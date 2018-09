Más de medio millar de refugiados sirios regresan a su país desde el Líbano

Dos convoyes de autobuses con 541 sirios refugiados en el Líbano a bordo regresaron hoy a su país en una operación organizada por la Dirección de Seguridad General libanesa, dijo a Efe una fuente de ese organismo.

Los vehículos cruzaron a Siria por los pasos fronterizos de Abudieh (norte) y Masnaa (este), según la fuente.

Los sirios, que llegaron al Líbano huyendo la guerra en su país, se habían instalado en Burj Hammud, zona al noreste de Beirut, y las ciudades de Trípoli (norte), Nabatieh y Chebaa (ambas en el sur).

Tras cruzar la frontera, los autobuses se dirigieron hacia las poblaciones de origen de los refugiados, en la zona rural de Damasco y en las provincias de Homs y Hama, al norte de la capital, informó la agencia oficial siria SANA.

Representantes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estuvieron presentes durante la operación para prestar ayuda a estas personas, lo que no significa un cambio de postura de la organización, que se opone a las repatriaciones forzosas, declaró a Efe la portavoz de esta agencia en el Líbano, Lisa abu Jaled.

"ACNUR no se opone al regreso voluntario, pero respetamos las decisiones tomadas. No estamos en posición de organizar el retorno porque faltan garantías y no estamos en todas las regiones sirias", afirmó la portavoz.

El organismo de la ONU ha tenido roces con el Gobierno libanés por sus reticencias al regreso de los refugiados, debido a la falta de seguridad en Siria y su exigencia de que la repatriación se produzca siempre de forma voluntaria.

Desde diciembre pasado, unos 5.000 sirios han regresado a su país desde el Líbano en operaciones organizadas por la Seguridad General libanesa en coordinación con el Gobierno de Siria.

La Dirección de Seguridad General y el grupo chií Hizbulá, aliado del presidente de Siria, Bachar al Asad, han abierto centros para que se inscriban los sirios que desean regresar.

Hizbulá ha entregado a la Seguridad General una lista con más de mil nombres de personas que desean ser repatriadas, puntualizó ayer el exdiputado Nawar Saheli, responsable del grupo chií para el asunto de los refugiados.

Las autoridades libanesas han reiterado en varias ocasiones que el país no puede soportar más el peso económico que representan los refugiados.

Rusia, el principal aliado del régimen de Damasco, presentó el pasado julio un plan para repatriar a 890.000 refugiados, la práctica totalidad de los que se encuentran en el Líbano, aunque las autoridades todavía no han concretado cómo se va a llevar a cabo esta operación.