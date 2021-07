Juezas y Jueces para la Democracia reclama la dimisión de Lesmes para desbloquear la renovación del Poder Judicial

Juezas y Jueces para la Democracia asegura que el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial podría resolverse con la dimisión de su presidente, Carlos Lesmes. La asociación, en una reunión previa a la rueda de prensa celebrada hoy 14 de julio, ha propuesto a Lesmes que renuncie tras las negativas a sus peticiones de dimisión en bloque de este órgano, que lleva en funciones dos años y ocho meses, un tiempo en el que el Partido Popular se ha enrocado en una posición contraria a la negociación.

“El presidente nos ha manifestado el hartazgo de él mismo y de la institución en la continuidad en el puesto. Entiende que es una anormalidad y está perjudicando gravemente al CGPJ”, ha declarado Fernando de la Fuente, viceportavoz de los jueces progresistas, añadiendo que, bajo su percepción, Lesmes “no descartaría una dimisión si hubiese un consenso”. Sin embargo, fuentes del Poder Judicial aseguran que el presidente de la institución “se ha reiterado en lo que viene diciendo desde que finalizó el mandato legal del Consejo”, aludiendo a que “que debe renovarse porque así lo establece la Constitución”, recordando que hasta ahora ha instado a la presidencia de Congreso y Senado en multitud de ocasiones a acometer este procedimiento.

“Si las circunstancias fuesen las propicias, se plantearían dar un paso más” ha asegurado, sin embargo, Ascensión Martín, portavoz JJpD, haciendo referencia a un posible cese en bloque del órgano rector de los magistrados españoles, que cuenta con veinte miembros.

“Como jueces no podemos mandar el mensaje de que la ley no se ha de respetar”, ha sentenciado De la Fuente, personificando el bloqueo de la institución en el Partido Popular y especialmente en Pablo Casado. Según la organización, el líder de la oposición habría ignorado la petición de reunión con ellos enviada en enero para tratar de resolver la situación, algo que si habrían aceptado el resto de grupos parlamentarios. Un viaje de idas y venidas desde 2018, que parecía haberse encauzado con la retirada de la Propuesta de Ley del Gobierno para facilitar dicha renovación por parte del Ejecutivo, que en principio favorecía una mayor predisposición por parte de los populares. Si embargo, finalmente no ha sido así.

“No le podemos pedir al ciudadano que cumpla las leyes mientras haya un partido político que infrinja el artículo 122 de la Constitución”, ha comentado Martín. Igualmente, la asociación ha transmitido su voluntad de acudir a órganos internacionales si la renovación del CGPJ no se desencalla próximamente.

Asimismo, los jueces progresistas han querido referirse al nombramiento de la magistrada Pilar Llop, especializada en violencia de género, como ministra de Justicia tras la reestructuración del Gobierno del pasado sábado 10 de julio. Aseguran sentirse muy satisfechos, explicando que, además, la expresidenta del Senado es miembro de Juezas y Jueces para la Democracia. “Confiamos en que dará los pasos necesarios”, han concluido.