Una manifestación republicana recibe al rey en Mallorca: "Marivent es un regalo expropiado, como el Pazo de Meirás"

Las visitas veraniegas de Felipe VI a Mallorca no pasan por su mejor momento. En 2018, múltiples autoridades y las entidades sociales plantaron al monarca en la recepción real por su papel tras el 1-O. Este año, una manifestación republicana –que ha compartido espacio con otra a favor de la monarquía– le ha recibido en el Palacio de la Almudaina antes del tradicional besamanos.

Los manifestantes critican, de nuevo, la postura de Felipe VI en el conflicto catalán, pero este año también han incidido en la "expropiación" que sufrió el pueblo de Mallorca con la cesión del Palacio de Marivent como residencia veraniega. "Es un regalo expropiado, como el Pazo de Meirás", lamenta Pep Juárez, miembro de Arruix Borbons, la plataforma que agrupa a las entidades que participan en la protesta.

Juárez critica que la familia real utilice el Palacio de Marivent, que fue donado a la administración franquista –en concreto, a la extinta Diputación Provincial de Baleares– por la familia del pintor Joan Saridakis para crear un museo, no para ser residencia real. "La residencia oficial es el Palacio de la Almudaina, queremos que Marivent vuelva a pertenecer al pueblo y que se destine a fines museísticos, como deseaban su mujer y herederos", comenta Juárez.

Los manifestantes, entre los cuales se encuentran las entidades Arran o Anticapitalistes, critican que la monarquía fuera "instaurada por un dictador que alzó las armas contra la legalidad republicana en 1936, que provocó una terrible guerra civil y una represión que hace que el Estado español sea el segundo país del mundo con más asesinados en cunetas, solo por detrás de Camboya".

Además, denuncian la "represión a la libertad de expresión" –por casos como el del rapero Valtònyc, que compuso canciones en contra de la monarquía, o el de los políticos catalanes presos o fugados de la justicia–, "el carácter corrupto y parasitario de la familia borbónica" y la "oscuridad" de las actividades económicas de la Casa Real. En la manifestación, han clamado por la "libertad de los presos políticos".

La protesta de este miércoles no ha sido la única que se ha celebrado en Mallorca contra el rey. El pasado jueves día 1, el grupo Cantaires per la llibertat interpretó por nonagésima segunda vez –cantan cada jueves en la plaza de Cort de Palma– El cant dels ocells frente a las puertas de Marivent. La periodista de TV3 en Baleares, Margalida Solivellas, grabó el momento.

Avui, davant Marivent, 92è Cant dels ocells per “la llibertat de les preses polítiques i exiliades” pic.twitter.com/gVHVLPZIvX — Margalida Solivellas (@margasoli) August 1, 2019

La protesta antimonárquica ha coincidido con otra de signo contrario, convocada por la asociación Societat Civil Balear para "agradecer a la Familia Real su compromiso con Baleares". El dispositivo desplegado por la Policía ha ubicado a los participantes de ambas manifestaciones en dos puntos separados, lejanos de la entrada al Palacio de la Almudaina.