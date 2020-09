La Generalitat y los ayuntamientos de Barcelona y Valencia se ofrecen a acoger refugiados del campo de Moria

Primeros movimientos para ofrecer ayuda a los refugiados del campo de Moria, destruido a causa de un incendio. La Generalitat se ofrece a acoger un mínimo de 120 personas mientras que los ayuntamientos de Barcelona, Valencia y Amsterdam han enviado una carta a las autoridades europeas en las que también se ofrecen a acoger menores desplazados. Tanto el Gobierno catalán como estos consistorios reclaman a la Unión Europea una respuesta urgente para las personas que sobreviven sin nada en la isla griega de Lesbos.

"Cuatro años después, el acuerdo entre la UE y Turquía ha supuesto un estancamiento de miles de personas, el paro de sus vidas, el confinamiento en campos de refugiados en condiciones deplorables y el empeoramiento del estado de salud de estas personas ", ha constatado el consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir el Homrani, que considera que la política de asilo es definitoria "del carácter democrático" de un país ".

"Por lo tanto, pensamos que debe ser una política común en el marco de la Unión Europea con el compromiso de todos sus Estados miembros, ha insistido el Homrani, que también ha reivindicado el cumplimiento de los tratados internacionales y de los derechos humanos en esta crisis humanitaria en la isla de Lesbos y una operación permanente de ayuda y salvamento.

Ambos departamentos, además, han instado al Gobierno de Pedro Sánchez a que "cumpla las sentencias de diferentes tribunales que dan a la Generalitat las competencias de acogida, con los recursos y efectivos necesarios".

Un problema europeo

La carta que han firmado Ada Colau, Joan Ribó y la alcaldesa de Amsterdam, Femke Halsema, va dirigida a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y al presidente del Palamento Europeo, David Sassoli. En la misiva se dirigen a ellos recordando que el destructivo fuego sufrido en el campo de refugiados amenaza las vidas de miles de personas. "Si la situación de vulnerabilidad de los refugiados que permanecían en este campo era grave, las condiciones ahora están empeorando aún más rápidamente", escriben.

Los mandatarios municipales reclaman a "todos los gobiernos europeos" un "mayor compromiso con la solidaridad", y ponen como ejemplo los 11 países de la UE que están reubicando a 1.600 menores no acompañados provenientes de las islas griegas. "No solo nos preocupa la desoladora situación de la gente del campo de refugiados, sino también la falta de solidaridad entre los europeos con quienes sostienen el coste de la migración, cuando este es un problema europeo y no únicamente el problema de los habitantes de Lesbos".

Además de reclamar que Europa "reaccione pronto bajo el principio de solidaridad", las ediles reiteran la disposición de sus ciudades a ayudar. "Estamos dispuestos a contribuir a proteger a los niños que necesitan desesperadamente refugio, comodidad y seguridad. Estamos dispuestos a dar cabida a un porcentaje justo y a respetar los principios de solidaridad y generosidad, como deberían hacer todas las ciudades y todos los países de la UE", se ofrecen

Equipamiento para familias

El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto a disposición del Gobierno central un equipamiento municipal con capacidad para unas cincuenta personas que permitiría una primera acogida a estas personas para que posteriormente se incorporen al programa estatal de asilo. Por las características del equipamiento, la propuesta va dirigida especialmente a familias con menores y consistirá en una primera atención para cubrir las necesidades básicas de alimentación, higiene y atención media y psicológica. Además se realizará una evaluación y diagnóstico de cada situación.

En 2016 el Ayuntamiento de la capital catalana puso en marcha el programa Nausica, un servicio de acogida, atención y orientación para personas refugiadas. En estos cuatro años, el servicio ha atendido 223 personas.