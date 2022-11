El juez rechaza que Ghali, líder del Frente Polisario, deba sentarse en el banquillo por torturas

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha concluido la investigación contra Brahim Ghali, líder del frente polisario, rechazando que deba ser juzgado por torturas. El magistrado entiende, después de años de investigación, que no hay pruebas que relacionen a Ghali con supuestas torturas al activista Fadel Breica en 2019 en el campo de refugiados argelino de Tinduf.

El magistrado instructor explica que concluye el sumario y que no encuentra indicios para procesar a Ghali. “De las diligencias practicadas no pueden seguirse indicios racionales de criminalidad en relación a los hechos investigados respecto de la comisión de los delitos imputados”, dice el juez.

Diligencias que, explica, han consistido en testificales que se basan en “meras referencias no constatadas, concretándose en apreciaciones subjetivas y no coincidentes en casos con las fechas y momentos que se señalan en los hechos”. No hay pruebas de que Ghali, explica el juez, “ordenara o participara en orden a menoscabar la integridad del querellante (torturas) al no existir testimonio directo u otra diligencia que lo confirmara”.

El juez deja ahora el caso en manos de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, que debe decidir si el proceso sigue o no contra Ghali. La Fiscalía ha apoyado la decisión del juez de concluir el caso sin un procesamiento contra el líder del Frente Polisario.