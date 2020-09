Íñigo Errejón: "Al Gobierno le queda grande el apelativo del 'más progresista'"

El líder de Más País y diputado en el Congreso por Madrid, Íñigo Errejón, considera que al Gobierno de coalición el apelativo del más progresista de la historia "le queda un poco grande", y por ello, asegura, necesita un "toque de atención" de los partidos de izquierdas para corregir su rumbo.

"El Gobierno de momento no está a la altura. Para ganar el título del gobierno más progresista de la historia debe ofrecer más certezas y seguridad a las familias españolas. No basta con pelearse con la derecha", lamenta Errejón en una entrevista con EFE.

A juicio del exdirigente de Podemos, ahora diputado por Más País, el Ejecutivo de Pedro Sánchez actúa en ocasiones como lo haría un gobierno de derechas, y lo hace -asegura Errejón- porque lo decide él mismo, sin que ningún partido se lo exija a cambio de ningún tipo de reforma.

"Este Gobierno acaba de permitir una fusión oligopólica entre bancos que va a hacer más poderosos a los banqueros y va a alejar a los españoles de recuperar los 22.000 millones de euros del rescate bancario y de tener un banco público, como tiene por ejemplo Alemania. ¿Ese giro que ha hecho el Gobierno, lo ha hecho por Ciudadanos? No, lo ha hecho porque ha querido", denuncia Errejón.

También señala el diputado de Más País "la fuga vergonzosa del rey emérito" como otra de sus decepciones con el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos: "El Gobierno ha actuado de una manera muy similar a como lo habría hecho un Gobierno del PP".

El líder de Más País tiene un listado de insatisfacciones. "La vuelta al cole ha sido un desastre, la sanidad no se ha reforzado como se necesitaba, el Ingreso Mínimo Vital no lo cobra nadie, la reforma laboral no ha sido derogada, los bancos son hoy más fuertes y los ciudadanos viven con más miedo al futuro...".

No obstante, cree que ese rumbo es "corregible" y por eso, dice, al Ejecutivo "hay que pincharle". "Desde fuera ayudamos a estirar", apunta Errejón que se siente con "la libertad de señalar lo que no hacen bien" porque no está dentro del Ejecutivo.

"Tenemos que exigir que sea más valiente, porque este Gobierno va a pagar el mismo precio si es valiente que si es cobarde. La diferencia es que si es valiente tendrá apoyo popular, y si es cobarde, provocará desencanto", subraya.

Preguntado sobre el papel de los ministros de Unidas Podemos, dice que no sabe cuál es "porque las deliberaciones en el Consejo de Ministros son secretas. Yo juzgo a este Gobierno por sus hechos. Y el Gobierno es uno", dice Errejón, que asegura no tener ningún tipo de interés en los "cotilleos" sobre las diferencias entre los dos socios de la coalición.

"El Gobierno no ha hecho los deberes con los presupuestos"

"El Gobierno no puede contentarse solo con ser lo menos malo... Como enfrente tiene a las derechas, cree que le basta con quedarse quieto y parecer Salvador Allende. Eso vale para pasar de semana en semana, pero no para sacar a las familias españolas de la ansiedad y la incertidumbre, para eso hay que comprometerse con un giro social y verde drástico", reclama.

Respecto a los presupuestos, Errejón denuncia que el Gobierno "no ha hecho los deberes" y ni siquiera ha presentado aún su proyecto, de modo que considera que el debate actual es simplemente "humo". Ante una pandemia ha incrementado la desigualdad entre los españoles, Errejón reclama la introducción en las cuentas de un impuesto a las grandes fortunas -lo que en Más País han denominado la "tasa COVID"- para quienes ganan más de 600.000 euros al año o tienen más de dos millones de euros de patrimonio.

"No se puede hacer una política de transformación ecológica y de protección social sin equilibrar las cargas fiscales", subraya. Errejón revela que solo mantiene relación con los ministros del PSOE, y no con los de Unidas Podemos, y de los problemas judiciales de su anterior formación dice: "en el pasado he visto cómo grandes acusaciones mediáticas contra Podemos se quedaban en nada. No sé si en este caso será así, pero la experiencia me dice que eso ya ha pasado otras veces".

Errejón, que no aclara si Más País concurrirá a las próximas elecciones catalanas, tiene voluntad de tejer alianzas con otras formaciones y apunta que su intención es crecer y estructurarse como un partido, aunque esa tarea -dice- "se tiene que hacer a fuego lento".