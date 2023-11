El juez que decidirá la petición de paralizar la amnistía fue apartado por prevaricación e indultado por el Gobierno de Aznar

El Juzgado de Primera Instancia Número 104 de Madrid estudiará dentro de una semana, el lunes 13 de noviembre, la petición de medida cautelar de una ciudadana para paralizar la tramitación parlamentaria de la amnistía antes de que exista siquiera esa ley. El que tendrá que tomar una decisión al respecto es el titular de ese juzgado, José Ramón Manzanares Codesal, que fue precisamente indultado por el Gobierno de José María Aznar en 2004 tras ser apartado de la carrera judicial por prevaricación.

Manzanares Codesal fue condenado el 15 de noviembre de 2001 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como autor de un delito continuado de prevaricación judicial cuando era juez de vigilancia penitenciaria de Barcelona en 1998. Según esa sentencia, Manzanares añadió más trámites —y más complejos— para conceder permisos, lo que provocó una situación crítica en el centro penitenciario de Quatre Camins en las Navidades de ese año porque los internos no tenían respuesta a sus peticiones. Según recogió El País, la dirección de Quatre Camins se vio obligada a dar permisos de 48 horas de carácter extraordinario a un gran número de presos. La motivación de Manzanares era, según la sentencia, “producir una situación de malestar en la prisión para poner en evidencia que la nueva política penitenciaria seguía una línea equivocada”, motivado por la mala relación que tenía con la dirección del centro.

Este juez, hijo del consejero de Estado y exvicepresidente del Consejo General del Poder Judicial José Luis Manzanares Samaniego, acumuló durante años quejas por su denegación de permisos penitenciarios. El Tribunal Supremo confirmó en 2003 —en ese momento ya estaba inhabilitado— una multa por rechazar poner en libertad a un preso enfermo y describir su tiempo en la cárcel como paradisiaco. En 1995, la Audiencia Provincial revocó dos autos en los que Manzanares había denegado un permiso de salida a un preso por haberlo solicitado fuera de plazo. Manzanares argumentaba que los domingos no son festivos para las personas que están en la cárcel, sino días hábiles, algo que la Audiencia vio después “inaceptable”.

El indulto a Manzanares llegó en el último Consejo de Ministros de José María Aznar, cuando el Gobierno estaba ya en funciones. Volvió a ejercer en 2004 como titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell. Cuando el juez fue condenado a dos años y medio de inhabilitación por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Fiscalía anunció su intención de recurrir —en el juicio pidió 15 años de inhabilitación— pero Jesús Cardenal, entonces fiscal general del Estado, lo paralizó.

El juzgado cita el 13 de noviembre a las partes

El Juzgado de Primera Instancia Número 104 de Madrid ha convocado en una diligencia de ordenación, que firma el letrado de la Administración de Justicia, a la “parte solicitante y a la señalada como futura demanda” a una vista. Es decir, a los grupos parlamentarios del PSOE, Junts, ERC, Sumar, así como la Mesa del Congreso y la Presidencia de la Cámara Baja.

La demanda alega entre otras cuestiones una posible vulneración del derecho a la igualdad, “ya que se pretende amnistiar a unas personas determinadas mediante un acto político y no de justicia rogada o de gracia”. La persona firmante entiende que “la futura aprobación de dicha amnistía puede estar vulnerando” sus derechos y el “principio constitucional de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos” recogido en la Constitución.

La demanda, además, asegura que aprobar esta norma “para no castigar a quienes han delinquido contra todos los españoles sería como reconocer que políticos han cometido delitos en un sistema no democrático y, por ende, que España no es una democracia, por lo que estaríamos fuera tanto del Consejo de Europa como del tratado de la Unión Europea”.