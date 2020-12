Ayuso busca hacer "historia" con un hospital del que no sabe decir si tiene quirófanos

Una inauguración a puerta cerrada para un hospital sin terminar. Sin sanitarios. Y sin pacientes. Así comenzaba el día más esperado de Isabel Díaz Ayuso desde que es presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayuso inauguraba con un mes de retraso el hospital de pandemias, su medida estrella para combatir la Covid-19, y la dirigente del PP llegó a Valdebebas dispuesta a hacer "historia". Una puesta de largo para la que convocó a centenares de periodistas, a los que finalmente dejó apelotonados a las puertas del edificio custodiados por un cordón de seguridad. Solo un cámara de Telemadrid pudo acompañar a Díaz Ayuso durante su recorrido rodeada de políticos y autoridades.

"La presidenta estaba radiante", resumía a la salida uno de los agraciados acompañantes a su interlocutor al otro lado del teléfono. Para la posteridad del archivo de la televisión pública madrileña quedará la incapacidad de Ayuso para responder si el nuevo flamante hospital –su apuesta personal– cuenta con quirófanos para hacer frente a catástrofes como un accidente aéreo, tras una pregunta de Pablo Casado, presidente del PP que acudió en calidad de líder de la oposición –o así lo presentó Ayuso–.

La pregunta la respondía después el director general de Infraestructuras de la Consejería de Sanidad, Alejo Miranda, para confirmar que, efectivamente, no hay quirófanos aunque "podrían habilitarse en cuestión de días si fueran necesarios", defendió después en rueda de prensa. La realidad, sin embargo, no iba a empañar el gran momento. Y Ayuso tiró de símil histórico para remarcar que este 1 de diciembre era un día importante: "Ayer se cumplieron 217 años desde que la Expedición Balmis se lanzara al mar rumbo a América, una historia llena de paralelismos con la nuestra de hoy". Y añadió: "Esa expedición forma parte de nuestra historia y ojalá este hospital también".

En aquella expedición Balmis, para llevar la vacuna de la viruela a América y Filipinas, estuvo Isabel Zendal, la enfermera que da nombre hoy al nuevo hospital. "Isabel Zendal, 200 años más tarde, volverá a cuidar y sanar de las personas que más lo necesitan", dijo la presidenta como una forma de homenajear a los sanitarios a los que agradeció "dar su vida" por los demás. Ayuso quiso ignorar, no obstante, a los dos centenares de profesionales de la sanidad que se manifestaron a unos metros del edificio con pancartas pidiendo su dimisión, molestos por que no se vaya a reforzar una plantilla que se encuentra exhausta y cansada tras dos duras olas pandémicas en la región.

"Menos hospitales y más profesionales", gritaban los profesionales convocados por los principales sindicaros sanitarios, a la vez que abogaban por blindar la sanidad pública. Los congregados reprocharon también el derroche para una infraestructura –más de 100 millones de euros– que no contará con un aumento de plantilla. "Un gran hospital público no puede ser una mala noticia para nadie a no ser que el sectarismo político lo vea así", respondía a las críticas Ayuso, que también reunió a un puñado de vecinos de la zona para apoyarla.

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, confirmaba después que no habrá nuevas contrataciones y que los profesionales saldrán del resto de hospitales de la red, algo que aunque repite desde hace semanas aún cuesta creer a los profesionales de la red sanitaria madrileña. Escudero sostuvo sin embargo que la nueva infraestructura servirá para aliviar al resto de centros, sin explicar cómo se hace eso si la disminución de pacientes se acompañará de menos sanitarios. La plantilla empezará a llegar a la nueva infraestructura los próximos días, anunciaba Escudero. “La semana que viene, recibirá a sus primeros pacientes”, añadía. No especificó ni cuántos sanitarios ni cuántos enfermos. Solo detalló que serán derivados desde las Urgencias del resto de hospitales y que serán los pacientes menos graves, al igual que ocurrió en Ifema.

