Margallo reconoce que se reunió dos veces con Corinna a petición del rey emérito cuando era ministro de Exteriores

El exministro de Asuntos Exteriores, Juan Manuel García-Margallo ha reconocido este martes que cuando estaba en al cargo se reunió en al menos dos ocasiones con Corinna Larsen a petición del rey Juan Carlos I, aunque ha asegurado que fueron "reuniones sociales" y que no se trató ningún tema relacionado con las presuntas irregularidades que rodean al rey emérito.

"Yo tuve dos reuniones privadas en las que estaba la señora Larsen. Nunca se habló de negocios ni de nada que tuviera que ver con mis responsabilidades políticas. Jamás se habló de esos temas. Fueron a petición del rey. Me dijo que iba a tener una reunión con Corinna, pero eso lo he declarado desde el minuto uno. No hubo más que dos reuniones sociales y no se habló de ningún tema de este tipo. Se habló de lo que se habla en una reunión privada, no me parece sensato desvelar el contenido", ha señalado Margallo en una entrevista en la Cadena Ser.

Además, el extitular de Exteriores durante el gobierno de Rajoy ha afirmado que no tiene ninguna importancia el paradero actual del emérito, ya que, a su juicio, es un ciudadano privado. "Juan Carlos no es rey de España, por supuesto que no lo es. Tiene título de rey, pero no lo es", ha sentenciado.

Margallo ha asegurado vivir "con enorme tristeza y gran preocupación" la situación que vive el rey emérito, algo que considera una "maniobra" para cambiar el régimen en España.