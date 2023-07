La mayoría de las pensiones perdieron poder adquisitivo durante los gobiernos del PP de Rajoy

La mayoría de las pensiones españolas perdieron poder adquisitivo entre 2012 y 2018, los siete años que gobernó Mariano Rajoy. Las prestaciones contributivas (las más habituales) fueron revalorizadas un 4,68% por el Ejecutivo del PP, mientras el Índice de Precios al Consumo (IPC) se incrementó un 8,10% en la misma etapa, según los cálculos realizados por elDiario.es. De 10.716.483, 7.247.987. Un 67,63% del total. Y eso en el mejor de los casos para Rajoy: si se contabiliza la subida extra de julio de 2018, ya con Pedro Sánchez en la Moncloa pero pactada previamente por el PP con el PNV en el marco de los presupuestos de ese año, que se aprobaron tras la moción de censura que lo desbancó del poder.

El futuro de los pensionistas ha entrado de lleno en la recta final de la campaña electoral del 23 de junio, después de que el candidato del PP haya defendido en múltiples ocasiones que Rajoy, al que considera un “referente” y cuya política económica destaca como ejemplo a seguir, siempre subió las pensiones conforme al IPC.

Una falsedad que ha reiterado en varias ocasiones, la última este lunes durante una entrevista en TVE en la que se enzarzó con la periodista a cuenta precisamente de esta afirmación. Feijóo insistió en su error y conminó a la periodista a rectificar pese a tener la razón.

Este martes, cuando ya la realidad era insoslayable, Feijóo ha reducido a la categoría de “inexactitud” sus palabras.

En el PP han justificado en las últimas horas que Feijóo se refería, primero, a la “congelación” de las pensiones. Algo que, dicen, Rajoy nunca hizo, a diferencia de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010. Además, desde el PP han planteado que lo relevante no es tanto cuánto subieron cada año las pensiones, sino que estas no perdieron poder adquisitivo al final de su mandato.

Pero esto tampoco es verdad, según los datos oficiales. En julio de 2018, después de la moción de censura que desbancó a Rajoy, había en España 8.747.282 pensionistas que cobraban un total de 9.629.489 prestaciones contributivas, según los datos de Estadiss, el centro de estadísticas del Instituto Nacional de la Seguridad Social. La diferencia se debe a que hay personas que pueden percibir dos pensiones de diferente índole.

De esos 9,62 millones de pensiones, 2.381.502 eran pensiones contributivas, pero en el mínimo legal. Además, había 1.086.994 de pensiones no contributivas. Estas, y las no contributivas, suelen tener un tratamiento diferente a la hora de aplicar las revalorizaciones.

Así, a efectos del cálculo, hay dos tipos de pensiones: las contributivas normales, la mayoría, que sumaban 7.247.987 en julio de 2018. Y las otras: 3.468.496, algo menos de la mitad.

Según los cálculos de elDiario.es, entre enero de 2012 y junio de 2018, cuando Rajoy fue expulsado de la Moncloa, las primeras subieron un 3,25%. Las segundas, un 6,15%. Los precios se incrementaron en un 8,3%.







En este escenario, todas las pensiones perdieron poder adquisitivo durante los gobiernos de Mariano Rajoy.

Pero en julio de 2018, ya con Pedro Sánchez en la Moncloa, se abonó una paga extra a los pensionistas que, en realidad, había sido pactada por el Gobierno de Rajoy con el PNV. La presión social de los jubilados en la calle había derivado en manifestaciones multitudinarias. Su epicentro fue Euskadi, y el PNV temía que ese malestar pudiera tener efectos electorales para ellos.

Así, el Gobierno del PP aprobó una subida del 0,25% de las pensiones en 2018, pero en mayo el PNV le arrancó una subida adicional, retroactiva a enero: hasta el 1,6% en las contributivas normales, y hasta el 3% en las mínimas y no contributivas.

Con este cambio, que aplicó Sánchez pero negoció Rajoy, los números finales cambian ligeramente. En el caso de las contributivas, la mayoría, supone un incremento total del 4,6%. Aún por debajo del IPC acumulado. En cuanto a las no contributivas y mínimas, se llegó al 8,9%, unas décimas por encima del incremento de los precios.

Así, 7.247.987 millones de pensiones perdieron poder adquisitivo durante los gobiernos de Mariano Rajoy, mientras 3.468.496, las más bajas, lo ganaron.

Factor de sostenibilidad

¿Cómo se concretó año a año la política de pensiones de Rajoy? En 2012, las pensiones de forma general subieron un 1%, a diferencia de lo ocurrido el año anterior, cuando fueron congeladas durante el último ejercicio de José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno. El PP subió además las no contributivas (que Zapatero también había subido) un 2,9%: el 1% más la desviación sobre el IPC previsto para 2011, que se situó en el 2,9% en noviembre de 2011.

Esta primera revalorización (sin la nueva ley) ya desmiente la afirmación de Feijóo ya que la subida general fue del 1%, mientras el IPC de noviembre fue del 2,9%, del 2,4% en diciembre y un 3,4% de media en todo 2011, según los datos del INE. La propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, lo reconoció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de aquel final de 2012.

Algo similar ocurrió con las pensiones para 2013, todavía con la antigua ley. A finales de 2012 el Gobierno del PP anunció una subida general del 1%, y del 2% para las pensiones por debajo de los 1.000 euros. La inflación de noviembre de 2012 fue del 2,9%, mismo número que en diciembre. El IPC medio fue del 2,4%, según el INE.

En noviembre de 2013 se aprobó la nueva ley. La reforma salió adelante solo con los votos del PP, que tenía mayoría absoluta en el Congreso. Con la nueva norma, el Gobierno aprobó una subida del 0,25% a todas las pensiones para 2014: el IPC de noviembre de 2013 fue del 0,2%, el de diciembre, del 0,3% y el incremento medio de los precios del 1,4%, según el INE

Ese 0,25% era el mínimo que la nueva ley marcaba. Y fue el incremento durante cinco años consecutivos: desde 2014 a 2018. En esos años hubo ejercicios con IPC negativo (la media del IPC, según el INE, fue del -0,2% en 2014, del -0,5% en 2015, del -0,2% en 2016; y del 2% en 2017). Es decir, hubo años de IPC negativo en los que el Gobierno subió el 0,25% (lo que supone incremento teórico del poder adquisitivo de los pensionistas), pero hubo otros en los que fue al revés: los pensionistas perdieron poder adquisitivo.

––––––––––––––

