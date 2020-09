Juicio contra Bautista: sin acusación particular ni responsables subsidiarios

Madrid, 14 sep (EFE).- La Audiencia Nacional ha comenzado el juicio contra el expresidente del Consejo de Dirección de Sgae Teddy Bautista y otros nueve acusados por el presunto desvío de fondos en el llamado caso Saga, una vista que se desarrollará sin acusación particular y sin sociedades mercantiles como responsables civiles subsidiarios.

Nueve años han transcurrido desde que Bautista fuera detenido en el Palacio de Longoria, sede central de la Sgae en Madrid, junto al que fuera director de Sdae (filial digital de Sgae), José Luis Rodríguez Neri, y otras siete personas, en el marco de esta operación que investigaba el desvío de fondos a través de esta filial digital.

Ahora se enfrentan a la petición de 7 y 12 años de prisión, respectivamente, de la Fiscalía Anticorrupción.

Un juicio que tendrá lugar sin la acusación particular que ejercía un socio de la Sgae y sin las sociedades mercantiles como responsables civiles sudsidiarios, a los que el tribunal ha decidido retirar de la vista en la primera sesión, que continuará mañana con las cuestiones previas que se han empezado a ver este lunes.

Así, el tribunal ha decidido excluir de este juicio a las sociedades mercantiles como responsables civiles subsidiarios después de que la Sgae se retirara de la acusación y se reservara el derecho a hacerlo posteriormente y no en esta causa penal, a lo que se ha opuesto el fiscal Anticorrupción, que ha asegurado que puede existir un fraude de ley.

La sala ha determinado que deben excluirse del procedimiento estas sociedades ya que su presunta responsabilidad se trata de "una cuestión meramente civil" y no aprecia que haya un fraude de ley porque la SGAE no renuncia a la acción civil sino que se reserva a otro procedimiento.

En concreto, han sido excluidas de esta vista las sociedades MICROGENESIS SA, MICROGENESIS PRODUCCIONES SL, MICROGENESIS MEDIA SL, COMMUNI TV SL, HIPOTALAMO SL, MICROMEGA CONSULTORES SL, RIBERA DE MAYORGA SL, LUNA NEGRA PROMOCIONES SL, RES COGNITA SL, SCIRALIA SL, IMAGO MUNDI SL, COQNET SL. y WELCOME TO MADRID ESPACIOS Y SOLUCIONES SL.

El fiscal pedía que estas mercantiles fueran responsables civiles subsidiarios de la indemnización que ha solicitado para los acusados por el perjuicio causado a la SGAE por un valor de 47,6 millones de euros.

El tribunal también ha ordenado la retirada de la acusación particular que ejercía el socio de la SGAE Hermes Calabria al considerar que no tenía legitimación para estar en el juicio porque no existe en el derecho penal español la figura del coadyuvante y éste pedía responsabilidad para los acusados sólo en nombre de la SGAE, que ha renunciado a acusar en este proceso: "sería un absurdo procesal", ha señalado el presidente.

Previamente, el tribunal había rechazado el recurso de esta acusación particular de que se suspendieran la vista por la recusación de uno de los magistrados para que se abstuviera por entender que ya había intervenido anteriormente en el juicio de una pieza separada del caso principal, a lo que se han opuesto todas las acusaciones.

Algunos de los abogados defensores han denunciado en las cuestiones previas "dilaciones indebidas", "acusaciones sorpresivas" e indefensión: "partimos de la presunción de culpabilidad" de los acusados "que deben demostrar su inocencia", ha indicado el letrado de una de las acusadas. Y han pedido la nulidad del proceso por vulneración de derechos fundamentales.

Además de Bautista y Rodríguez Neri, están acusados Enrique Loras, Ricardo Azcoaga, Rafael Ramos, Celedonio Marín, María Antonia García, Eva García, Elena Vázquez y Leticia Rodríguez, mientras que Juana Cristina Rodríguez Neri ha fallecido.

En su opinión, la vulneración de derechos fundamentales ha sido patente.

"Se parte básicamente de la presunción de culpabilidad en vez de inocencia", se ha lamentado el letrado de Eva García, mientras que el letrado defensor de Bautista ha denunciado que a su defendido no le llamara nadie desde que en 2011 la Fiscalía pidiera 7 años de prisión para Bautista.

Según han solicitado al juez los abogados de los acusados, las declaraciones en los posteriores días se realizarán en este turno: Rodríguez Neri, Ramos, Bautista, Loras y Azcoaga.

La segunda sesión de este juicio se retomará mañana a las 10:00 horas con la continuación de las cuestiones previas.