En uno de los 'sketchs' de la película 'El sentido de la vida', de Monty Python, lo primero que hacen John Cleese y Graham Chapman al entrar en el quirófano es pedir que traigan esos aparatos tan modernos que tanto le gustan al administrador del hospital, incluida la máquina que hace ping. "Parece que falta algo, ¿no?", pregunta Chapman. Después de un breve silencio, ambos dicen al mismo tiempo: "¡El paciente!". Isabel Díaz Ayuso no necesitaba pacientes para la inauguración este martes del Hospital Isabel Zendal, que en un gesto de modestia no llevará el nombre de ella. De hecho, ni siquiera requería médicos o enfermeras. Pero sí algunos monitores encendidos para poder fotografiarse con ellos. Sonriente. Orgullosa como una madre. Los Reyes Magos le han traído un hospital para la Navidad. Ahora sólo falta que le consigan la máquina que hace ping. Y algunos pacientes, aunque no estén muy enfermos. Que parezca que se están salvando vidas.

Hasta mañana, solo los socios y socias de elDiario.es pueden acceder a este contenido Leer ya las noticias de mañana es solo una de las razones que han llevado a nuestros más de 56.000 socios y socias a apoyarnos. Tú también puedes hacer posible el mejor periodismo independiente. Hazte socio/a Date de baja cuando quieras No, Gracias Ya soy socio/a. Iniciar sesión