librando Sumar y el espacio de Podemos?

No estoy muy metido. Creo que lo que ellos están intentando recuperar es lo que fue el espíritu del 15M, y eso les lleva a entender que lo tienen que hacer con una nueva marca. También se han producido cambios a lo largo de este tiempo y partidos como Compromís o los Comunes se han ido consolidando. En cualquier caso, yo soy siempre muy respetuoso con lo que hagan los demás y tiendo a respetarlo porque a mí me gusta que nos respeten cuando las decisiones sobre nuestra propia organización las tomamos nosotros.

¿Qué le pareció que la vicepresidenta Yolanda Díaz igualara en machismo en una entrevista en 'prime time' a Pablo Iglesias y al presidente del Gobierno?

A mí me dan mucho miedo todos los que reparten carnés de una cosa y de la otra. Creo mucho en las personas. Los que hemos tenido que sufrir en nuestro propio ser una evolución a lo largo del tiempo… A mí me educaron en una educación profundamente machista y eso provocaba una desigualdad en la sociedad inaceptable, desde luego, para los seres queridos y para los demás. Entonces, no me gusta que se esté todo el día repartiendo carnés y sobre todo, no me gusta nadie que habla muy ex cátedra. Hay mucha gente mucho más abierta y capaz de evolucionar en sí misma hacia postulados que son cada día más necesarios y más justos. No nos vale encorsetar a la gente tanto como a veces hacemos. Y una sociedad no puede estar partida en dos: o tú eres muy feminista o eres muy machista. Hay una mayoría silenciosa de gente que ha tenido y tiene una evolución personal como consecuencia de que son gente respetuosa y abierta, que pretende y busca, efectivamente, que tengamos iguales derechos e iguales obligaciones.

¿Si usted como presidente de Extremadura hubiera aprobado una ley como la del 'solo sí es sí' con los mismos efectos indeseados que ha tenido la ley estatal, qué decisión hubiera tomado?

La que ha tomado el Gobierno.

¿Y habría destituido a la consejera responsable?

Como no estoy en esa situación, no puedo opinar. No lo sé.

¿En este país se han dejado de asumir responsabilidades políticas por los errores?

No lo sé. Esto también es consecuencia de la existencia de un Gobierno de coalición. Supongo que el presidente lo habrá ponderado suficientemente y habrá entendido que ha sido una consecuencia no deseada. Y, por tanto, no es lo que se buscaba. Pero tampoco las cosas son tan evidentes como uno puede pensar.

¿La nueva ley de vivienda disparará los precios y facilitará la okupación, como dice la derecha?

Eso es incierto. Lo que va a producir es un fenómeno parecido al que produjo en su día la ley del pilar del Estado del bienestar. Las pensiones, la educación, la sanidad, la dependencia y ahora la vivienda son bases de un Estado social y democrático de derecho. Yo creo que cuando el constituyente definió a nuestro país como un Estado social y democrático de derecho, sabía que no puede haber Estado social si no hay un acceso a la vivienda. Y todo el mundo tiene derecho a un espacio físico que se llame hogar. Es una apuesta muy importante y se hace además desde el convencimiento de que es posible intervenir desde el respeto en un sector para intentar conseguir que la gente más humilde de la sociedad pueda tener acceso a una vivienda. Creo que además sitúa el alquiler en un escenario muy en paralelo a lo que es la sociedad. Mi hijo o los tuyos hoy no se plantean que van a vivir y hacer lo mismo toda su vida. Y como tal, el alquiler aparece en escena con un gran protagonismo. Nunca se había tomado lo suficientemente en serio como hasta ahora.

¿Tiene que haber una campaña electoral para que los políticos se den cuenta de que la vivienda es una necesidad social y además un derecho?

La pandemia cambió todos los tiempos y todos los calendarios. Estoy seguro de que sin la pandemia esto se habría abordado mucho antes. También es verdad que la pandemia y la guerra han traído a territorios como el mío muchas oportunidades porque vamos a ser una de las puntas de lanza del nuevo desarrollo industrial de España. Pero tiene también el inconveniente de que durante un año o año y medio se pararon todas las agendas y todos los calendarios que había hasta entonces.

¿Le pareció buena idea que el expresidente Zapatero animara a los candidatos socialistas para el 28M en Valencia a hacer campaña con Catalunya y con los indultos?

No, no, no. No quiero que cuando haya elecciones en Cataluña nadie las contamine. Y no quiero que cuando haya elecciones en el resto de España o en Extremadura, también se contaminen. Bien haríamos en intentar que cada pueblo, cada región, cada comunidad pueda decidir libremente su futuro, pero que no tengamos que estar todo el día hablando de Catalunya porque tampoco es lo más importante en nuestra vida. Y como consecuencia de ello, de lo que quiero que se hable en campaña es de lo que se haga y de lo que se diga para Extremadura. Si no, al final vamos a estar toda la vida pensando que solo existe Madrid y Barcelona. Me niego a aceptar que nuestro debate tenga que ser un debate en el que siempre tenga que estar Catalunya presente.

¿Los indultos o la reforma de la malversación y la sedición fueron decisiones del Gobierno de coalición que se entendieron en su territorio?

Cuesta mucho que se entiendan. Si bien es verdad que hasta que eso ocurrió, en España desayunábamos cada día con referéndum de independencia, con declaraciones unilaterales de independencia, con lo que se jugaban los que hacían el referéndum, con que si se les detenía o no se les podía traer a España... Y ahora en Cataluña de lo que se habla es de los presupuestos y la fotografía tan hermosa del día de San Jordi. El cambio que se ha producido en la convivencia ha sido enorme. Efectivamente, cuesta mucho entender que para que pase eso haya que tomar según qué decisiones. Pero al final todo lo que hace un Gobierno se valora, lo que se puede entender mejor y lo que se puede entender peor. Esa es la realidad.

Y por último, ¿qué le queda por hacer en su tierra que no haya podido hacer durante cuatro años de mandato?

Bajar la tasa de paro por debajo de la media española. A eso me voy a dedicar en cuerpo y alma.

¿Su primera decisión si revalida mandato?

Bajar la ratio en la educación. Tenemos que conseguir que cada día haya menos niños por profesor porque de esa manera tendremos más niños preparados para el futuro.

Entrevista completa a Guillermo Fernández Vara

