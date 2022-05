Un informe encargado por la ONG de mujeres del PP alerta de que el partido carece de postura en materia de igualdad

Una auditoría encargada a finales de 2021 por la ONG de mujeres del PP alerta de que la formación política carece de posición en materia de igualdad. El documento, encargado a la empresa NQA, asegura también que la organización de mujeres adolece de “falta de presencia en el ámbito feminista por estar vinculada al Partido Popular”.

La falsa cara feminista del PP

La Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad es una entidad sin ánimo de lucro que nació en 1992 bajo el paraguas del partido político fundado por Manuel Fraga tres años antes. Sus cuadros directivos están ocupados por mujeres que también tienen o han tenido cargos al frente de esa formación política. La presidenta, Susana Camarero, fue secretaria de Estado de igualdad con Mariano Rajoy. La secretaria general, Margalida Prohens, es presidenta del PP de Baleares. Las dos vicepresidencias de esta ONG están en manos de Pilar Ayuso González, exeuroparlamentaria, y Ana Mata Rico, dirigente del PP andaluz. Además, parte de la plantilla desarrolla sus labores en una oficina ubicada en la tercera planta de la sede del PP en la calle Génova de Madrid.

La empresa encargada de la auditoría es NQA, una compañía que cuenta con más de 1.700 clientes en España. El objeto del informe era recertificar la calidad de la ONG vinculada al PP de acuerdo a los criterios que fija la norma ISO9001. A lo largo de las 32 páginas de las que consta el documento se repasan las amenazas que sobrevuelan la organización. La empresa auditora concluyó que “la imagen externa [de la ONG] se considera muy ligada al PP”. El argumento de ese riesgo se resume con la siguiente afirmación que incluye el informe: “En el PP no hay una clara dirección con respecto a la igualdad. Sigue siendo una amenaza”.

La ONG habla de un borrador

En conversación con elDiario.es Susana Camarero niega la existencia del informe -cuyo contenido más relevante se puede consultar al pie de esta información- y asegura que las afirmaciones que hoy recoge elDiario.es no coinciden “con el fondo” de lo que se relata en él. Tras insinuar inicialmente que el documento en poder de esta redacción puede haber sido falsificado, Camarero aventura una segunda teoría: “Que fuese un borrador, un inicio, un algo de alguien de la confederación que no está concluido, yo no te voy a decir que sí ni que no”. A la pregunta directa de si encargó la elaboración de esa auditoría a la empresa en cuestión, Camarero se niega a ofrecer una respuesta: “Eso no te lo voy a confirmar. Yo trabajo con distintas consultoras. No recuerdo cómo se llama la consultora a la que yo le encargo informes”.

Javier de Prado, gerente de NQA España, explica a esta redacción que la cláusula de confidencialidad que firman con sus clientes les impide confirmar qué auditorías han realizado y si Mujeres en Igualdad se encuentra entre sus clientes. Sin embargo, sí aclara qué cosas no hace su empresa: “No hacemos borradores de informes. Ni nosotros ni nadie. No negociamos con el cliente. No vendemos certificados”.

Empotradas en la sede del PP

La auditoría, a la que ha tenido acceso esta redacción, desvela otro aspecto sorprendente sobre el trabajo de la ONG que preside Susana Camarero. En sus páginas se explica que parte de sus trabajadoras desarrollan su labor desde la planta tercera de la sede central del PP, a pesar de que oficialmente no tienen ninguna vinculación formal con el partido político. Camarero lo desmiente: “Yo tengo una sede social que está en Vallecas donde se trabaja. Es nuestra sede social. Si te dan un informe falso puede estar lleno de equívocos”.

Pese a las afirmaciones de la exsecretaria de Estado basta una llamada a la centralita del Partido Popular en la Calle Génova para comprobar que la Confederación de Mujeres en Igualdad trabaja empotrada en su edificio. elDiario.es se ha puesto en contacto telefónico con la sede del PP y tras pedir contactar con la ONG la telefonista ha respondido: “Un segundo, le paso”.

Los proyectos principales de Mujeres en Igualdad son la gestión de dos casas de acogida para mujeres víctimas de maltrato, ubicadas en Torrevieja y Melilla. Además gestionan un centro de orientación sociolaboral para mujeres inmigrantes en Madrid que en estos momentos se encuentra funcionando a medio gas. En su página web esta organización de mujeres asegura que su fin principal es “la defensa de las libertades, los derechos y los intereses de las mujeres en todos los ámbitos”. Mientras sus auditores afirman en sus informes que la cercanía con el PP es un riesgo para su actividad y explica su falta de presencia en el mundo feminista, la presidenta de esta ONG niega la mayor: “Decir que el Partido Popular no tiene políticas de igualdad no es cierto”.