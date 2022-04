La Justicia declara firme la absolución del cómico David Suárez por su chiste sobre mujeres con Síndrome de Down

La absolución del cómico David Suárez ya es firme. Así se lo ha comunicado la Justicia a su defensa después de que ni la Fiscalía ni la acusación popular hayan decidido recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Madrid que confirmó su absolución tras ser juzgado por un chiste escrito en Twitter sobre las mujeres con Síndrome de Down. “Habiendo transcurrido en exceso el término de cinco días para preparar recurso de casación, sin que ninguna de las partes lo haya verificado, se declara la firmeza de la sentencia”, dice la diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso elDiario.es.

La sentencia que absuelve al humorista David Suárez subraya los ángulos muertos del delito de odio

David Suárez, defendido por la letrada Isabel Elbal, fue juzgado en la Audiencia de Madrid por escribir en su cuenta de Twitter en 2019: “El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de Down”. La Fiscalía y la asociación Plena Inclusión Madrid le llevaron al banquillo acusado de un delito de odio y llegaron a pedir un año y diez meses de prisión para él.

La Audiencia Provincial de Madrid optó por absolverle el pasado mes de diciembre. Su tuit, dijeron los jueces, era “dañito” para las personas con Síndrome de Down y sus familiares pero el delito de odio, concluyeron, “requiere algo más que un sentimiento de rechazo”. Esa resolución fue ratificada más tarde, en el mes de marzo, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid: “Nos encontramos con un tuit, en el que desafortunadamente se pretendía una producción humorística, y resultó un mensaje hiriente y ofensivo, que como señala la sentencia impugnada ha causado dolor”, reconocieron los magistrados, pero afirmando igualmente que no había incurrido en un delito de odio: “No existen elementos que permitan apreciar una motivación discriminatoria en la actuación del acusado no pudiéndose enmarcar dentro de un discurso del odio”, dijo esa segunda sentencia.

Ahora la Fiscalía y la acusación popular, según se desprende de este escrito, han renunciado a seguir recurriendo y a llevar el caso ante el Tribunal Supremo por lo que la absolución de Suárez ya es firme. El Ministerio Público sí decidió recurrir su primera exoneración al entender que su mensaje encerraba un discurso de odio y mostraba “su rechazo e intolerancia hacia el colectivo afectado de mujeres que padecen síndrome de Down”. Para la Fiscalía, que ahora no recurre, no fue solamente “mal gusto” sino que su mensaje “responde a una percepción social poco integradora” que lleva a la discriminación de estas personas.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia fue dictada a principios de marzo pero tuvo que ser aclarada posteriormente por un error en la redacción del fallo, por lo que los plazos para recurrir en casación se ampliaron y no ha sido hasta ahora cuando ha podido declararse su firmeza.