Precisamente Ifema, el hospital de campaña improvisado que se convirtió en el centro de la propaganda con la que la presidenta de la Comunidad de Madrid buscó tapar los agujeros negros de su gestión cuando la pandemia golpeaba con más fuerza en primavera, estuvo muy presente durante la inauguración. "Primero lo hicimos con Ifema y ahora lo hacemos con este hospital permanente que también sorprenderá al mundo", decía Ayuso para remarcar que este es "un hospital para España" y pionero al estar "situado junto a un aeropuerto internacional", sin que nadie acabe de entender qué quiere decir con eso la presidenta madrileña.

Una de las hipótesis es el empeño de la dirigente popular por almacenar en el hospital la vacuna contra la Covid, como ofreció hace unas semanas desde la tribuna del parlamento regional. Sin embargo, durante su visita guiada este martes con el director general de infraestructuras, Alejo Miranda, la presidenta madrileña preguntaba si había "cámaras frigoríficas" para tal fin. "Es que estaría muy bien estando al lado de un aeropuerto para almacenar la vacuna", reflexionaba Ayuso en voz alta. La presidenta madrileña también pensó que podía servir para un posible accidente aéreo lo que llevó al presidente del PP, Pablo Casado, a preguntar si había quirófanos. Ayuso ponía cara de que no se había parado a pensar tal cosa y era Miranda quien salía al rescate para confirmar que no los hay: “Hay salas de procedimientos, que nosotros es lo que ahora llamamos sala de curas”.

Las obras continúan

El director general de Infraestructuras de la Consejería de Sanidad aseguraba después en su rueda de prensa conjunta con el consejero de Sanidad que las obras "han concluido". La realidad si uno se pasea por ahí es que los obreros y operarios siguen formando parte del paisaje. A unos metros de la entrada principal, decenas de ellos continúan trabajando. "Quedan aún algunos remates", decía uno de los obreros a elDiario.es sin querer especificar cuáles, a la vez que reconocía que han sido reprendidos por hablar con la prensa.

Los obreros, sin embargo, no estaban invitados a la inauguración. Otros que sí lo estaban no han querido asistir. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, declinó la invitación y tampoco han asistido los portavoces de la oposición de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos-IU. Los que han querido acompañar a Ayuso han sido la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el presidente del PP, Pablo Casado, además de la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, y no hubo presencia de ningún partido de la oposición en la Asamblea. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, declinó la invitación que recibió de Díaz Ayuso.

Desde otro hospital, el 12 de octubre, la diputada de Más Madrid Mónica García se unía a las protestas de los sanitarios reivindicando la sanidad "como derecho" y no como "negocio" de unos pocos. Una idea que remarcaba también la portavoz de Unidas Podemos-IU, Isa Serra, al acusar a la presidenta madrileña de "favorecer" a las grandes constructoras por "la vía del ladrillo".

Hoy es un día especial para mí. No por la inauguración del Hospital Isabel Zendal sino porque me reincorporo a mi trabajo como anestesista en el Hospital 12 de Octubre. Y trabajar en la sanidad pública, en un hospital de verdad, es un orgullo. pic.twitter.com/pOytc2yC0X — Mónica García (@Monica_Garcia_G) 1 de diciembre de 2020

El Enfermera Isabel Zendal se inaugura este martes con un mes de retraso –se anunció para el 31 de octubre– y con unas instalaciones inacabadas. Solo se abrirá un pabellón de los tres con los que cuenta: la presidenta madrileña prometió en junio un hospital de 1.000 camas pero por el momento solo se abrirán 240.

Quizás algún día –como vaticinó el secretario general del PP Teodoro García Egea– el nuevo hospital de emergencias que la presidenta de la Comunidad de Madrid inauguró este martes –sin terminar, sin sanitarios ni pacientes– acabe llamándose Isabel Díaz Ayuso. Lo que quedó latente este 1 de diciembre de 2020 es que la dirigente del PP quería hacer historia y que las cámaras no faltarán en el nuevo hospital.