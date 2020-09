Las redes se llenan de mensajes de supremacistas blancos por las palabras de Trump

Washington, 30 sep (EFE).- Las redes sociales en EE.UU. se han inundado desde la noche del martes de mensajes de supremacistas blancos tras los comentarios del presidente, Donald Trump, durante el debate frente a su rival demócrata en las elecciones, Joe Biden, en el que rechazó condenar a esos grupos.

Según la consultora especializada en organizaciones extremistas SITE, las falta de condena por parte del mandatario y su comentario hacia el grupo "Proud Boys", al que pidió que "diera un paso atrás y permaneciera preparado" ante posibles disturbios raciales, ha alentado a los nacionalistas blancos a adoptar esa frase como eslogan y a celebrar que Trump no los haya condenado.

SITE ha detectado que, minutos después de que el mandatario pronunciara esas palabras, canales de Telegram afiliados a "Proud Boys" y otros simpatizantes de la ultraderecha respondieron de manera entusiasta.

De acuerdo a SITE, en un chat de Telegram con supuestos integrantes y partidarios de "Proud Boys" uno de los participantes aseguró que el comentario de Trump significaba: "Den un paso atrás y permanezcan preparados para cuando los rojos comiencen una escalada completa de la guerra, y él nos pueda llamar parar esencialmente 'soltar los perros de guerra".

En otro canal de Telegram, agregó SITE, integrantes del grupo expresaron posturas similares e instaron a los miembros a atacar a manifestantes antifascistas: "Carajo, volvamos a Portland", decían en uno de sus mensajes.

La consultora también nombró la red social de derechas Parler, donde un simpatizante de "Proud Boys" interpretó la frase de Trump diciendo que significa que "hay que joder a los manifestantes".

"Esto me hace feliz", dijo esa persona, indicó SITE.

El presidente de "Proud Boys", Enrique Tarrio, también habló sobre el debate en Parler y escribió: "Estoy listo, señor".

La consultora subrayó que Tarrio dudó a la hora de considerar las palabras de Trump como un "apoyo formal" a su grupo y rechazó que el moderador del debate, Chris Wallace, los describiera como "una organización nacionalista blanca".

En declaraciones a la prensa este miércoles, Trump destacó en la Casa Blanca que no conocía a los "Proud Boys", pese a haberlos mencionado el día anterior en el debate.

"No sé quiénes son los 'Proud Boys'; es decir, me tienen que dar una definición porque realmente no sé quiénes son. Lo único que sé es que tienen que dar un paso atrás y dejar que las fuerzas del orden hagan su trabajo", dijo Trump antes de partir hacia Minnesota, donde tiene previsto dar un mitin esta noche.

El martes, el moderador del debate presidencial preguntó a Trump si condenaría a los grupos supremacistas blancos y les pediría que no intervengan en las protestas raciales.

Trump respondió: "Seguro, estoy dispuesto (a pedirles que den un paso atrás), pero diría que casi todo lo que veo es del ala izquierdista, no del ala de derechas. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Quiero ver paz".

Mientras, Biden le urgía a que condenara a los supremacistas blancos. "Dígalo, hágalo, dígalo", repetía. A lo que el presidente contestó, dirigiéndose al moderador: "¿A quién le gustaría que yo condenara?".

"Proud Boys (un grupo de ultraderecha) den un paso atrás y permanezcan preparados. Pero les digo algo: les diré que alguien tiene que hacer algo con Antifa (movimiento anarquista) y la izquierda porque esto no es un problema de la derecha", opinó Trump.

"Proud Boys" (Chicos orgullosos, en inglés), famoso por su retórica racista, misógina y antiislamista, está considerado como un grupo de odio por la organización de derechos civiles Southern Poverty Law Center.