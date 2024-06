El Poder Judicial en funciones pide “contención” a Sánchez tras la carta sobre el juez que investiga a Begoña Gómez

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato está caducado desde hace más de cinco años por el bloqueo del Partido Popular, ha aprobado este lunes en una reunión extraordinaria un comunicado en el que pide a los políticos “contención” en sus declaraciones sobre las decisiones judiciales. Los vocales de la Comisión Permanente —el núcleo duro de la institución— se han reunido a instancias del bloque conservador tras las manifestaciones realizadas por Pedro Sánchez y otros miembros de su gabinete en relación a la insólita investigación que el juez de Madrid Juan Carlos Peinado lleva a cabo contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

“Hacemos un nuevo llamamiento a la contención y a la evitación de cualquier clase de juicio de intenciones que solo contribuye al deterioro de las instituciones y, en definitiva, de la democracia constitucional de la que la independencia judicial es uno de sus pilares fundamentales. Los jueces, y el CGPJ así lo avalará, deben tener la seguridad de que pueden desarrollar su potestad jurisdiccional con plenitud, en cualquier momento, circunstancia o situación, de acuerdo con las previsiones constitucionales”, dice el comunicado, que ha sido suscrito por unanimidad.

La cita extraordinaria se ha producido después de que, el pasado jueves, vocales del mayoritario sector conservador del CGPJ pidieran una reunión urgente para abordar este asunto ese mismo día, en plena campaña electoral de los comicios europeos que se celebraron este domingo. El presidente interino, Vicente Guilarte, y otros vocales propusieron que la cuestión se abordara este lunes, ya pasadas las elecciones. La decisión de hacerlo finalmente el 10 de junio se tomó por consenso.

El juez que investiga a la esposa del presidente del Gobierno tras una denuncia de Manos Limpias llamó a declarar a Begoña Gómez en calidad de imputada el pasado 4 de junio, en plena recta final hacia la cita con las urnas. Tras esa decisión, Sánchez dirigió una segunda carta a la ciudadanía en la que calificó de “extraño” que se anunciara la citación “sólo cinco días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo”. “Habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado. Dejo al lector extraer sus propias conclusiones”, dejó por escrito.